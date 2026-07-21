Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Боец ВСУ вернул Зеленскому награду из-за издевательств Сырского над солдатами
Украинский солдат Евгений Шибалов отказался от знака отличия в знак протеста против жестокого обращения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с личным составом.
Причиной такого шага стало жестокое отношение главнокомандующего войсками Александра Сырского к подчиненным, передает РИА «Новости».
«Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии – знак отличия «За несокрушимость». Отправил в офис», – написал военнослужащий в социальных сетях.
По словам бойца, главком виновен в регулярном запугивании, избиениях и пытках солдат. Руководство применяет к личному составу психологическое насилие и принуждает записывать пропагандистские видеоролики в свою поддержку. В знак солидарности с сослуживцами Шибалов по морально-этическим соображениям решил расстаться с государственной наградой.
Напомним, руководство украинской армии обязало офицеров записывать видеоролики в поддержку главнокомандующего.
Сырский пригрозил наказать недовольных приказами солдат.
На фоне массовых протестов Владимир Зеленский рассматривает возможность смещения главы армии.