Сенатор Пушков заявил, что Трамп снял идеологический разлом между США и Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале он выразил мнение о Трампа на идеологический климат отношений между США и Россией.

По его словам, концепция «золотого века», провозглашенная Трампом, не учитывает интересы сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также сторонников смены пола у детей. В этом контексте, Пушков отметил, что «трансгендерная волна уходит вместе с (бывшим президентом США Джо) Байденом».

Сенатор подчеркнул, что Трамп будет стремиться вернуть Америку к своим основам и традициям. Эта тенденция, как считает Пушков, на обозримую перспективу устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разломов между Вашингтоном и Москвой.

Ранее Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теперь легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности.