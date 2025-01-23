NBC: Госслужащих США обязали докладывать о коллегах, работающих над политикой инклюзивности

Tекст: Мария Иванова

Федеральные служащие США теперь обязаны сообщать о коллегах, занимающих должности, связанные с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает NBC. Эти меры были введены после того, как президент Дональд Трамп отменил политику DEI, назвав ее дискриминационной. Трамп заявил, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права, и призвал правительственных служащих и частный сектор отказаться от нее, передает РИА «Новости».

Как сообщает телеканал, в среду федеральные служащие получили электронные письма с предупреждением о возможных последствиях за несообщение о коллегах, работающих над DEI. «Мы знаем о попытках некоторых сотрудников правительства замаскировать эти программы, используя зашифрованные или неточные формулировки», – говорится в письме, текст которого процитировало NBC.

В уведомлении также уточнялось, что сотрудники должны информировать кадровое управление о любых изменениях в описании контрактов или должностей с 5 ноября 2024 года, которые могли быть сделаны, чтобы скрыть связь с DEI.

«Своевременное сообщение этой информации не повлечет за собой никаких негативных последствий... Однако если вы не сообщите эту информацию в течение 10 дней, это может привести к неблагоприятным последствиям», – предостерегает письмо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Тем самым Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков. А спикер МИД Мария Захарова отметила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.