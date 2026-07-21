Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием – есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре – которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.2 комментария
Судно со сжиженным газом загорелось у берегов Румынии
Судно со сжиженным газом горит у берегов Румынии после того, как на борту произошел взрыв, члены экипажа были спасены, сообщила пресс-служба морского управления страны.
У берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом, в результате инцидента пострадали три человека, передает РИА «Новости».
«Румынское морское управление получило сообщение о пожаре на судне Gas Lisbon, оно находится на расстоянии приблизительно 14 морских миль от города Сфынкту Георге. Все члены экипажа были благополучно эвакуированы со спасательных плотов и доставлены поисково-спасательным судном SAR Apollo», – говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации, возгоранию предшествовал взрыв, причины которого пока не установлены. Трое пострадавших моряков доставлены в больницу уезда Сулина для оказания медицинской помощи.
В связи с происшествием румынские власти выпустили предупреждение, обязав все суда в районе инцидента соблюдать дистанцию не менее трех морских миль. Газовоз Gas Lisbon под флагом Либерии вышел из египетского порта 16 июля и направлялся в Румынию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новейший украинский морской беспилотник взорвался в румынском порту Констанца.
Неделей ранее у берегов Омана после атаки на нефтяной танкер под флагом Либерии бесследно пропали трое моряков.
В прошлом году в машинном отделении сингапурского судна со сжиженным газом около Стамбула возник сильный пожар.