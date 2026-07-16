Над Ярославской областью уничтожены 54 украинских дрона

  • Новость часаПолитолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
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    Госдеп позвал Россию на битву с глобалистами
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    «Не врать». Как Россия преодолеет трудности с топливом
    Минобороны назвало пораженные цели в Киеве и Одесской области
    Песков: Личность министра обороны Украины не имеет значения
    Новый премьер Украины Корецкий предупредил сограждан о тяжелой зиме
    Минобороны Турции прокомментировало ситуацию с ЗРК С-400
    Euroclear попросил приостановить дело по иску ЦБ на 200 млрд евро
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Запада остались силы только ломать правила

    На Черном море и в Персидском заливе страны Запада стремительно разрушают международные режимы и правила. На смену этим правилам не приходит ничего убедительного, но грубая сила также не действует. Ведь за ней должна стоять готовность устанавливать и поддерживать новые правила игры.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Попытки Зеленского укрепить свою власть приведут к политической войне

    Отставкой правительства Зеленский пытается решить несколько задач. Главная из них – отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. О том, что между Зеленским и его бывшим фаворитом существует скрытый конфликт, украинские СМИ пишут с апреля.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

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    16 июля 2026, 14:23 • Новости дня

    Над Ярославской областью уничтожены 54 украинских дрона

    Евраев: Над Ярославской областью уничтожены 54 украинских дрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об успешном отражении массированной атаки украинских дронов.

    По его словам, системы противовоздушной обороны ликвидировали все 54 беспилотника.

    «Атака врага отбита. Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника», – написал Евраев в Max.

    В результате налета погиб один мужчина, еще четверо получили ранения. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они переведены на амбулаторное лечение, их жизням ничего не угрожает. В целях безопасности временно перекрывалось движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

    В середине июня специалисты ликвидировали возгорание на топливной базе в Рыбинске после удара беспилотника.

    В конце мая украинские дроны атаковали промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области.

    За несколько дней до этого силы противовоздушной обороны отразили массовый налет вражеских аппаратов на подлете к региональному центру.

    16 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Ликвидировать угрозу ЗАЭС может лишь денацификация Украины

    Эксперт назвал единственный способ ликвидировать угрозу Запорожской АЭС
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. В среду глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при ударе дрона ВСУ.

    «Киев, атакуя Запорожскую АЭС и убивая ее персонал, преследует несколько целей. Во-первых, украинское руководство создает повод для словесных нападок на Россию: мол, якобы Москва не имеет права на эксплуатацию станции и не обеспечивает условия безопасности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Во-вторых, киевские власти стремятся создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить тех – без преувеличения – героических людей, которые продолжают сейчас обеспечивать функционирование станции, оставить свои рабочие места», – добавил собеседник. На этом фоне он обратил внимание на реакцию МАГАТЭ на убийство главного инженера Запорожской АЭС: агентство хотя и осудило удар, но не упомянуло Украину.

    «Для этой структуры свойственна практика «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя ранее обстрелы ЗАЭС, признавал атаки, но всегда игнорировал вопрос, кто и каким образом эти удары наносил, – напомнил Анпилогов. – Сейчас речь идет о целенаправленном убийстве инженера станции, о террористическом акте, который не имеет никакого оправдания. Однако МАГАТЭ проявляет по меньшей мере малодушие, а как максимум – просто становится соучастником преступления».

    По мнению эксперта, чтобы ликвидировать угрозы Запорожской АЭС и персоналу станции, необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения. Кардинальным же решением, добавил спикер, станет выполнение основных задач СВО – в том числе денацификация Украины. «Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», – заключил Анпилогов.

    В среду погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев. Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, украинский дрон ударил по служебной машине Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и Энергодара. В результате атаки также погиб водитель Дмитрий Филиппов.

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – отметил глава «Росатома». Он выразил соболезнования семьям и близким погибших. Лихачев заявил, что трагедия стала возможна «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств».

    «Цена этого попустительства: и человеческие жизни – за последние два с половиной месяца были убиты 13 и ранены 48 человек – и реальная угроза массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы», – подчеркнул глава «Росатома». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства главного инженера ЗАЭС и его водителя.

    МИД России назвал убийство Яковлева очередной попыткой Киева создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. Как отметило ведомство, высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна более, чем когда-либо. «На этом фоне особенно цинично звучат претензии в адрес России в размещении на ЗАЭС необходимых сил охраны, содержащиеся в том числе в соответствующих докладах генерального директора МАГАТЭ», – говорится в заявлении министерства.

