  • Новость часаКоц: Россия и Украина обменялись телами погибших
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    39 комментариев
    16 июля 2026, 17:30 • В мире

    Уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность

    Уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова спровоцировало один из самых мощных внутриполитических кризисов на Украине. Эта отставка не только обнажила конфликт министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырским, но и вызвала недовольство части западных союзников Киева. Увольнение чиновника также вызвало протесты в городах Украины. Кто стоит за ними, в чем суть происходящих в Киеве перемен и что в такой ситуации предпримет Зеленский?

    По всей Украине прокатилась волна митингов против отставки главы минобороны страны Михаила Федорова. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров также поддержал митингующих.

    Он выразил надежду, что Владимир Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять. «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил чиновник.

    В беседе с журналистами Федоров рассказал и о давнем конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. По его словам, именно Сырский блокировал все предложенные инициативы. «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – добавил экс-министр.

    Федоров также обвинил Сырского в срыве реформы мобилизации. «Кому подчиняются ТЦК? Сухопутным войскам. А они главкому и Генштабу, – пояснил он. – Невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и реальных изменений в армии». Федоров признался, что предлагал Зеленскому заменить Сырского, но президент отказался. «С этим решением я полностью согласился, и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что в конце концов наш клиент – украинский народ, а не кто-то другой», – добавил бывший министр.

    Тем временем Владимир Зеленский уже отреагировал на протесты, заявив, что «слышит» мнение митингующих, поддерживающих Федорова. «Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти – и правильно. Я понимаю, слышу и даже отвечаю на некоторые вещи, в которые я не хотел бы вникать так детально, потому что есть секреты от русских», – сказал он.

    Впрочем, глава украинского режима дал понять, что не намерен менять своего решения. «Я уверен, что он (Федоров) останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», – подчеркнул Зеленский. Он подтвердил, что на должность министра обороны рассматривается кандидатура главы МВД Украины Игоря Клименко.

    Зеленский также затронул тему взаимоотношений Федорова и Сырского. Он указал, что министерство и армия должны работать вместе, а Федоров и Сырский могли работать только при его личном посредничестве. «Без меня они не садятся. А эти ведомства должны работать самостоятельно», – заметил президент. Кроме того, он заявил, что перед новым министром стоит задача бороться с «позорной бусификацией» (хотя ранее сам Зеленский отрицал этот термин) и признал, что «очень сложно найти механизм, чтобы это было с уважением» к людям.

    Напомним, накануне 35-летний Федоров объявил об уходе с поста главы минобороны Украины. Он признался, что на должности ему не удалось завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО и «здравому смыслу», перевести на тендеры абсолютно все закупки, а также «построить культуру ответственности за принятые решения».

    В минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства, а позже согласовала новый состав кабмина – пока без изменений в силовом блоке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих процессов.

    В экспертном сообществе отставка Михаила Федорова вызвала неоднозначные оценки. Одни напоминают о коррупционной составляющей его ведомства, другие видят в происходящем борьбу за денежные потоки, а третьи связывают увольнение с растущей популярностью экс-министра и его потенциальной угрозой для Зеленского.

    Политолог Лариса Шеслер обращает внимание на репутацию Федорова и масштаб коррупционных рисков. «Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – напомнила эксперт. По ее словам,

    «последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки».

    При этом Шеслер считает, что протесты в поддержку Федорова абсолютно бесперспективны. «По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала она, назвав митинги давно известным способом раскачки ситуации. Впрочем, есть и другая версия.

    Журналист Сергей Миркин предположил, что Федоров потерял кресло из-за растущей популярности. По его словам, именно экс-главу минобороны хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. «Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – рассуждает Миркин.

    В свою очередь украинский политолог Константин Бондаренко видит в происходящем борьбу кланов. «На Украине происходит ожесточенная война между теми, кто считает, что наживаться на военных заказах имеют право только любители запрещенных психотропных средств, и теми, кто предпочитает нетрадиционные способы удовлетворения половых инстинктов, – подчеркнул он. – И одни, и другие имеют высоких покровителей на Западе – в том числе среди кавалеров Ордена Европы. Так что

    украинские перестановки в правительстве затронули международных торговцев и производителей оружия с триллионными оборотами».

    На этом фоне примечательны оценки западной прессы. Как отметил политолог Владимир Корнилов, «рупор либералов» The Economist вовсю хвалит «инновации» Федорова, приписывая ему множество заслуг, но пишет, что есть проблема – закостенелые генералы не воспринимают этих прогрессивных нововведений.

    «Молодой, прорывной, прогрессивный министр сотворил «успехи на фронте», но отжившие свой век генералы все стопорят! Статья даже помещена под рубрикой… «Культурные войны», – написал эксперт в своем Telegram-канале. Корнилов обратил внимание, что The Economist недвусмысленно намекает Зеленскому: западный истеблишмент – на стороне «прогресса» в лице Федорова.

    Довольно жестко Зеленского за увольнение министра обороны критикует и газета Financial Times. «FT приводит к тому же выводу, что и The Economist: мол, Федоров наступил на горло «воспитанным в советском стиле» генералам, которые якобы и съели его», – констатировал политолог.

    Газета The Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос в том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники – оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Издание напоминает, что в прошлом году украинские власти уже «были вынуждены отказаться от ограничения полномочий антикоррупционных органов после уличных протестов и давления со стороны партнеров из Запада».

    Вместе с тем, если Зеленский не сможет уволить Федорова, это, как считает Корнилов, станет серьезным ударом по его авторитету. «Он и так с трудом свою фракцию контролирует. А если Федоров задержится на посту, это станет сигналом для всех депутатов: пора договариваться с новыми фаворитами Запада», – резюмирует аналитик.

    Главное
    ФСБ раскрыла подробности предотвращенного теракта на Крымском мосту
    В Брянской области автомобиль подорвался на сброшенном с дрона взрывном устройстве
    Минобороны: Это вам не футбол, Россия наносит удары без перерыва
    И.о. главы МВД Украины Клименко отказался от поста министра обороны
    Трое украинцев избили до смерти поляка в польском Бытуве
    Сигнал «Суходелие» прозвучал на «Радио Судного дня»
    Приложения VK и «Макс» исчезли из магазина Google Play

    Россия обеспечит себя и мир металлами будущего

    Россия готова поставить еще один экономический рекорд – на этот раз в металлургии. Россия производит металлы, которые нужны всему миру и прямо сейчас. Чтобы обеспечить растущий спрос, «Норникель» готовится в этом году добыть рекордный объем руды. Почему весь мир охотится за российскими металлами, и как выиграет от этого российский бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа преувеличила надежность своего тыла

    Евросоюз запускает производство беспилотников для Украины на своей территории, выделяя на проект сотни миллионов евро и привлекая ведущие оборонные компании. Эксперты считают, что это означает новый этап вовлеченности ЕС в конфликт с Россией. Какими инструментами Москва может воздействовать на Европу, не доводя ситуацию до прямого столкновения со странами НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдеп позвал Россию на битву с глобалистами

    «Работая бок о бок со всеми союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы разрушим МУС – кирпичик за кирпичиком, если потребуется». Такими словами госсекретарь США Марко Рубио открыто угрожает уничтожить один из оплотов «глобалистской бюрократии», Международный уголовный суд в Гааге. Чем именно недовольны США и причем тут Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

    • США забирают Ормуз себе. Осилят?

      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации