Госдеп позвал Россию на битву с глобалистами

Tекст: Геворг Мирзаян

Соединенные Штаты устами госсекретаря Марко Рубио объявили новую войну. Правда, на этот раз не государству, а организации, причем не какой-то террористической, а вполне себе официальной. Международному уголовному суду в Гааге.

Еще недавно эта организация была иконой всего коллективного Запада. Фраза «его будут судить в Гааге» использовалась либералами всех мастей в адрес своих недругов, в том числе и лидеров суверенных стран. Разве что США не признавали суверенитет МУС (то есть не подписывали т.н. «Римский Статут» о суде), однако в целом поддерживали работу этого органа как важного инструмента мирового глобализма.

Однако нынешнее руководство Соединенных Штатов в лице Дональда Трампа изменило свое отношение к суду. Если верить Рубио, потому, что суд изменился. Если раньше он расследовал «чудовищные зверства», то сейчас, мол, радикализировался и несет прямую угрозу Америке. Проще говоря, взращенный крокодильчик начал кусать своего хозяина.

Все началось еще в 2017 году, когда МУС решил расследовать преступления США в Афганистане. Вашингтон тогда возмутился подобной вольницей и наложил санкции на МУС.

Однако суд это не остановило. В 2024 году он выдал ордер на арест ближайшего союзника Трампа – премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. И, судя по всему, Рубио ожидает новых ордеров – причем уже в отношении американских чиновников и военнослужащих.

«Если мы будем бездействовать, все они окажутся во власти иностранных судей, находящихся за тысячи километров,

и будут постоянно подвергаться риску судебного преследования и даже тюремного заключения за так называемое „преступление“ – защиту собственной страны», – утверждает американский госсекретарь.

Опасения Рубио понятны. Да, США не признали МУС – однако суд имеет право расследовать любые преступления, совершенные на территории стран-подписантов. К ним относится Венесуэла (где США похитили президента), Дания (у которой Вашингтон хочет отнять Гренландию), вся Южная Америка и почти все страны Карибского бассейна (которые Белый дом назвал зоной приоритетных интересов Соединенных Штатов и где опасаются вторжения американских войск).

Наконец, Римский статут был подписан, но не был пока ратифицирован Ираном и Йеменом, где США сейчас тоже ведут боевые действия. «Трамп хочет иметь возможность совершать военные преступления на территории стран, которые признали юрисдикцию суда – вот в чем суть дела», – говорит бывший исполнительный директор организации Human Rights Watch (внесена в перечень нежелательных организаций в России) Кеннет Рот.

И если раньше Вашингтон как лидер коллективного Запада еще мог как-то пытаться обуздать МУС дипломатическим путем, то сейчас, по всей видимости, он рассматривает суд как инструмент враждебных ему сил. Европейцев (которые в лице министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля уже активно защищают МУС, говоря, что он «делает мир безопаснее и справедливее») и либерального мира в целом.

Госдеп США прямым текстом называет МУС «наднациональным правоохранительным органом глобалистской бюрократии».

Именно поэтому структура, по данным ведомства, «представляет собой недопустимую угрозу суверенитету США». Именно поэтому ей объявлена война. «Используя все имеющиеся в распоряжении нашего правительства инструменты, работая бок о бок со всеми союзниками, с которыми мы можем объединить усилия, мы разрушим МУС — кирпичик за кирпичиком, если потребуется», – обещает Марко Рубио.

Госдеп США выпустил отдельный документ, в котором расписал, как именно будет происходить разрушение. Выделяется шесть способов борьбы. Первый – личные контакты. Прямые звонки американских дипломатов зарубежным коллегам, в которых будет рассказываться об опасности МУС не только для США, но и для других стран. И все это с призывом покинуть состав суда.

Действительно, МУС создает целый ряд неудобств национальным лидерам. Специфика его полномочий такова, что если он выдает ордер на арест кого-либо, то национальные правоохранительные органы стран-подписантом обязаны напрямую исполнять этот ордер – причем без одобрения своего национального лидера.

Учитывая, что МУС выдает ордеры в том числе и в отношении глав государств – то страны-подписанты не могли организовывать саммиты с участием этих политиков без риска оказаться в центре дипломатического скандала. Так было, например, в Южной Африке или Бразилии.

Трамп будет предлагать национальным лидерам избавиться от этого бремени – то есть просто выйти из МУС. И если большую часть национальных лидеров будут просто просить, то ряд из них – тех, кто «получает блага в виде американского зонтика безопасности» или сотрудничает с американскими силовиками, – будут просить настойчиво.

Это второй способ борьбы – Трамп собирается использовать зависимость от себя ряда стран для того, чтобы заключить с ними сделки. Их настойчиво попросят не соблюдать вердикты МУС в отношении американских чиновников и военнослужащих. Здесь США хотят использовать юридическую уязвимость МУС: организация не имеет права исключать из своего состава страну-члена, даже если эта страна нарушает правила работы суда.

Если США добьются того, что каким-то странам будет беспрепятственно позволено просто игнорировать решения суда, будучи его членами, то это выхолостит работу организации. И эти какая-то из этих стране окажется европейской (при том, что МУС контролируется как раз Евросоюзом), то это станет уже не кирпичиком, а целым блоком, вынутым из основы МУС.

А если кто-то из клиентов будет артачиться, то тут же обозначается третий способ борьбы: «внимательное отношение к странами, которые зависят от американской помощи и в то же время отвечают отказом на американские просьбы отринуть ложные полномочия МУС». По сути, в отношении них будут вводиться различные санкции. Аналогичные меры прописаны также в пятом и шестом способе: как визовые ограничения в адрес сотрудников МУС, так и просто «дополнительные санкции против МУС и аффилированных организаций».

Однако самым интересным и даже инновационным методом борьбы является четвертый способ. Он предполагает партнерство со странами, которые, как и США, не признают авторитет МУС и Римский статут.

Предложение им координировать политику против МУС вместе с Соединенными Штатами. А такими странами являются, например, Китай и Россия.

В России, например, не далее как в декабре прошлого года был вынесен заочный приговор восьми судьям МУС и его прокурору Кариму Хану. Среди предъявленных обвинений было привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание. Ранее Карим Хан, к слову, попал и под санкции США.

То есть, по сути, Вашингтон хочет объединить усилия с Москвой и Пекином в борьбе против мировых глобалистов. Китай оставим за скобками, а что касается России - не факт, что и она ответит на такое предложение хоть какой-то взаимностью. Все-таки претензии США и России к МУС носят скорее параллельный характер и никак друг от друга не зависят и не пересекаются.

Однако факт налицо: США признали, что зависят от России в столь тонкой и противоречивой материи, как осуществление международного правосудия. Что Россия имеет важный голос в этом процессе и США хотели бы воспользоваться этим голосом в своих собственных интересах. США фактически просят у России помощи на международной арене. В какой-то мере даже попали в зависимость от Москвы. Что ж, может быть, здесь есть пространство для тех самых сделок, о которых так любит говорить Трамп - на этот раз в интересах России.