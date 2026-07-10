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Экс-премьер Канады Джастин Трюдо выступил на подтанцовке у певицы Кэти Перри
Ушедший в отставку премьер Канады Джастин Трюдо снялся в коротком видео своей возлюбленной Кэти Перри, исполнив танец на фоне тягача в сумерках.
Бывший канадский лидер принял участие в съемках видео для соцсети TikTok под новую песню Watch it Burn, передает РИА «Новости».
На опубликованных кадрах политик танцует позади поющей возлюбленной рядом с тягачом и легковыми машинами.
«Древние писания гласят, что если прыгать под эту песню, то получишь 1000 лет удачи», – подписала публикацию артистка.
Отношения знаменитостей начались в прошлом году. Впервые пара появилась на публике в октябре 2025 года. За несколько месяцев до этого стало известно о расставании исполнительницы с британским актером Орландо Блумом после шести лет брака.
Сам Джастин Трюдо официально развелся со своей супругой Софи Грегуар в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года певица опубликовала совместные кадры с бывшим канадским премьером из поездки в Японию.
Немногим ранее поп-звезда отвергла предложение руки и сердца от британского инженера из-за романа с политиком.
Джастин Трюдо объявил об уходе с поста главы правительства Канады в начале 2025 года.