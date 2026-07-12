Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?5 комментариев
В Раде сообщили о вероятном назначении экс-премьера Украины Свириденко послом в США
Бывшая глава украинского кабмина может отправиться работать в Вашингтон, а на ее освободившееся место претендуют несколько высокопоставленных чиновников и мэр Харькова.
Покинувшая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко может получить должность посла в Соединенных Штатах. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА «Новости».
«Свириденко, похоже, идет на посла США. Это значит, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство», – сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, на кресло главы правительства в настоящий момент рассматриваются четыре основных кандидата – министр обороны Михаил Федоров, глава Минэнерго Денис Шмыгаль, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов.
Парламентарий уточнил, что окончательного решения по новому руководителю кабмина пока нет.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление состава кабинета министров. Сама Свириденко уже подтвердила свою отставку с занимаемой должности.
Напомним, что в июле 2025 года парламент утвердил состав правительства во главе со Свириденко после ухода Дениса Шмыгаля. До этого назначения она руководила министерством экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский запланировал масштабные кадровые перестановки в правительстве.
В июле прошлого года Верховная рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром страны. На этом посту она сменила ушедшего в отставку Дениса Шмыгаля.