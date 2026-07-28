Россияне за полгода выиграли в лотереи 31,5 млрд рублей

Сумма выигрышей россиян в лотерею за первое полугодие составила 31,5 млрд рублей

Tекст: Мария Иванова

В первом полугодии 2026 года россияне выиграли 31,5 млрд рублей в государственных лотереях, передает РИА «Новости».

По данным компании «Столото», выигрышными оказались 103,2 млн билетов, большинство из которых (64%) были куплены онлайн.

«За первое полугодие 2026 года совокупная сумма разыгранного призового фонда в лотереях составила 31,5 млрд рублей. Появилось 655 новых лотерейных миллионеров – в среднем по 25 лотерейных миллионеров в неделю», – рассказали аналитики.

Лидером по числу победителей с призами от 1 млн рублей стала Москва, где таких счастливчиков оказалось 106. На втором месте расположился Краснодарский край с 36 победителями, на третьем – Петербург (35 человек). В пятерку также вошли Свердловская и Московская области (по 25 человек) и Новосибирская область (22 человека).

В десятку регионов с наибольшим числом лотерейных миллионеров попали Пермский край (21), Татарстан (18), Красноярский край (16), Воронежская область (15), а также Югра, Нижегородская и Ростовская области (по 14).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля жительница Мордовии выиграла 15 млн рублей благодаря лотерейному билету с нарисованным котом.

В мае маркетолог из Красноярска получила 10 млн рублей из-за привлекательного дизайна купона. В том же месяце россиянка из Свердловской области сорвала джекпот в размере около 23 млн рублей после вещего сна.