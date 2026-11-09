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Япония выделила Филиппинам радары и дроны на 27,3 млн долларов
Kyodo: Япония передала Филиппинам радары и дроны на 27,3 млн долларов
Посол Японии в Маниле Кацуро Китагава и министр иностранных дел Филиппин Мария Тереза Лазаро подписали соглашение о передаче филиппинским военным радаров и беспилотников на сумму 27,3 млн долларов.
Токио передаст филиппинским военно-морским силам систему береговых радаров, а военно-воздушным силам – беспилотные аппараты для наблюдения, пишет Kyodo News.
По данным министерства иностранных дел Японии, проект стал первой передачей готовой японской оборонной продукции в рамках программы помощи развивающимся странам. В ведомстве подчеркнули важность инициативы для укрепления двустороннего сотрудничества, защиты важных морских путей и поддержания региональной стабильности.
Оборонное взаимодействие между Токио и Манилой усиливается на фоне обеспокоенности союзников США растущей военной активностью Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин претендует на контролируемые Японией острова Сенкаку в Восточно-Китайском море и ведет территориальные споры с Филиппинами в Южно-Китайском море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Манила намеревалась форсировать процесс делимитации водных пространств с Токио. Китай объявил о проведении специальной морской операции из-за недовольства действиями Филиппин и Японии. Весной японские власти рассматривали возможность передачи Маниле противокорабельных ракет.