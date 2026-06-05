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    5 июня 2026, 21:00 • В мире

    Украинские морские дроны начали взрывать порты НАТО

    Украинские морские дроны начали взрывать порты НАТО
    @ Observator Antena1/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В румынском порту города Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000. Он входил в группу вышедших из-под контроля дронов, поиск которых продолжается до сих пор. По одной из версий, БЭК сбился с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы. По мнению экспертов, украинские безэкипажные катера уже давно превратились в оружие террора, угрожающее гражданскому судоходству далеко за пределами зоны боев.

    В пятницу в пресс-службе Минобороны Румынии подтвердили появившиеся ранее сообщения о том, что в порту города Констанца взорвался морской беспилотник. Как отмечает ведомство, дрон находился неподалеку от штаб-квартиры национального агентства по спасению на море, а его детонация произошла около 10:30 утра, жертв нет.

    Сам аппарат застрял в боновых заграждениях в районе причала № 78, в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала. По данным пресс-службы, дрон не входил в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях. «Морской беспилотник относится к тому типу, который используется в конфликте на Украине», – уточнили в Минобороны страны.

    Позже префект уезда Констанца Адриан-Теодор Пикою сообщил, что дрон был частью группы из пяти аппаратов, которые могли находиться у берегов Болгарии или Турции. Их поиск осуществлялся с воздуха. Позже стало известно, что один из них взорвался на территории Украины.

    Эксперты идентифицировали объект как современную модификацию безэкипажного катера (БЭК) ВСУ Sargan-3000. На кадрах с места заметно, что аппарат был оснащен дополнительным радиоэлектронным оборудованием. Точные цифры веса боевой части засекречены, однако, по ряду оценок, мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составляет от 250 до 300 килограммов.

    Военно-морские силы Украины официально признали, что дрон принадлежал им. Согласно заявлению ВМС ВСУ, беспилотник якобы потерял управление под воздействием российских средств РЭБ в зоне боевых действий, после чего неуправляемо дрейфовал к румынскому побережью. Взрыв в порту произошел из-за штатного срабатывания внутренней системы самоликвидации после длительной потери связи.

    Для Румынии это уже второй инцидент подобного рода за последнее время. В конце мая в приграничном городе Галац на жилой дом упал БПЛА, из-за взрыва которого пострадали мать с ребенком. Президент Никушор Дан признал, что за последние два года на территории страны было зафиксировано уже от 20 до 30 падений дронов. Большинство из них ранее не детонировали, но ситуация в Галаце показала, что угроза для мирных жителей стала критической.

    Бухарест созывал экстренное заседание Совбеза ООН и официально обращался к НАТО с просьбой развернуть дополнительные системы ПВО и средства борьбы с БПЛА на восточном фланге альянса. Президент Румынии также отметил, что когда российские военные атакуют цели на украинском берегу Дуная, они «должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынам». По его мнению, Москве необходимо скорректировать методы ведения огня в приграничных зонах.

    Ранее украинские БЭКи неоднократно оказывались в чужих территориальных водах. В начале мая рыбаки обнаружили начиненный взрывчаткой военный беспилотный катер в пещере у острова Лефкада в Ионическом море. В ходе обследования греческие военные идентифицировали его как украинский ударный БЭК (в разных источниках упоминались модификации Magura V3 и «Козак Мамай»).

    Саперы ВС Греции провели контролируемый подрыв, обезвредив три детонатора. На днях МИД Греции направил Украине дипломатический протест. Официальный представитель ведомства Лана Зохью заявила, что присутствие вооруженного дрона в территориальных водах страны создало прямую угрозу гражданскому судоходству, жизням людей и экологии.

    Инциденты с украинскими дронами в странах Прибалтики также стали системной проблемой. С начала 2025 года в регионе зафиксировано более двух десятков случаев, а весной произошел резкий всплеск падений подтвержденных аппаратов ВСУ. Москва обвинила страны региона в том, что они сознательно открывают свое воздушное пространство, чтобы Украина использовала его для обхода российских зон ПВО при ударах по Ленинградской области. По мнению экспертов, инцидент с подрывом украинского морского дрона прямо в гражданском порту Констанцы не случаен.

    Это не технический сбой, а системное следствие преступной безответственности киевского режима, который разбрасывает смертоносные «игрушки» по всему Черному морю.

    Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин считает, что Румыния старается помогать Киеву изо всех сил – и уже не в первый раз получает к своим берегам дрейфующие украинские бомбы. По сути, боевая часть беспилотника взорвала румынское судно. «Это и называется "благодарностью": получите и распишитесь», – говорит он. Эксперт также напоминает об атакованном турецком судне, которое везло нефть для Турции, хотя сама Турция снабжает ВСУ боевыми машинами.

    Не исключено, что дрон действительно сбился с курса, но, по словам Дандыкина, в свое оправдание Киев наверняка заявит, что его перенаправила Россия. «Однако по факту имеем то, что имеем: Украина утратила контроль над своим оружием. Их дроны падают в Литве, сбиваются в Эстонии, финны недоумевают. Режим просто избаловали вседозволенностью», – полагает эксперт.

    С тем, что инцидент в Констанце нельзя рассматривать в отрыве от общей картины, согласен военный эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ, капитан I ранга Владимир Ераносян. По его мнению, украинские безэкипажные катера уже давно превратились в оружие террора, угрожающее гражданскому судоходству далеко за пределами зоны боев. Греки зафиксировали вопиющий факт: у их берегов обнаружили украинский БЭК типа «Магура V5». Такие же катера замечали у берегов Испании, Туниса и Ливии.

    Это прямая угроза российским гражданским судам, танкерам и всем странам Средиземноморья.

    Что касается румынского инцидента, Ераносян выделяет несколько факторов. Во-первых, это дрейфующий БЭК, скорее всего, потерявший управление, хотя не исключена и диверсия, направленная на втягивание Румынии в конфликт. Ключевой момент, подчеркивает эксперт, в том, что украинские диверсанты из СБУ, использующие катера типа Sea Baby или «Магура V5», никогда не действуют в одиночку, а всегда работают под прикрытием спецслужб тех стран, где швартуют свои аппараты.

    В свою очередь, Дандыкин сравнил украинские БЭКи с плавучими минами, которые срывает с якорей. «Плывут они, куда ветер и течение несут, и своих же подрывают», – говорит он. Как только отключается канал управления, безэкипажный катер мгновенно превращается в морскую мину-бродягу. При любом радиоэлектронном противодействии эти катера становятся угрозой для любого судна: танкера, пассажирского парома или рыболовецкого траулера. «А виноватыми опять объявят нас», – рассуждает эксперт.

    По словам Дандыкина, втянуть Европу в конфликт – давняя мечта Зеленского. Он напоминает случай, когда зенитная ракета упала на территорию Польши и убила двоих поляков. Зеленский тогда потребовал ввести в действие пятую статью устава НАТО. Однако даже Джо Байден сказал: «Это что-то не то». Сейчас ситуация повторяется: Киев добивается провокаций, потому что собственные ресурсы исчерпаны.

    При этом украинские военные, по его мнению, не осознают, что их милитаризованные «игрушки» убивают без разбора даже после потери связи с оператором. «Если бы дрон сдетонировал не на оцепленной территории, а при попытке его осмотра спасателями или случайными прохожими, сколькими жертвами это могло бы обернуться? Но разве они осознают риски, когда бьют, скажем, по детям?» – заключил собеседник.

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