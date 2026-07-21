N-tv: Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец признался в работе на СБУ

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает N-tv, согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Германии, оказавшемуся в распоряжении журнала Stern, Кузнецов сделал такое признание во время телефонного разговора с супругой, передает ТАСС. Беседа прослушивалась, когда украинец находился под стражей в Италии. Документ содержит ряд указаний на причастность государственных структур Украины к диверсии, хотя против самого фигуранта имеются лишь косвенные улики.

В ходе прослушанных бесед Кузнецов жаловался, что чувствует себя «брошенным» родиной, и хотел связаться со своим «командиром Романом». Немецкие журналисты предполагают, что речь идет о Романе Червинском – спорной фигуре в украинских спецслужбах. После ареста Кузнецова Червинский письменно подтвердил, что в момент взрывов подозреваемый находился под его командованием.

В начале июля прокуратура Германии предъявила гражданину Украины официальные обвинения по делу о теракте на газопроводах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение подтверждением причастности киевского режима к диверсии.

Немецкое издание Spiegel считало организатором подрыва бывшего агента украинских спецслужб Романа Червинского.