Экс-премьер Канады Джастин Трюдо выступил на подтанцовке у певицы Кэти Перри

Tекст: Мария Иванова

Бывший канадский лидер принял участие в съемках видео для соцсети TikTok под новую песню Watch it Burn, передает РИА «Новости».

На опубликованных кадрах политик танцует позади поющей возлюбленной рядом с тягачом и легковыми машинами.

«Древние писания гласят, что если прыгать под эту песню, то получишь 1000 лет удачи», – подписала публикацию артистка.

Отношения знаменитостей начались в прошлом году. Впервые пара появилась на публике в октябре 2025 года. За несколько месяцев до этого стало известно о расставании исполнительницы с британским актером Орландо Блумом после шести лет брака.

Сам Джастин Трюдо официально развелся со своей супругой Софи Грегуар в 2023 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года певица опубликовала совместные кадры с бывшим канадским премьером из поездки в Японию.

Немногим ранее поп-звезда отвергла предложение руки и сердца от британского инженера из-за романа с политиком.

Джастин Трюдо объявил об уходе с поста главы правительства Канады в начале 2025 года.