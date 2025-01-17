Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодной погоды

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в ротонду Капитолия по причине холодной погоды, передает РИА «Новости». Как отметил политик в соцсети Truth Social, он распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в этом помещении.

Трамп также сообщил, что многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий для участия в церемонии. «Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», – написал он.

Парад в день инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда избранный президент отправится после своего вступления в должность.

Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган также во второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в американской столице опускался до минус 14 градусов.

По данным открытых источников, 20 января в Вашингтоне ожидается температура от минус двух до минус семи градусов Цельсия. В вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минус 12 градусов.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов.

Также сообщалось, что Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.