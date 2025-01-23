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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    4 комментария
    23 января 2025, 09:20 • Новости дня

    Трамп обязал чиновников США сообщать о сторонниках политики инклюзивности

    NBC: Госслужащих США обязали докладывать о коллегах, работающих над политикой инклюзивности

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI, в связи с изменениями, введенными администрацией президента Дональда Трампа.

    Федеральные служащие США теперь обязаны сообщать о коллегах, занимающих должности, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает NBC. Эти меры были введены после того, как президент Дональд Трамп отменил политику DEI, назвав ее дискриминационной. Трамп заявил, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права, и призвал правительственных служащих и частный сектор отказаться от нее, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал, в среду федеральные служащие получили электронные письма с предупреждением о возможных последствиях за несообщение о коллегах, работающих над DEI. «Мы знаем о попытках некоторых сотрудников правительства замаскировать эти программы, используя зашифрованные или неточные формулировки», – говорится в письме, текст которого процитировало NBC.

    В уведомлении также уточнялось, что сотрудники должны информировать кадровое управление о любых изменениях в описании контрактов или должностей с 5 ноября 2024 года, которые могли быть сделаны, чтобы скрыть связь с DEI.

    «Своевременное сообщение этой информации не повлечет за собой никаких негативных последствий... Однако если вы не сообщите эту информацию в течение 10 дней, это может привести к неблагоприятным последствиям», – предостерегает письмо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Тем самым Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков. А спикер МИД Мария Захарова отметила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.

    22 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу

    Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден в традиционном письме своему преемнику Дональду Трампу пообещал молиться о процветании США и пожелал ему благополучия на ближайшие четыре года, сообщил телеканал Fox News.

    Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

    Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

    Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

    До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

    В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 13:42 • Новости дня
    Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»

    Рябков сообщил, что внешняя политика США при Трампе может претендовать на «доктрину Донро»

    Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»
    @ Ron Sachs/ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что при президенте Дональде Трампе США вступили в эпоху национал-популизма и экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро».

    По его словам, приход Трампа к власти в США ознаменовал начало новой эры в американской внешней политике, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что США вступили в реальность национал-популизма и классического экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро», пояснив, что это явление напоминает «доктрину Монро», сформулированную в 1823 году президентом Джеймсом Монро.

    Замминистра добавил, что «доктрина Донро» может включать в себя силовую геополитику без гуманитарной и гендерной составляющих. Он также выразил мнение, что для отношений между Россией и США при Трампе открывается небольшое окно возможностей.

    «По сравнению с безнадежностью прежней администрации, есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал он.

    Замглавы МИД отметил, что предстоящий период отношений между Россией и США будет сопряжен с высокой степенью непредсказуемости.

    «Я думаю, что мы столкнемся с возросшим темпом перемен и вызовами в международных отношениях», – заключил Рябков.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 13:54 • Новости дня
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией

    Сенатор Пушков заявил, что Трамп снял идеологический разлом между США и Россией

    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о влиянии Трампа на идеологический климат отношений между США и Россией.

    По его словам, концепция «золотого века», провозглашенная Трампом, не учитывает интересы сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также сторонников смены пола у детей. В этом контексте Пушков отметил, что «трансгендерная волна уходит вместе с (бывшим президентом США Джо) Байденом».

    Сенатор подчеркнул, что Трамп будет стремиться вернуть Америку к своим основам и традициям. Эта тенденция, как считает Пушков, на обозримую перспективу устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разломов между Вашингтоном и Москвой.

    Ранее Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

    Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теперь легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    22 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз испытывает большие социальные и экономические проблемы. К тому же Европа энергетически зависит от США. Поэтому у ЕС нет инструментов для экономической войны со Штатами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае повышения торговых пошлин.

    «Я думаю, в противостоянии с США Европа проиграет. У ЕС сейчас большие проблемы – бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «О каких контрмерах со стороны ЕС в отношении США тогда может пойти речь? Думаю, ни о каких. Европа полностью зависит от энергопоставок из Америки. Трамп с удовольствием использует газ и нефть в качестве оружия для дисциплинирования строптивых европейцев», – добавил он.

    Европа пропорционально отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, заявил каналу CNBC комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис. «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», – предупредил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Домбровскис заявил, что США и Европа являются стратегическими союзниками, для них важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение по теме тарифов.

    Чиновник отметил, что глобальная экономика может пострадать, если сотрудничество ЕС и США будет нарушено. «Важно поддерживать торговые и инвестиционные отношения, поскольку может возникнуть глобальная экономическая фрагментация. По оценке МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», – посетовал Домбровскис.

    Европа должна «быть готова» к возможным пошлинам США, пояснила в свою очередь Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка. Она напомнила, что Трамп не ввел пошлины в первый день своего президентства. «Это было очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие пошлины не обязательно дают ожидаемые результаты», – отметила экономист.

    Лагард ожидает, что тарифы Трампа будут «более избирательными и целенаправленными». По ее словам, Брюсселю нужно предвидеть возможные шаги Вашингтона в этой сфере, чтобы своевременно на них отреагировать. Лагард в этой связи упомянула о необходимости устранения препятствий для торговли внутри Европы.

    После инаугурации в понедельник Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. «ЕС очень, очень плохо с нами обращается. Поэтому они будут облагаться пошлинами. Это единственный способ... добиться справедливости», – сказал он.

    В 2023 году у ЕС был профицит в торговле товарами с США, но дефицит в сфере услуг за тот же период. По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму более 522 млрд долларов, а импортировал – примерно на 353 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями.

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    23 января 2025, 02:22 • Новости дня
    МИД Польши предупредил о депортации тысяч поляков из США

    Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы польского МИД Владислав Бартошевский заявил, что вероятная депортация нелегалов из США может затронуть несколько тысяч польских граждан, в связи с чем диппредставительства подготовили дополнительные меры.

    Массовая высылка нелегальных мигрантов из США может затронуть несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС. Об этом заявил заместитель главы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский, отметив, что проблема может коснуться «лишь нескольких тысяч» соотечественников, что передала радиостанция RMF FM.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульские учреждения в США к возможной депортации поляков. Ввиду этого диппредставительства ввели дополнительные дежурства сотрудников. Генеральный консул в Нью-Йорке Матеуш Сакович сообщил, что пока польская диаспора не выразила обеспокоенности в связи с кампанией администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит направить войска на южную границу для отражения «катастрофического вторжения» нелегалов. Трамп неоднократно заявлял о необходимости ужесточения иммиграционной политики и намерении провести масштабную операцию по депортации нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям. Также администрация рассматривает возможность депортации принца Гарри из США, если будет доказано, что он предоставил ложные сведения в своих иммиграционных документах.

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    22 января 2025, 11:31 • Новости дня
    СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    Washington Free Beacon: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику, пишет Washington Free Beacon.

    По данным газеты, Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и Black Lives Matter (БЛМ) на правительственных зданиях, в том числе на посольствах и военных базах по всему миру, передает ТАСС.

    Данное решение стало известным после получения копии соответствующего указа Госдепартамента. В документе указано, что в американских учреждениях, как внутри страны, так и за рубежом, теперь разрешено поднимать и демонстрировать только флаг Соединенных Штатов Америки.

    При этом в документе не упоминаются непосредственно флаги ЛГБТ и БЛМ. Указ предписывает, что на государственных зданиях могут вывешиваться только флаг США и некоторые виды военной символики.

    Также в документе указано, что в качестве меры наказания может рассматриваться как разрыв контракта, так и прекращение рабочих отношений с нарушителем.

    При администрации Джо Байдена на государственных объектах часто вывешивались иные флаги, такие как ЛГБТ и БЛМ, что и стало причиной трактовки нового указа как запрета этих символов.

    Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

    После этого Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне, которую проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к представителям сексуальных меньшинств. Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ.

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    22 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы

    Экс-разведчик Риттер увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп потребовал от членов НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП, сообщил отставной разведчик Скотт Риттер журналисту Дэнни Хайфону, назвав это ультиматумом.

    Бывший агент разведки США заявил, что ультиматум президента США об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП являет собой сигнальное предупреждение о возможном разрыве отношений Вашингтона с альянсом, передает РИА «Новости».

