Уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность

Tекст: Олег Исайченко

По всей Украине прокатилась волна митингов против отставки главы минобороны страны Михаила Федорова. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров также поддержал митингующих.

Он выразил надежду, что Владимир Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять. «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил чиновник.

В беседе с журналистами Федоров рассказал и о давнем конфликте с главкомом ВСУ Александром Сырским. По его словам, именно Сырский блокировал все предложенные инициативы. «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – добавил экс-министр.

Федоров также обвинил Сырского в срыве реформы мобилизации. «Кому подчиняются ТЦК? Сухопутным войскам. А они главкому и Генштабу, – пояснил он. – Невозможно решить вопрос мобилизации без нового общественного договора и реальных изменений в армии». Федоров признался, что предлагал Зеленскому заменить Сырского, но президент отказался. «С этим решением я полностью согласился, и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что в конце концов наш клиент – украинский народ, а не кто-то другой», – добавил бывший министр.

Тем временем Владимир Зеленский уже отреагировал на протесты, заявив, что «слышит» мнение митингующих, поддерживающих Федорова. «Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти – и правильно. Я понимаю, слышу и даже отвечаю на некоторые вещи, в которые я не хотел бы вникать так детально, потому что есть секреты от русских», – сказал он.

Впрочем, глава украинского режима дал понять, что не намерен менять своего решения. «Я уверен, что он (Федоров) останется в моей команде, и мы обсудим чуть позже, как это будет выглядеть», – подчеркнул Зеленский. Он подтвердил, что на должность министра обороны рассматривается кандидатура главы МВД Украины Игоря Клименко.

Зеленский также затронул тему взаимоотношений Федорова и Сырского. Он указал, что министерство и армия должны работать вместе, а Федоров и Сырский могли работать только при его личном посредничестве. «Без меня они не садятся. А эти ведомства должны работать самостоятельно», – заметил президент. Кроме того, он заявил, что перед новым министром стоит задача бороться с «позорной бусификацией» (хотя ранее сам Зеленский отрицал этот термин) и признал, что «очень сложно найти механизм, чтобы это было с уважением» к людям.

Напомним, накануне 35-летний Федоров объявил об уходе с поста главы минобороны Украины. Он признался, что на должности ему не удалось завершить трансформацию ведомства по стандартам НАТО и «здравому смыслу», перевести на тендеры абсолютно все закупки, а также «построить культуру ответственности за принятые решения».

В минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства, а позже согласовала новый состав кабмина – пока без изменений в силовом блоке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих процессов.

В экспертном сообществе отставка Михаила Федорова вызвала неоднозначные оценки. Одни напоминают о коррупционной составляющей его ведомства, другие видят в происходящем борьбу за денежные потоки, а третьи связывают увольнение с растущей популярностью экс-министра и его потенциальной угрозой для Зеленского.

Политолог Лариса Шеслер обращает внимание на репутацию Федорова и масштаб коррупционных рисков. «Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – напомнила эксперт. По ее словам,

«последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки».

При этом Шеслер считает, что протесты в поддержку Федорова абсолютно бесперспективны. «По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала она, назвав митинги давно известным способом раскачки ситуации. Впрочем, есть и другая версия.

Журналист Сергей Миркин предположил, что Федоров потерял кресло из-за растущей популярности. По его словам, именно экс-главу минобороны хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. «Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – рассуждает Миркин.

В свою очередь украинский политолог Константин Бондаренко видит в происходящем борьбу кланов. «На Украине происходит ожесточенная война между теми, кто считает, что наживаться на военных заказах имеют право только любители запрещенных психотропных средств, и теми, кто предпочитает нетрадиционные способы удовлетворения половых инстинктов, – подчеркнул он. – И одни, и другие имеют высоких покровителей на Западе – в том числе среди кавалеров Ордена Европы. Так что

украинские перестановки в правительстве затронули международных торговцев и производителей оружия с триллионными оборотами».

На этом фоне примечательны оценки западной прессы. Как отметил политолог Владимир Корнилов, «рупор либералов» The Economist вовсю хвалит «инновации» Федорова, приписывая ему множество заслуг, но пишет, что есть проблема – закостенелые генералы не воспринимают этих прогрессивных нововведений.

«Молодой, прорывной, прогрессивный министр сотворил «успехи на фронте», но отжившие свой век генералы все стопорят! Статья даже помещена под рубрикой… «Культурные войны», – написал эксперт в своем Telegram-канале. Корнилов обратил внимание, что The Economist недвусмысленно намекает Зеленскому: западный истеблишмент – на стороне «прогресса» в лице Федорова.

Довольно жестко Зеленского за увольнение министра обороны критикует и газета Financial Times. «FT приводит к тому же выводу, что и The Economist: мол, Федоров наступил на горло «воспитанным в советском стиле» генералам, которые якобы и съели его», – констатировал политолог.

Газета The Wall Street Journal пишет, что теперь вопрос в том, смогут ли сторонники Федорова организовать достаточно масштабные протесты, а западные союзники – оказать на Зеленского давление, чтобы он пересмотрел свое решение. Издание напоминает, что в прошлом году украинские власти уже «были вынуждены отказаться от ограничения полномочий антикоррупционных органов после уличных протестов и давления со стороны партнеров из Запада».

Вместе с тем, если Зеленский не сможет уволить Федорова, это, как считает Корнилов, станет серьезным ударом по его авторитету. «Он и так с трудом свою фракцию контролирует. А если Федоров задержится на посту, это станет сигналом для всех депутатов: пора договариваться с новыми фаворитами Запада», – резюмирует аналитик.