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Торговые партнеры США возмутились новыми пошлинами
Новые пошлины США вызвали резкую критику со стороны торговых партнеров
Введение администрацией Дональда Трампа дополнительных пошлин на товары из 60 стран под предлогом использования принудительного труда вызвало резкие протесты.
Австралия, Новая Зеландия, Япония и другие страны выразили недовольство новыми импортными пошлинами США, передает Associated Press.
Администрация США ввела дополнительные сборы в размере от 10% до 12,5% для 60 экономик, обвинив их в недостаточном контроле за товарами, произведенными с использованием принудительного труда. Новые тарифы вступили в силу в пятницу.
Министр торговли Австралии Дон Фаррелл категорически отверг обвинения. «Мы верим, что среди всех стран мира Австралия серьезно относится к проблеме рабства, современного рабства, и будет продолжать это делать», – заявил он. По его словам, повышение пошлин совершенно необоснованно, и страна продолжит добиваться их отмены.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал пошлины крайне разочаровывающими и вредными для торговли. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также усомнилась в обоснованности позиции США, отметив превосходство европейского трудового законодательства. Япония выразила сожаление, напомнив о прежних договоренностях с Вашингтоном.
Южная Корея намерена поддерживать тесный контакт с США для сохранения баланса интересов. Бывший высокопоставленный торговый чиновник США Венди Катлер отметила, что новые пошлины могут оказаться более устойчивыми к судебным искам, чем предыдущие меры. Однако, по мнению экспертов, они все равно приведут к росту цен для потребителей и бизнеса.
В прошлом году коллегия федеральных судей запретила американскому президенту вводить высокие пошлины в отношении торговых партнеров.