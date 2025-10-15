Кэти Перри отвергла предложение британского инженера ради Джастина Трюдо

Tекст: Ирма Каплан

Даррен Тренчард разведен больше года и на лондонский концерт Кэти Перри пошел с тремя дочерьми: 16-летней Бетани, 22-летней Николь и 22-летней Софи. Они сделали ему сюрприз, подарив билет на концерт из мирового турне Пэрри Lifetimes, и Даррен понял, что это его шанс встретиться с 40-летней поп-звездой.

«Они купили мне билет, потому что я был ее большим поклонником! Я всегда шутил, что женюсь на Кэти Перри, пока они подрастут», – рассказал новоявленный жених Daily Mail.

Он признался, что нарисовал большой плакат для Кэти и сложил его в карман, когда пришел на концерт и даже не подозревал, что его выведут на сцену.

«Когда зажегся свет, я побежал на сцену, надеясь, что мне удастся подняться. Это был немного рискованный шаг, но я решил встать на одно колено. Я немного смутился и нервничал, когда оказался там, но она была прекрасна, и мы даже немного поговорили в микрофон», – описывал встречу с возлюбленной Даррен.

Однако Кэти отвергла Даррена на фоне своего бурного романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Как бы я хотела, чтобы ты предложил мне это 48 часов назад. Англия, Лондон, ты в понедельник вечером после рабочего дня... Неудивительно, что я постоянно влюбляюсь в англичан, но теперь уж нет», – игриво ответила Перри на предложение фаната.

Но Даррен совсем не расстроился, наоборот, он ни о чем не жалеет и призывает обязательно пробовать реализовывать самые смелые и невероятные мечты «Живешь один раз, никогда не проживай жизнь с сожалениями! Дерзай!»

