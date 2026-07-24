Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
Россия решила ограничить поставки молочной продукции из Армении
Поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок будут временно приостановлены из-за введенных ограничений, сообщил Россельхознадзор.
Ограничения вводятся с 27 июля 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Такое решение было принято после инспекции армянских молокоперерабатывающих предприятий, которая прошла в период с 14 по 21 июля 2026 года.
По итогам проверки российское ведомство направило обращение в инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с требованием приостановить ветеринарную сертификацию продукции для отправки в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.
Месяцем ранее Россельхознадзор признал армянские плодоовощные товары не соответствующими стандартам ЕАЭС.
Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая.