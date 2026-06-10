Bloomberg: Филиппины решили обсудить морские границы вопреки протестам Китая

Манила анонсировала переговоры с Японией о границах вопреки позиции Китая

Tекст: Мария Иванова

Власти островного государства инициировали диалог об установлении морских рубежей для укрепления двусторонних связей, пишет Bloomberg.

Выступая на форуме в японской столице 10 июня, заместитель министра иностранных дел Филиппин Мария Тереза Лазаро подтвердила решимость продолжить этот процесс.

«Кажется, есть определенная реакция со стороны некоторых наших друзей, но мы придерживаемся мнения, что нам необходимо продолжить переговоры с Японией о делимитации», – заявила дипломат.

На минувших выходных Китай в ответ на сближение двух стран начал специальную морскую операцию к востоку от Тайваня. Пекин имеет давние территориальные претензии к соседним государствам в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Лазаро также затронула вопрос отношений Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с Мьянмой, изолированной после переворота 2021 года. По ее словам, в блоке наметились изменения в подходах к урегулированию ситуации, при этом спецпосланник планирует лично встретиться с представителями местных вооруженных группировок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Токио и Манила объявили о запуске переговоров по разграничению континентального шельфа к востоку от Тайваня.

В ответ Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в акватории близ острова.

Представители китайского МИД назвали попытку делимитации моря без участия Пекина серьезным нарушением международного права.