    Трамп, по словам Риттера, фактически выдвинул ультиматум Европе: «Пять процентов или умри».

    Эксперт считает, что НАТО не сможет достичь такой планки, и президент США об этом прекрасно осведомлен. «Это конец», – сказал Риттер, подчеркивая, что 75 лет сотрудничества между Америкой и НАТО подходят к завершению.

    Кроме того, Риттер отметил, что приход нового президента США на пост дал старт новому мировому порядку, что также ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. Также Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.

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    22 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

    Во вторник президент США Дональд Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне. Службу проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на социальную справедливость, расовое неравенство и права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к мигрантам и представителям сексуальных меньшинств, передает РИА «Новости».

    Трамп остался недоволен данной проповедью и выразил свое возмущение в соцсети Truth Social.

    «Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом», – написал Трамп.

    Он также отметил, что не была затронута проблема нелегальных мигрантов, совершающих преступления, и назвал службу скучной и не вдохновляющей.

    Президент США потребовал публичных извинений от епископа и Епископальной церкви, указывая на то, что они должны извиниться перед обществом за свои слова. Трамп отметил, что священнослужительница плохо справляется со своей работой, и назвал ее выступление политизированным.

    Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

    Также Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

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    23 января 2025, 05:22 • Новости дня
    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента главой Секретной службы США

    Трамп назначил защищавшего его при покушении агента Куррана новым главой Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, отметив его мужество при покушении на него в Пенсильвании.

    Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы. Курран, ранее защищавший Трампа при покушении в городе Батлер, штат Пенсильвания, сменит исполняющего обязанности директора Рона Роува, передает ТАСС.

    «Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов», – заявил Трамп. Он подчеркнул, что Курран посвятил 23 года правоохранительной системе, начав службу в Секретной службе с 2001 года.

    Во время первой администрации Трампа Курран служил помощником специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. Трамп отметил его «бесстрашное мужество» при покушении 13 июля 2024 года в Батлере, когда Курран рисковал жизнью, защищая его от выстрела. Стрелок, открывший огонь из штурмовой винтовки, находился на расстоянии 100 метров от сцены. В результате инцидента Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, еще двое пострадали.

    Назначение Куррана стало следствием отставки бывшего директора Кимберли Читл, которая покинула пост после покушения на Трампа, оставив Рона Роува временно руководить ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ошибки в коммуникации и координации во время июльского покушения на Дональда Трампа, а Рональд Роу отметил важность исправления этих недочетов, сообщил исполняющий обязанности директора службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 20 лет Секретная служба США переживает самый крупный отток сотрудников, так как 1400 агентов покинули организацию по причине переработок и недостаточной подготовки нового персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, признался, что начал беспокоиться за безопасность своей семьи после двух покушений на его жизнь.

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    22 января 2025, 10:01 • Новости дня
    Захарова заявила об отмене США собственных ценностей при Трампе

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.

    По ее словам, все ценности, которые США продвигали в последние десятилетия, с приходом Дональда Трампа «улетели в корзину» и были объявлены вне закона, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что это изменение касается не только внутренних аспектов, но и международной повестки, которой Америка следовала за рубежом.

    Она отметила, что ранее Вашингтон вел диалог с другими странами, включая своих партнеров, основываясь на этих ценностях.

    По словам Захаровой, новая администрация США отменила множество должностей, которые были заняты продвижением американской повестки в мире.

    Она подчеркнула, что теперь эти ценности превратились в антиценности, и эта перемена произошла в одно мгновение.

    Захарова добавила, что изменение затронуло не только количество гендеров, но и более широкие аспекты, связанные с отношением к сути человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной, и объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle.

    Кроме того, Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

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    22 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Еврокомиссар заявил о готовности Европы ответить на тарифы США

    Еврокомиссар Домбровскис заявил о готовности Европейского союза к ответным мерам на тарифы США

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о готовности ЕС соразмерно ответить на возможные тарифы США, если такие меры будут востребованы для защиты экономических интересов.

    Европа выразила готовность дать соразмерный ответ на возможное введение тарифов со стороны США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.