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в свою очередь, указал, что украинское руководство сделало шаг к эскалации на пути ядерного террора, убив главного инженера Запорожской атомной электростанции. «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал он в своем Telegram-канале.

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС и водитель. Он назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности. «МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 10 июля в Калининграде прошли консультации России и МАГАТЭ. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС. Российская сторона заявила об эскалации ударов ВСУ по станции. По оценке «Росатома», с середины марта 2026 года ЗАЭС пережила более 460 атак БПЛА, более 15 ударов артиллерии.

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    15 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник: Убийство главного инженера ЗАЭС стало шагом к ядерной катастрофе

    Мирошник назвал убийство главного инженера ЗАЭС шагом к ядерной катастрофе
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим двигает мир к ядерной катастрофе, убив главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства Родион Мирошник прокомментировал гибель сотрудника станции, передает ТАСС. «Убийство одного из руководителей АЭС – шаг к эскалации на пути ядерного террора», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дипломат также добавил, что киевские власти давно выбрали смертоносный путь, который приближает мир к глобальной катастрофе. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер ЗАЭС был убит днем в среду в результате целенаправленного теракта.

    Мирошник подчеркнул исключительную важность честной оценки произошедшего на станции.

    «Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», – написал дипломат.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева при атаке украинского беспилотника.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МАГАТЭ жесткого осуждения данного убийства.

    Руководитель госкорпорации возложил вину за эту трагедию на поощряющие терроризм страны Запада.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    16 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова

    Шарий: Причина протестов против отставки главы минобороны Украины – деньги

    Шарий объяснил митинги против отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Митинги против увольнения главы министерства обороны Украины Михаила Федорова связаны исключительно с переделом финансовых потоков при закупках беспилотников, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    «И вот уже мы видим протесты с картонками в связи с тем, что министру обороны Федорову дали поджопник», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    «Вы, конечно, имеете право верить любому бреду, в том числе такому, что Федоров боролся с коррупцией, или что Федоров диджитализировал Министерство обороны, или Федоров протестовал против методов Сырского, или в то, что космические лучи могут вскипятить обернутый фольгой чайник», – отметил он.

    По словам блогера, истинная причина недовольства кроется в деньгах. Организаторы акций лишаются возможности распределять средства на контракты по закупке беспилотников для военного ведомства. До отставки министра они имели доступ к этим финансовым потокам.

    «Друзья Федорова, заработавшие уже сотни миллионов на контрактах с Минобороны, будут бороться до последнего», – отметил блогер.

    «Они вынуждены сейчас вступать в конфронтацию с силами, с которыми войну могут не потянуть. Отправляются колоссальные деньги на прогрев ситуации, на раскачивание ситуации. Сейчас всплывут даже те, кто получали свои откаты в Европе», – предсказал он.

    «Но вот что неудобно, это то, что друзья Федорова почему-то ошибочно полагали, будто за всей их финансовой деятельностью не ведется мониторинг. В ближайшее время будут возбуждаться уголовные дела. И эти уголовные дела не будут высосаны из пальца. По моей информации, проводить их вести их станет СБУ. Крепили друзей Федорова все время, пока он был на посту. И может быть даже до этого. Сколько украдено, сколько распилено, сколько откатов, это все есть в наличии. Поэтому война за Федорова будет серьезной. Там есть что терять», – заключил Шарий.

    Отметим, что акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства охватили уже 13 украинских городов. Ранее сообщалось о митингах в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

    Позже стало известно, что люди вышли на улицы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе, Чернигове и Запорожье. Участники держат плакаты и скандируют лозунги, передает ТАСС.

    В столице Украины собрались сотни человек. Часть митингующих переместилась от театра имени Ивана Франко к станции метро «Крещатик». К протестующим присоединился депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ожидается появление депутата Марьяны Безуглой. Собравшиеся не только поддерживают Федорова, но и требуют отставки главкома ВСУ Александра Сырского, выкрикивая слово «позор».

    Накануне бывший глава оборонного ведомства опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.

    Причиной отставки политика назван конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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    15 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    Главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб при атаке украинского беспилотника
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель его служебного автомобиля Дмитрий Филиппов погибли в результате удара украинского беспилотника в районе Энергодара, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», – заявил Лихачев, передает РИА «Новости».

    «Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», – подчеркнул глава «Росатома».

    Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших. Он также сообщил, что за последние два с половиной месяца в результате атак на Энергодар и территорию Запорожской АЭС, по данным госкорпорации, погибли 13 человек, еще 48 получили ранения. По словам главы «Росатома», подобные атаки создают «угрозу массированного ядерного инцидента на огромных территориях России, Украины и Европы».

    «Мировая общественность должна понимать это. И, конечно, мы ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию», – заявил Лихачев.

    Он добавил, что о произошедшем уже проинформировано политическое руководство России.

    В конце июня Лихачев рассказал о непрекращающихся атаках ВСУ на служебный автотранспорт Запорожской АЭС. Несколькими днями ранее один сотрудник станции погиб в результате удара украинских беспилотников по Энергодару. В апреле дрон атаковал территорию транспортного цеха предприятия со смертельным исходом для водителя.

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    15 июля 2026, 22:04 • Новости дня
    Министр обороны Украины Федоров объявил об уходе с должности

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Михаил Федоров на фоне слухов об уходе с должности разместил сообщение в Telegram, где подтвердил свою отставку.

    Глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров подвел итоги своей работы, признав неудачу во внедрении стандартов НАТО и реформе закупок, передает РИА «Новости». Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что новым главой ведомства может быть назначен действующий руководитель МВД Игорь Клименко. По информации парламентария, причиной кадровых перестановок стало недовольство Владимира Зеленского провалом реформы военкоматов.

    «Это была большая честь служить украинскому народу на посту министра обороны… Спасибо всей моей команде за эффективную службу», – написал уходящий руководитель ведомства.

    В своем обращении политик перечислил 22 успешных проекта и выделил три нереализованные задачи. В числе главных неудач он указал отсутствие завершенной трансформации министерства по стандартам НАТО, неполный перевод оборонных закупок на тендерную систему и проблемы с формированием культуры ответственности за решения.

    Между тем, Зеленский рассказал депутатам о серьезных проблемах в военном руководстве страны. Украинские СМИ пишут, что Зеленский на фракции заявил, что у Федорова системный конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и армией, который никак не получается решить.

    Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский анонсировал обновление кабинета министров и замену премьер-министра Юлии Свириденко. Позднее она подтвердила свой уход, после чего парламент отправил в отставку весь состав правительства. Ожидается, что новым премьером станет руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады приняли решение об увольнении Юлии Свириденко с поста премьер-министра.

    Депутат Ярослав Железняк заявил о вероятном назначении экс-премьера послом в США.

    Критики Михаила Федорова в ВСУ упрекали его в отсутствии военного опыта.

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    16 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Трое украинцев избили до смерти поляка в польском Бытуве

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский дипломат Василий Боднар решительно осудил действия троих украинцев, которые жестоко избили до смерти мужчину в польском городе Бытув.

    Инцидент произошел 9 июля в центре Бытува, сообщает Do Rzeczy.

    Группа из троих мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет напала на 36-летнего местного жителя и его 44-летнюю спутницу. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

    «Нет никакого оправдания столь жестоким действиям в цивилизованном обществе. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека!» – заявил посол Украины в Польше Василий Боднар. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей женщине. Дипломат подчеркнул, что виновные должны понести справедливое наказание.

    Полиция оперативно провела осмотр места происшествия, собрала улики и допросила свидетелей. Правоохранителям удалось установить личности нападавших и задержать их. Тем временем польская партия «Конфедерация» обратила внимание на избирательность освещения подобных преступлений в СМИ, отметив, что инциденты с участием украинцев часто замалчиваются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня в польских Стараховицах произошла массовая драка с поножовщиной между местными жителями и украинцами.

     В прошлом году украинское дипломатическое ведомство заявило о росте раздражения граждан Польши по отношению к беженцам.

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    16 июля 2026, 10:01 • Новости дня
    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Politico: Федорова уволили за провал мобилизации и конфликт с Сырским

    Названы причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским и провала мобилизационной реформы, пишут СМИ.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны в рамках перестановок в правительстве, передает Politico. При этом источник в правящей партии назвал причинами отставки конфликт с армейским командованием и провал реформы мобилизации.

