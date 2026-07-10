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ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ
С 4 по 10 июля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по местам производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре снаряда чешской РСЗО Vampire, десять крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 беспилотников, перечислили в Минобороны.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря за неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 178 495 беспилотников, 665 ЗРК, 30 098 танков и других бронемашин, 1756 боевых машин РСЗО, 35 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 103 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили логистические центры ВСУ.
На этой неделе Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger.
Ранее ВС России поразили объекты топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ.
За предыдущую неделю ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов по логистическим центрам ВСУ.