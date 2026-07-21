Судно со сжиженным газом загорелось у берегов Румынии

Tекст: Дмитрий Зубарев

У берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом, в результате инцидента пострадали три человека, передает РИА «Новости».

«Румынское морское управление получило сообщение о пожаре на судне Gas Lisbon, оно находится на расстоянии приблизительно 14 морских миль от города Сфынкту Георге. Все члены экипажа были благополучно эвакуированы со спасательных плотов и доставлены поисково-спасательным судном SAR Apollo», – говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, возгоранию предшествовал взрыв, причины которого пока не установлены. Трое пострадавших моряков доставлены в больницу уезда Сулина для оказания медицинской помощи.

В связи с происшествием румынские власти выпустили предупреждение, обязав все суда в районе инцидента соблюдать дистанцию не менее трех морских миль. Газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии вышел из египетского порта 16 июля и направлялся в Румынию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новейший украинский морской беспилотник взорвался в румынском порту Констанца.

Неделей ранее у берегов Омана после атаки на нефтяной танкер под флагом Либерии бесследно пропали трое моряков.

В прошлом году в машинном отделении сингапурского судна со сжиженным газом около Стамбула возник сильный пожар.