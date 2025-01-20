Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Трамп заявил о признании только двух гендеров в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.
Трамп отметил, что с сегодняшнего дня правительство Соединенных Штатов будет придерживаться этой позиции, передает РИА «Новости».
Ранее Трамп в своей вступительной речи пообещал подписать указ, отменяющий федеральные ограничения на свободу слова в стране. Кроме того, он объявил о начале золотого века Америки.
Напомним, в понедельник Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.