Торговые партнеры США возмутились новыми пошлинами

Новые пошлины США вызвали резкую критику со стороны торговых партнеров

Tекст: Мария Иванова

Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие страны выразили недовольство новыми импортными пошлинами США, передает Associated Press.

Администрация США ввела дополнительные сборы в размере от 10% до 12,5% для 60 экономик, обвинив их в недостаточном контроле за товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Новые тарифы вступили в силу в пятницу.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл категорически отверг обвинения. «Мы верим, что среди всех стран мира Австралия серьезно относится к проблеме рабства, современного рабства, и будет продолжать это делать», – заявил он. По его словам, повышение пошлин совершенно необоснованно, и страна продолжит добиваться их отмены.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал пошлины крайне разочаровывающими и вредными для торговли. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также усомнилась в обоснованности позиции США, отметив превосходство европейского трудового законодательства. Япония выразила сожаление, напомнив о прежних договоренностях с Вашингтоном.

Южная Корея намерена поддерживать тесный контакт с США для сохранения баланса интересов. Бывший высокопоставленный торговый чиновник США Венди Катлер отметила, что новые пошлины могут оказаться более устойчивыми к судебным искам, чем предыдущие меры. Однако, по мнению экспертов, они все равно приведут к росту цен для потребителей и бизнеса.

В прошлом году коллегия федеральных судей запретила американскому президенту вводить высокие пошлины в отношении торговых партнеров.