  • Новость часаЭксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    6 комментариев
    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не ищут путей для мирного урегулирования на Украине и скорее относятся к «партии войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о сохранении Россией открытости к переговорному процессу по Украине.

    В субботу он сообщил, что президент Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений США по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

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    13 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес после миграционного кризиса в Сеуте столкнулся с ростом опасений в обществе, где большинство граждан считают, что напряженность с Марокко может перерасти в вооруженный конфликт в ближайшие годы.

    Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

    В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

    Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

    Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

    Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

    Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

    Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

    Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    12 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Премьер Британии: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Премьер Британии Бернэм: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о возможной причастности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) к инциденту около военной авиабазы Фэрфорд.

    «Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», – заявил Бернэм в Палате общин, передает ТАСС.

    Британский премьер добавил, что Лондон не намерен мириться с угрозами на своей территории. По его словам, власти пресекут использование Тегераном криминальных сетей и введут дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана причинять вред.

    На сайте британского правительства уже обновился санкционный список против Ирана, куда вошли два физических лица – Рухолла Базганди и Али Тамарзадех. В Лондоне уверены, что они занимаются разведывательной деятельностью и планируют нападения в отношении жителей Великобритании и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке Ирана.

    Напомним, США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

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    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

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    12 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    МИД Британии вызвал посла Ирана

    МИД Британии вызвал посла Ирана из-за якобы попыток подрыва безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Британии вызвало иранского посла Сейеда Али Мусави в связи с подозрениями в подрыве безопасности Соединенного Королевства.

    «Попытки Ирана подорвать безопасность Соединенного Королевства и международных партнеров неприемлемы… Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», – приводит заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что послу Исламской Республики была озвучена позиция Лондона. Кроме того, в понедельник власти Британии ввели санкции против двух иранских граждан, обвинив их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    В начале месяца Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года

    WSJ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе выросла до самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне опасений участников рынка по поводу дефицита поставок топлива.

    Фьючерсы на природный газ в Европе достигли максимальных значений с декабря 2022 года, при этом базовый голландский контракт TTF подорожал на 1,7% – до 85,82 евро за мегаватт-час, пишет WSJ.

    Аналитики финансовой группы ING отметили, что рынок готовится провести значительную часть зимы в Северном полушарии в условиях нехватки поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

    Эксперты подчеркивают, что низкий уровень запасов в европейских газохранилищах и обязательные требования по их пополнению поддерживают рост цен. Это усиливает риск жесткой конкуренции с покупателями из Азии и возможных ценовых скачков зимой. По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 73%, что значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, составляющего 89%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 950 долларов. В пятницу европейские операторы предрекли истощение запасов в газохранилищах Евросоюза до 11% к концу зимы. В среду стало известно, что Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа.

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    13 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Освобожденные британские заключенные вновь заполнили тюрьмы

    Telegraph: Тюрьмы Британии за неделю заполнили вышедшие по УДО преступники

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии более трети мест в тюрьмах, освободившихся после массового выхода заключенных по условно-досрочному освобождению (УДО), снова заполнились в течение недели.

    Места были заняты теми же преступниками, которых правоохранителям приходилось арестовывать в течение нескольких дней или часов после их выхода из тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

    Сообщается, что 1 октября состоялось досрочное освобождение, увеличившее количество свободных мест в тюрьмах Англии и Уэльса на 677. Общее количество свободных мест достигло 2,2 тыс.

    «Однако всего неделю спустя свободные места сократились на 282, составив 1951», – пишет издание.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Британии предложили переделать университеты в тюрьмы.

    Летом переполненные британские тюрьмы лишились тысяч камер из-за ремонта. Кроме того, они оказались переполнены из-за рецидивистов.

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    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

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    13 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Однополые пары подали в суд на власти Словакии за отказ регистрировать брак

    Жители Словакии оспорили в суде отказ признавать их брак, заключенный в Австрии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Словацкие юристы Иван Новотны и Метод Шпачек подали иск к властям Словакии за отказ регистрировать их брак, заключенный в Австрии, ссылаясь на решение Европейского суда о признании таких союзов в странах ЕС.

    Юристы и бывшие дипломаты Иван Новотны, тридцати одного года, и пятидесятиоднолетний Метод Шпачек, вступившие в брак в Австрии в 2020 году, подали в суд на власти Словакии из-за отказа зарегистрировать их брак в национальных реестрах, пишет The Guardian.

    По словам Шпачека, отказ был оформлен письмом за подписью министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, где указано, что из-за конституционного определения брака как союза мужчины и женщины у ведомства «нет правовых оснований» признавать такой брак. При этом в Словакии нет ни однополых браков, ни института гражданского партнерства.

    Пара настаивает, что опирается на решение Европейского суда 2025 года по делу польской однополой пары, вступившей в брак в Берлине: тогда суд указал, что государства ЕС обязаны признавать такие браки, если пара реализовала право на передвижение и проживание в другой стране союза, хотя это и не обязывает вводить однополые свадьбы внутри страны.

    Новотны рассказал, что в повседневной жизни пара почти не сталкивается с дискриминацией и что во время пандемии коронавируса врач в больнице вписала его как «мужа» Шпачека и передала ему всю медицинскую информацию, однако предупредил, что это зависело лишь от доброй воли медиков: «Проблема в том, что она сделала это, потому что была добра, а не потому что должна была. Если кто-то захочет создать нам проблемы, он сможет это сделать. Это не то как должно работать правовое государство».

    Аналогичный иск подал радиоведущий государственного вещателя STVR Мариан Жары Кукелка, заключивший брак с партнером Андреем в австрийском городе Хайнбург-ан-дер-Донау; он отмечает, что официальные документы признают лишь его добрачную фамилию и описывает дело как «судебный процесс из любви», в то время как МВД Словакии заявляет, что связано действующей конституцией и может признавать такие союзы лишь в целях свободы передвижения, но не путем их регистрации как брака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Швеции назрело общественное противостояние усилению влияния ЛГБТ-повестки. В прошлом году Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки граждан, заключенные за границей.

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    13 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Воевавший за ВСУ британский наемник заочно получил 14 лет колонии

    Британский наемник ВСУ заочно получил 14 лет колонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Британии Александра Мосса к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Суд установил, что летом 2023 года иностранец вступил в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

    На тренировочных базах он прошел подготовку, получил оружие и экипировку. Вплоть до мая 2025 года британец участвовал в боевых действиях против российских войск на территории ДНР, за что получил вознаграждение на сумму более 2 млн рублей.

    Мосс признан виновным по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет выявил более 16 тыс. воюющих за ВСУ иностранцев.

    Также воевавший за ВСУ американец заочно получил 14 лет колонии.

    Тем временем польского наемника украинской армии приговорили к 13 годам лишения свободы.

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