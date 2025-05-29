Российские космонавты не признали полет Кэти Перри космическим

Tекст: Мария Иванова

Российские космонавты не признали полёт суборбитального корабля New Shepard с участием певицы Кэти Перри космическим, передает РИА «Новости».

По словам космонавта Вагнера, запуск Blue Origin с полностью женским экипажем, произошедший 14 апреля 2025 года, был «просто пиар-акцией». Он подчеркнул, что компания Джеффа Безоса проводит такие полеты за собственные средства, и с точки зрения государственных задач они бессмысленны.

Космонавт Гребенкин отметил, что в российской пилотируемой космонавтике приоритет отдается научной программе, хотя и среди туристов есть желающие слетать в космос

Экипаж корабля New Shepard находился в полете чуть более 10 минут и успешно приземлился. В состав группы, кроме Перри и Лорен Санчес, входили бывшая сотрудница НАСА Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и кинопродюсер Керианн Флинн.

Для сравнения, российские космонавты Вагнер, Овчинин и американец Дональд Петтит совершили длительную экспедицию на МКС, где выполнили более 40 научных экспериментов и провели выход в открытый космос. Гребенкин также участвовал в длительной миссии на МКС, прибыв на Crew Dragon и вернувшись на Землю 25 октября 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Blue Origin отправила в 11-й коммерческий суборбитальный полет полностью женский экипаж из шести человек на корабле New Shepard.

Между тем австралийский дизайнер Кэти Перри инициировала судебный процесс против американской певицы Кэти Перри из-за использования имени, которое дизайнер зарегистрировала как торговую марку.