    «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим соразмерно», – подчеркнул Домбровскис в своем заявлении для CNBC.

    Домбровскис отметил, что Европейский союз внимательно следит за политикой новой администрации США и готов к диалогу по торговым вопросам. Он также добавил, что ЕС стремится к конструктивному взаимодействию, однако готов принять меры для защиты своих экономических интересов. По словам еврокомиссара, любые действия ЕС будут пропорциональны и направлены на защиту европейского рынка от несправедливых торговых практик.

    Ранее газета Politico написала, что европейские страны разработали планы по введению ответных тарифов на пошлины США, если Трамп реализует свои угрозы.

    Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если он не увеличит объемы закупок американской нефти и газа.

    Между тем Джастин Трюдо заявил, что Канада готова принять меры в ответ на возможные американские тарифы в размере 25% на канадские товары.

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    22 января 2025, 20:52 • Новости дня
    WP: В США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

    WP: Администрация Трампа потребовала от Минюста США судить власти за отказ депортировать мигрантов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    The Washington Post сообщила о новом распоряжении администрации Трампа, поручившим Министерству юстиции США преследовать судебным порядком представителей местных властей, если они не содействуют массовой депортации нелегальных мигрантов. Согласно документам, администрация призвала сотрудников федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и при необходимости подвергать судебному преследованию власти штатов и местные власти, отказывающиеся выполнять планы президента, передает ТАСС.

    В материалах, распространенных министерством юстиции, подчеркивается, что местные власти обязаны подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по соблюдению иммиграционного законодательства. Ведомство предупредило, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им являются противозаконными.

    Минюст требует от своих сотрудников тщательного расследования инцидентов, связанных с нарушениями указанных инициатив, чтобы определить возможность судебного преследования. Среди потенциальных нарушений выделяются попытки незаконно укрывать мигрантов и скрывать информацию о них.

    Напомним, 20 января Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов. Позже сообщалось, что мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа.

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    22 января 2025, 10:39 • Новости дня
    В Тбилиси приветствовали решение Трампа приостановить программы помощи другим странам

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Зампред парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани приветствовала решение президента США Дональда Трампа приостановить программы помощи другим странам на срок 90 дней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Подобные программы очень часто противоречили национальным интересам Грузии и, не исключаю, прямо противопоставляли нас важным партнерам», – заявила вице-спикер.

    По ее словам, подобные программы «не отвечали и интересам США, вредили отношениям с другими странами».

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что зарубежные доноры грузинских НПО очень часто действуют «безответственно, а иногда и вредительски».

    Он также напомнил, что в 2020 году Агентство развития США USAID поддерживало нарратив о том, что были сфальсифицированы выборы в парламент Грузии.

    Грузия в прошлом году приняла раскритикованный Западом закон «О прозрачности иностранного влияния», который требует отчетности от НПО и СМИ, более чем на 20% финансируемых извне.

    Также Запад жестко критикует Грузию за закон «О семейных ценностях», направленный против пропаганды ЛГБТ. «Грузинская мечта» отмечает, что Дональд Трамп придерживается аналогичных взглядов на прозрачность финансовых потоков и защиту семейных ценностей.

    Накануне стало известно, что Трамп приостановил помощь США другим странам на 90 дней.

    Между тем в Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину.

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    22 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президентство Дональда Трампа станет вызовом для Европы.

    Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что новый президент США Дональд Трамп станет серьезным вызовом для Европы, передает ТАСС. «Совсем недавно, на этой неделе, мы получили новую администрацию США. Президент Трамп, как теперь ясно, станет вызовом», – отметил он.

    Несмотря на это, Шольц подчеркнул, что Европу и США связывает давняя история дружбы и партнерства. «И мы строим отношения на этом прочном фундаменте», – добавил канцлер ФРГ.

    Он также сообщил, что Трамп уже принял или объявил ряд решений, которые требуют внимательного анализа вместе с европейскими партнерами.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести повышенные импортные пошлины против ЕС, если Европа не увеличит объемы закупок американской нефти и газа. Также сообщалось, что Европа запланировала ответ на тарифы США в случае торговой войны.

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