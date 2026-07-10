  • Новость часаКремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
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    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    Представлена обновленная сторублевка
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    10 июля 2026, 13:38 • Новости дня

    Песков переадресовал в Белый дом вопрос о давлении на Киев

    Песков переадресовал в США вопрос о давлении на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле переадресовали Вашингтону вопрос о давлении на украинские власти, Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Вопрос о готовности Вашингтона оказать влияние на украинские власти для прекращения ударов по российской инфраструктуре следует перенаправить американскому руководству, цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Этот вопрос нужно вам адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим», – заявил Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул полное отсутствие у Киева стремления к мирному урегулированию конфликта. При этом российская сторона по-прежнему сохраняет готовность к политико-дипломатическим переговорам, подчеркнул Песков.

    До этого Москва назвала политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.

    Несколькими днями ранее Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценках американского лидера в администрацию Белого дома. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти намеренно осложняют переход к мирному урегулированию ситуации.

    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    10 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

    Участникам бунта во Львове пришлось публично извиняться и кричать «Слава ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    После массового конфликта с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) во Львове участников вынудили публично извиниться и скандировать лозунг в поддержку ТЦК, пишут украинские СМИ.

    «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», – пишут украинские СМИ.

    Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже служит в ВСУ, но находится в отпуске, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало видео, на котором несколько мужчин выстроены на ступенях и хором выкрикивают «Слава ТЦК».

    СМИ сообщали, что одним из военкомов, спровоцировавших бунт, оказался тренер по единоборствам по имени Роман Удут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования вспыхнул из-за попытки насильственной мобилизации мужчины и завершился переворачиванием служебного автомобиля военкомата.

    Служба безопасности Украины и полиция во Львове задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского.

    Владимир Зеленский, оценивая протест во Львове, заявил о очень плохом отношении граждан к людям в военной форме и поручил МВД разобраться с произошедшим.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Россия нанесла удары по военным объектам Украины. Сводка на 10 июля

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    10 июля 2026, 05:38 • Новости дня
    Пьяные украинцы напали на мужчину и полицейских в Братиславе

    Tекст: Антон Антонов

    В районе озера Вельки-Драждяк в Братиславе двое пьяных украинцев избили 35-летнего прохожего, а затем оказали сопротивление полиции при задержании, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.

    «Было чуть больше десяти часов вечера, когда пара прогуливалась возле озера Вельки-Драждяк, ни с того ни с сего на них напали двое украинцев. Они сидели у дороги, были возбуждены алкоголем и напали на беззащитного мужчину», – сообщил JOJ 24.

    По данным телеканала, после избиения прохожего нападавшие скрылись. Пострадавшего с травмами головы госпитализировали. Полиция по описанию вскоре разыскала предполагаемых агрессоров. Однако мужчины попытались оказать сопротивление и напали уже на полицейских, передает РИА «Новости».

    Правоохранители задержали 27-летнего мужчину и его 22-летнего брата с применением средств принуждения. В отношении задержанных возбуждено дело по статье «Хулиганство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема перерос в жестокую потасовку с участием поляков и украинцев и применением холодного оружия.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    9 июля 2026, 19:00 • Новости дня
    Названо число участников массовой драки с сотрудниками ТЦК во Львове

    Генпрокуратура Украины: В драке с сотрудниками ТЦК во Львове участвовало 200 жителей

    Названо число участников массовой драки с сотрудниками ТЦК во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Украины начали расследование массовой потасовки во Львове, участниками которой стали около 200 человек, включая военнослужащих ВСУ, сотрудников полиции и гражданских лиц – местные жители вступили в открытое противостояние с сотрудниками военкомата и выступили против насильственной мобилизации.

    Генеральная прокуратура Украины подтвердила начало следственных действий. В ведомстве сообщили, что расследуются обстоятельства произошедшего конфликта с участием представителей армии, правоохранительных органов и местных жителей. По факту инцидента возбуждены два уголовных дела, передает РИА «Новости».

    Уголовные производства открыты по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, а также о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители во Львове перевернули служебный автомобиль военкомата. За июнь граждане Украины 12 раз применили оружие против сотрудников территориальных центров комплектования. В конце июня мужчина в Харькове смертельно ранил ножом патрульного военкома.

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    9 июля 2026, 20:38 • Новости дня
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    Лавров сообщил об утрате доверия России к позиции Запада по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия больше не рассчитывает на то, что западные страны действительно заинтересованы в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Свое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мозамбика Марией Лукаш. По словам Лаврова, Москва окончательно истратила «запас доброго отношения и надежд» в адрес Запада, передает РИА «Новости».

    «Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», – отметил дипломат. Лавров отметил, что западные государства, по его словам, лишь демонстрировали готовность к диалогу по украинскому вопросу, однако затем перешли к открытым ультиматумам в адрес Москвы.

    Лавров напомнил, что прежние договоренности, достигнутые под гарантии европейских лидеров в 2014, 2015 и 2019 годах, оказались ложными и были нарушены. Аналогичная судьба постигла и соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года, которые были публично сорваны при участии западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МИД отказался верить обещаниям оппонентов на слово. Чуть ранее министр назвал диалог с европейскими странами дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада. В мае российский дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в срыве возможностей мирного урегулирования.



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    10 июля 2026, 11:48 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал ужесточить контроль незаконного ввоза запчастей для FPV-дронов

    Ветеран «Альфы» призвал к жесткому контролю ввоза запчастей для FPV-дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины, обратиться в органы российской безопасности абсолютно верное. Он – настоящий гражданин Российской Федерации. Однако, к сожалению, не все проявляют такую ответственность, сказал ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

    «Сотрудники ФСБ работают четко, исполнительно и с упреждением. Так было прежде и, я думаю, будет и в будущем», – отметил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа». Собеседник напомнил, что главная задача службы заключается не в том, чтобы «по следам найти и обезвредить преступника, а действовать на опережение», и она с этим очень хорошо справляется.

    «ФСБ не про все рассказывает публично, многие операции не предают гласности, в том числе из-за того, что ведется оперативная игра», – подчеркнул Демидкин. Он также высоко оценил решение россиянина, с которым связались представители военной разведки Украины для совершения теракта на аэродроме, обратиться в органы российской безопасности.

    «Он – настоящий гражданин Российской Федерации», – акцентировал спикер, порекомендовав всем, кто оказался в похожей ситуации, брать пример с мужчины и сразу обращаться в правоохранительные органы. Однако, оговорился Демидкин, не все проявляют такую ответственность и осознанность.

    На этом фоне ветеран «Альфы» напомнил, что ранее ФСБ задержала 25-летнюю девушку и мужчину, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Причем убить российского военного планировали БПЛА, разработанным на Западе. В этой связи становится очевидным, что необходимо разработать меры, чтобы пресечь незаконный ввоз и распространение запчастей для создания FPV-дронов. Вместе с тем эти решения не должны навредить добровольцам, которые помогают российской армии.

    «На мой взгляд, необходим более жесткий контроль на границе. Если перевозятся военные грузы, обязательно должны быть все сопутствующие документы. Сотрудники на блокпостах должны обращать внимание, кто осуществляют перевозку», – рассуждает Демидкин. Кроме того, по мнению собеседника, гражданам следует проявлять бдительность, чтобы выявлять подозрительных лиц. «Беспилотные аппараты летят иногда не с Украины – их запускают с нашей территории те, кто получает соответствующую задачу от противника. Поэтому позаботиться о безопасности может каждый, если будет, что называется, смотреть по сторонам», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении планируемого военной разведкой Украины теракта на аэродроме «Ростов-Центральный». По данным службы, целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов. Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта.

    «Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», – говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства. Представители ГУР МО Украины пообещали россиянину денежное вознаграждение за совершение теракта, однако он добровольно обратился в органы российской безопасности. Дальнейшее развитие ситуации проводилось под контролем сотрудников ФСБ России.

    В ходе контролируемой операции от сотрудника военной разведки Украины были получены координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению атаки. «После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – отметили в службе.

    Теракт удалось предотвратить на стадии подготовки. Мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются, добавили в ЦОС. В ФСБ напомнили, что согласно УК России, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременным предупреждением органов власти способствовал предотвращению трагедии.

    Напомним, накануне ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в ЦОС ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлено против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    В экспертном сообществе связали серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия.

    Видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки на аэродром «Ростов-Центральный» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    10 июля 2026, 02:16 • Новости дня
    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины

    Захарова отметила иллюзорность основанной на русофобии «дружбы» Польши и Украины

    Захарова оценила «дружбу» Польши и Украины
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обострение отношений между Варшавой и Киевом.

    «11 июля исполняется 83 года событиям, получившим в истории название Волынская резня», – напомнила Захарова в комментарии об украинском кризисе, опубликованном на сайте МИД.

    По ее словам, долгие годы Украина и Польша старались избегать этой темы, однако героизация украинских националистов переполнила чашу терпения Варшавы.

    «Варшава и Киев наглядно показывают «демократической Европе» и всему «просвещённому Западу», чего стоит иллюзорная «дружба» на основе ненависти, а именно русофобии и подпитке на этой почве неонацизма», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться дипломатический скандал, начавшийся с того, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине.

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    10 июля 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков

    Политолог Лизан: СБУ показала силу львовским бунтовщикам

    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всех участников стычки с ТЦК во Львове спецслужбы взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они наверняка будут отправлены на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее сообщалось, что активистов бунта правоохранители задержали и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    «Извинения участников бунта после поимки и давления со стороны силовиков – это пока единственно возможный сценарий развития таких локальных акций неповиновения на Украине. Власти показали силу, мятежники согласились, по крайней мере – на словах», – отметил политолог Иван Лизан.

    Спикер обратил внимание на то, что силовики разрешили ситуацию в свою пользу, не прибегая к возбуждению уголовных или административных дел. «Если выбирать между судебными и внесудебными расправами – украинские региональные и центральные власти прибегнут скорее ко второму варианту», – подчеркнул собеседник.

    «Для усмирения волнений даже не обязательно привлекать правоохранительные органы – достаточно вызвать сотрудников парамилитарных военизированных формирований. При этом, уверен, всех участников стычки военные и спецслужбы уже взяли на карандаш. Как только каждому из них исполнится 25 лет – они будут призваны на фронт», – продолжил эксперт.

    «Ранее подобные бунты происходили в ряде других крупных городов Украины, например, в Одессе. Но они не вызывали эффекта домино, заканчиваясь ничем. Сотрудники СБУ приходили по отдельности к зачинщикам и некоторым рядовым участникам, после чего те «признавали свою вину и неправоту», – напомнил он.

    «Каждый из «правоверных майдановцев» сам не хочет идти на фронт. Он уверен, что мобилизация не должна коснуться его лично. При этом все они вместе по-прежнему намерены «победить Россию». Таков доминирующий нарратив, и я не вижу перспектив его изменения», – признался политолог.

    «Ситуация не улучшится, пока Зеленского не сменит другой деятель, имеющий контракт с Западом, который предполагает стремление к прекращению боевых действий. Если этот политик будет еще и чуть более гуманным, то, возможно, приостановит работу «людоловов» на Украине», – пояснил Лизан.

    Ранее стало известно, что участников масштабного конфликта с сотрудниками военкомата во Львове вынудили публично извиняться, сообщает издание «Страна.ua». Судя по выложенному видео, около 50 задержанных выстроили на ступеньках на одной из улиц города и заставили кричать «Слава ТЦК!».

    Перед этим задержанных на несколько часов помещали в СИЗО. В ходе беседы с правоохранителями один из бунтовщиков обязался пойти служить в армию. Второй заявил, что уже состоит в рядах ВСУ, сейчас находится в отпуске, но скоро вернется на фронт.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что волнения во Львове начались с задержания в среду вечером в Сиховском районе сотрудниками ТЦК мужчины, которого избили и затем силой затащили в микроавтобус (в народе – «бусик», отсюда термин «бусификация»). Это возмутило прохожих, и на месте начала стремительно собираться толпа.

    По оценкам прокуратуры, около 200 человек заблокировали проезжую часть, окружили группу оповещения ТЦК и начали скандировать лозунги. Затем они перевернули микроавтобус с сотрудниками военкомата. Жители близлежащих многоэтажек снимали происходящее с балконов, поддерживая протестующих одобрительными возгласами.

    Толпа окружила одного из военкомов и устроила над ним самосуд, потребовав снять форму, а после отказа силой сорвала с него одежду и избила. На подмогу стянули крупные силы спецназа. Ситуация переросла в жесткие стычки: толпа нанесла тяжелые травмы головы одному из полицейских. Навести порядок силовикам удалось только ближе к трем часам ночи. По некоторым данным, всего в беспорядках участвовало около тысячи человек.

    Видео бунта смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    10 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы
    @ кадр из видео СК

    Tекст: Антон Антонов

    В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии об украинском кризисе.

    По словам Захаровой, заявление которой опубликовано на сайте МИД, «в последнее время ВСУ сознательно охотятся на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам».

    Дипломат назвала происходящее стремлением киевских властей усилить террор против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России. Захарова заявила, что нацистский режим Владимира Зеленского таким образом пытается показать западным кураторам «эффективность» поставляемого вооружения и добиться дальнейшего наращивания военной помощи.

    При этом, подчеркнула она, фактически ответственность за эти преступления перекладывается на тех, кто поддерживает Киев и, по ее формулировке, становится соучастником финансирования терроризма.

    Захарова напомнила, что 2 июля вблизи КПП «Красный Камень» на границе с Республикой Беларусь украинский беспилотник атаковал туристический автобус «Минск-Анапа». В салоне находились 19 граждан Белоруссии, пострадали три человека – два водителя и один пассажир. В тот же день после удара дрона по городскому автобусу в Лисичанске в ЛНР ранения получили 12 человек.

    6 июля украинский БПЛА поразил пассажирский автобус на участке автодороги Никольское–Таврово в Белгородской области. Восемь человек были ранены, среди них годовалая девочка, десятилетний мальчик и шестнадцатилетний юноша, у всех множественные осколочные ранения. Уже 8 июля вражеский дрон ударил по пассажирскому автобусу в селе Никольское Белгородской области, ранен один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты и политики считают, что атаки ВСУ на белорусские автобусы являются тщательно спланированными террористическими актами Украины, которые должны спровоцировать Минск либо на уступки, либо на открытые боевые действия.

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    10 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Зеленский: В Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы на складе боеприпасов в городе Вишневое под Киевом произошли на объекте концерна «Укроборонпром», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    О том, что «Вишневом взорвался склад боеприпасов Укроборонпрома», со ссылкой на Зеленского сообщают украинские СМИ. Зеленский заявил, что возбуждено уголовное дело. виновных в произошедшем планируют привлечь к ответственности, также ожидаются увольнения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила об уничтожении боеприпасов и ракет ПВО на складе в Вишневом, принадлежавшем минобороны и «Укроборонпрому».

    В городе провели эвакуацию жителей.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    9 июля 2026, 22:42 • Новости дня
    Зеленский заявил о поставках ракет Patriot на Украину в ближайшие дни

    Tекст: Антон Антонов

    Украина в ближайшие дни получит от США ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Зеленский заявил, что в ближайшие дни Украина получит новый пакет помощи от Соединенных Штатов, который будет включать дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot», – пишут украинские СМИ.

    Кроме того, Зеленский заявил, что обсуждал с Белым домом вопрос организации производства систем ПВО Patriot на Украине. По его словам, этот вопрос уже решен на политическом уровне, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сообщили о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для организации выпуска ракет.

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