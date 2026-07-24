Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
Новая Зеландия жестко раскритиковала новые торговые пошлины США
Власти Новой Зеландии осудили введение США новых импортных пошлин
Веллингтон выразил резкое недовольство решением Вашингтона ввести дополнительные импортные тарифы, обвинив американскую сторону в создании искусственных барьеров под предлогом борьбы с принудительным трудом.
Руководство Новой Зеландии подвергло жесткой критике действия Соединенных Штатов по установлению новых торговых ограничений, передает РИА «Новости».
Согласно введенным мерам, США облагают импорт из порядка 60 государств тарифами от 10% до 12,5%, при этом для новозеландских товаров ставка составила максимальные 12,5%.
Американские власти обосновали этот шаг результатами расследования, проведенного в соответствии с Законом о торговле 1974 года. Вашингтон оценивал эффективность противодействия поступлению на рынок продукции, созданной с использованием принудительного труда. Министр торговли Новой Зеландии Тодд Макклей назвал это решение «крайне разочаровывающим».
«Просто неправдоподобно, что импорт, произведенный с использованием принудительного труда, играет сколько-нибудь заметную роль в экономике Новой Зеландии», – заявил министр. Он подчеркнул, что Веллингтон не признает выводы США, считая расследование недостаточно тщательным, несмотря на активное сотрудничество новозеландской стороны с американскими ведомствами.
Макклей выразил уверенность, что действия Вашингтона создают лишь юридический предлог для широких тарифов, а не решают проблему принудительного труда. Глава ведомства предупредил об усилении неопределенности в мировой торговле и призвал страны-партнеры к укреплению экономических связей путем снижения барьеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз потребовал от Вашингтона объяснений из-за введения новых таможенных пошлин.
Несколькими днями ранее президент США подписал прокламации о дополнительных 50-процентных сборах на канадские товары.
На фоне ожиданий американских торговых ограничений мировые ставки морского фрахта достигли двухлетнего максимума.