    «Причины очевидны: конфликт с армейским командованием и проваленная реформа военной мобилизации», – заявил депутат от партии «Слуга народа». Он добавил, что Федоров лишь имитировал реформы.

    Федоров подтвердил свой уход в соцсетях. За полгода в должности он внедрял технологии в армию и смог убедить SpaceX отключить терминалы Starlink у российских военных. Однако его инициативы вызвали разногласия с главнокомандующим Александром Сырским.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал назначение на этот пост действующего главы МВД Игоря Клименко.

    В четверг заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в знак протеста против увольнения министра оставил свою должность.

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    15 июля 2026, 23:01 • Новости дня
    Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР в покушении на него в Монако

    Бизнесмен Ермолаев заявил о причастности ГУР к покушению на него в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский предприниматель Вадим Ермолаев считает, что к недавнему взрыву в Монако, в результате которого он пострадал, причастны действующие офицеры военной разведки Украины.

    Ермолаев обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации взрыва, передает РИА «Новости». По его словам, расследование указывает на прямое участие сотрудников ведомства.

    «С учетом предоставленных нам материалом следствия мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки министерства обороны Украины, известного под аббревиатурой ГУР, прямо причастны к этому покушению», – заявил Ермолаев.

    Бизнесмен отметил, что в инциденте могли участвовать офицеры, близкие к руководству спецслужбы. Взрыв произошел 29 июня.

    Тело подозреваемой в покушении на бизнесмена позднее нашли закопанным в Киевской области. На Украине подтвердила задержание действующего офицера военной разведки по этому делу.

    Перед покушением Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с докладом о коррупции.

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    16 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Зеленский предложил назначить Корецкого новым премьером Украины

    Зеленский предложил назначить Сергея Корецкого новым премьером Украины

    Зеленский предложил назначить Корецкого новым премьером Украины
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режиме Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    «В Верховную раду Украины поступило представление <...> Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время», – передает РИА «Новости» заявление спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

    Намерение обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера Зеленский озвучил 12 июля. По словам депутата Ярослава Железняка, утверждение нового премьера запланировано на четверг, 16 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Свириденко подтвердила отставку, а 14 июля парламент проголосовал за ее увольнение. Это привело к отставке кабинета министров. Мирошник заявил, что смена кабинета министров Украины связана с иностранной помощью.


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    16 июля 2026, 03:45 • Новости дня
    Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

    Tекст: Катерина Туманова

    В летний период владельцы загородных участков рискуют столкнуться с опасной природной инфекцией, передающейся через укусы насекомых и контакты с грызунами, предупредили в Роспотребнадзоре.

    «Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – рассказали там РИА «Новости».

    Болезнь передается человеку через насекомых, зараженных животных, а также загрязненную воду и пищу.

    Наиболее надежным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Специфический иммунитет формируется примерно через 20-30 дней после прививки и надежно защищает организм в течение пяти лет.

    Прививаться рекомендуют охотникам, рыбакам, строителям, работникам сельского хозяйства и жителям сельской местности. Помимо вакцинации, Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду и каждые два часа осматривать тело на наличие клещей.

    Заболевание вызывает воспаление лимфоузлов и образование болезненных язв. Инфекция часто сопровождается кашлем, одышкой, сильной болью в животе и приступами рвоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росреестр освободил дачников от регистрации теплиц и уличных туалетов. Агроном назвала доступные для выращивания в России экзотические фрукты. Психологи предупредили об опасности стремления к идеальной даче.

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    16 июля 2026, 11:51 • Новости дня
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    Турция согласилась стать гарантом безопасности Украины
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы.

    Фидан сообщил, что Турция намерена взять на себя шефство над морскими гарантиями безопасности для Киева, передает ТАСС.

    «Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности», – заявил дипломат.

    По словам министра, урегулирование конфликта имеет шансы на успех в обозримом будущем. Он напомнил об эффективности стамбульского формата, где представители сторон провели прямые переговоры. При этом Фидан указал на сохраняющийся риск эскалации и необходимость преодоления существующих препятствий.

    Анкара планирует продолжить активную дипломатию для организации нового раунда диалога. Потребность в прекращении огня официально признается участниками конфликта, а также поддерживается международным сообществом, включая США и Китай.

    Накануне Хакан Фидан анонсировал свой визит в Киев для обсуждения путей завершения конфликта.

    Несколькими днями ранее на саммите в Париже глава турецкого МИД предложил возобновить мирный диалог на территории республики.

