В Черном море подорвалось шедшее на Украину судно с углем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент с судном под флагом Либерии случился примерно в 41 километре к юго-востоку от порта Сфынту-Георге, передает ТАСС. Сухогруз перевозил американский уголь.

Экипаж оперативно передал сигнал бедствия, пострадавших среди моряков нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям министерства опубликовал заявление с предварительной версией случившегося. «По предварительной оценке, авария в зоне склада №6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины», – отметили в ведомстве.

Для оказания помощи к месту происшествия направили спасательные суда SAR Apollo и SAR Artemis, а также вертолет. Ранее, 21 июля, аналогичный случай произошел с кораблем Gas Lisbon в 26 километрах от побережья. Тогда в результате пожара ранения получили три человека, а президент страны заявил об атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля у берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом.

10 июля министерство обороны страны уничтожило в акватории Черного моря пять морских беспилотников.

Месяцем ранее румынское МВД запланировало закупку специальных технических средств для мониторинга дронов.