Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Трамп принес присягу и вступил в должность президента США
Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.
Присягу Трампа принимал председатель Верховного суда США Джон Робертс, передает РИА «Новости». «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и по мере своих возможностей сохранять, защищать и охранять Конституцию Соединенных Штатов», – произнес Трамп, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.
Церемония инаугурации транслировалась на всех ведущих американских телеканалах.
Ранее покидающий пост президента США Джо Байден вместе с супругой Джилл поприветствовал Дональда Трампа и его жену Меланию у Белого дома.
Напомним, в понедельник избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая пройдет внутри Капитолия впервые за 40 лет. Сообщалось, что из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне Трамп решил провести церемонию в помещении ротонды Капитолия, а не на улице перед ним.