    В июне президент России Владимир Путин обсудил переговорные инициативы Анкары с турецким министром в Казани.

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    16 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    Гражданская инфраструктура повреждена в Энгельсе из-за дронов

    В Саратовской области из-за БПЛА повреждена инфраструктура в Энгельсе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на четверг силы ПВО отражали атаку дронов над Саратовской областью, сообщил в Max-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал он.

    Бусаргин призвал граждан быть внимательными, так как угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 июля при атаке дронов на Саратовскую область пострадали два человека, днем ранее один человек погиб при атаке дронов ВСУ в Саратовской области.

    В апреле Бусаргин сообщал, что детские лагеря Саратова не будут работать летом из-за атак БПЛА.


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    15 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Киеве
    @ Florian Poitout/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский лидер Александар Вучич стал единственным участником встречи в украинской столице, не поддержавшим итоговый документ с призывами к ужесточению санкций против Москвы.

    Президент Сербии Александар Вучич не подписал итоговую антироссийскую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который состоялся в среду в Киеве, пишет ТАСС со ссылкой на сербскую газету Политика.

    По информации издания, декларация содержит призывы к усилению санкционного давления на Россию, а также лозунги о необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Киеву.

    Кроме того, в тексте говорится о содействии евроатлантической интеграции Украины. Стоит отметить, что в прошлом году Вучич также участвовал в аналогичном саммите и тогда тоже не стал подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сербский лидер прибыл в украинскую столицу для участия в саммите.

    Несколькими днями ранее президент Сербии заявил о бесполезности антироссийских санкций для ускорения евроинтеграции. В прошлом году глава государства отказался подписывать аналогичную декларацию на встрече в Одессе.

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    15 июля 2026, 20:17 • Новости дня
    В мессенджере «Макс» появились первые сторис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработчики мессенджера «Макс» запустили функцию публикации историй (сторис) для пользователей Android.

    Первыми опробовать нововведение смогли владельцы смартфонов на базе Android, передает ТАСС. Пользователи браузерной версии также имеют возможность свободно просматривать опубликованный контент. Владельцам устройств на iOS для просмотра историй пока необходимо использовать специальную мобильную веб-версию.

    Функционал приложения позволяет оставлять реакции на публикации и отвечать на них. Авторы контента могут отслеживать статистику просмотров, а также устанавливать точный таймер отсчета времени до автоматического удаления материала.

    Своими историями уже поделились несколько известных персон, включая главу комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского и лауреата конкурса «Учитель года Москвы - 2025» Александра Оджо.

    «Макс запустил «истории», но пока только в тестовом режиме. Я стал одним из «тестировщиков». Это долгожданная функция и надеюсь, что в скоро времени она станет доступной как можно большему количеству пользователей!», – сообщил Боярский в своем канале.

    Гендиректор платформы «Макс» Фарит Хуснояров весной анонсировал запуск историй для пользователей. Недавно разработчики мессенджера добавили возможность оставлять комментарии под публикациями в каналах.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 июля 2026, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова

    Политолог Шеслер: Отставка министра Федорова и митинги на Украине – возня вокруг денег

    Политолог объяснила причины отставки министра обороны Украины Федорова
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским и провал реформы ТЦК едва ли стали реальными причинами отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Речь, вероятнее всего, идет о попытке перенаправить денежные потоки ведомства в карман Владимиру Зеленскому, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Михаил Федоров выдавал себя за передового, современного, западноориентированного чиновника. Он был человеком Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, и на протяжении полугода возглавлял министерство обороны – самый крупный коррупционный источник в стране, потому что именно через него проходят миллиарды долларов», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее оценкам, с уходом Ермака Федоров «потерял точку опоры». Отставку главы украинского минобороны собеседница назвала попыткой «перенаправить денежные потоки в карман Зеленскому». «Кадровые перестановки нужны именно для того, чтобы поставить на это место правильного и нужного человека», – считает политолог.

    Как полагает Шеслер, конфликт Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским – далеко не главная причина увольнения министра обороны. «Кто бы ни занимал кресло главы МО, разногласия и споры с главнокомандующим неизбежны, потому что речь идет о деньгах», – пояснила она. Эксперт также усомнилась и в том, что к отставке Федорова привел провал реформы ТЦК.

    «На Украине нет другого инструмента мобилизации, кроме как принудительная повальная «бусификация». Какие бы изменения и преобразования чиновник ни анонсировал, он не может ничего сделать на этом направлении, поскольку иначе просто сорвется кампания по наполнению армии. Поэтому, я думаю, ситуация вокруг ТЦК используется лишь как повод для увольнения министра обороны», – детализировала аналитик.

    Теперь на это место прочат министра внутренних дел Игоря Клименко, напомнила Шеслер. «Ведомство непосредственно выходит на Зеленского, и Клименко – один из тех, кому тот доверяет», – уточнила политолог. В случае назначения Клименко министром обороны вряд ли произойдет ужесточение мобилизационных методов, считает собеседника. «Процесс не может быть изменен: жестче уже некуда, а смягчение, повторю, оголит линию боевого соприкосновения», – отметила она.

    «Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки», – добавила политолог. На этом фоне люди, стоящие за Федоровым, пытаются раскачать ситуацию в стране давно известными способами: митингами и майданами. «Впрочем, протесты абсолютно бесперспективны. По большому счету, украинскому обществу безразлично, кто будет возглавлять министерство обороны», – указала Шеслер.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Сергей Миркин. Он отметил, что люди из команд Зеленского и Федорова претендовали на одни и те же куски финансового пирога министерства обороны. «Именно с этим связано желание Федорова изменить систему закупок для ВСУ, что привело бы к отстранению от кормушки компаний, связанных с окружением Зеленского. Сторонники Федорова называют этот процесс борьбой с коррупцией, представители команды Зеленского видели в этом желание людей министра обороны перехватить денежные потоки», – уточнил Миркин.

    Журналист напомнил, что Федоров тоже вышел из «95 квартала», но в последнее время он крепко связан еще и с условными соросятами, которые ориентируются на всемирный «глобалисткий обком». «По протекции глобалистов Федоров и стал министром обороны. По слухам, именно Федорова хотели сделать премьером сторонники создания новой коалиции и ограничения власти Зеленского в Верховной раде. Значит, Федоров потенциально опасен для Зеленского, ведь в парламенте достаточно сил, которые хотят лишить просроченного президента реальной власти», – заключил Миркин.

    Ранее в большинстве крупных городов Украины прошли митинги против отставки главы минобороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Запорожье, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге, передает издание «Страна».

    Местные жители собрались в центре городов с плакатами, требуя вернуть Федорова на пост руководителя ведомства. Собравшиеся скандировали лозунги против коррупции в вооруженных силах и жестко критиковали действия действующих властей. К протесту присоединился также замкомандующего воздушными силами ВСУ Павел Елизаров. «Я написал рапорт об увольнении. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – отметил он.

    Накануне 35-летний Федоров объявил, что покидает пост. Как пишет The New York Times, причиной стал конфликт с генералами и военными подрядчиками по поводу развития программ инновационного вооружения. Ряд высокопоставленных военных сочли его стремление к роботизации армии фантастическим и наивным.

    Также, по данным NYT, министр вызывал возмущений у крупных оборонных подрядчиков поддержкой проектов, угрожающих их бизнесу. Например, в рамках одной из инициатив солдатам позволяется самим покупать оружие на сайте Brave1. Газета указывает, что уход Федорова «омрачает будущее инновации стратегии Украины» и развитие сферы БПЛА.

    В свою очередь, издание Politico со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» сообщает, что причиной отставки Федорова стали не только конфликты с командованием, но и провал реформы военной мобилизации. «Министр лишь имитировал процесс преобразования армии», – утверждает парламентарий.

    При этом, в материале говорится, что усилия Федорова по борьбе с коррупцией, реформированию процесса проведения тендеров и развитию украинских беспилотных технологий противоречили подходам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    «Владимир Зеленский заявил, что не может выбирать между Федоровым и Сырским, и сказал, что именно глава минобороны провалил реформу мобилизации», – заявил Ярослав Железяк, депутат Рады от партии «Голос». Он назвал решение об отставке руководителя оборонного ведомства «глупым и несправедливым».

    Напомним, в минувшее воскресенье Зеленский начал кадровые перестановки с отставки премьера Юлии Свириденко и ухода в отставку всего кабинета министров. В четверг Верховная рада проголосовала за назначение гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым главой правительства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке происходящих на Украине политических процессов.

    В Кремле заявили, что следят за новостями, связанными с политической ситуацией в республике. «По большому счету, никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтобы в Киеве был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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