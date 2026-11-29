Эксперт: Россия нанесла удар по одному из важнейших логистических хабов ВСУ

Эксперт Рожин: Россия нанесла удар по одному из важнейших логистических хабов ВСУ

Tекст: Олег Исайченко

«Российская армия продолжает методично снижать боеспособность противника за счет ударов по инфраструктуре, используемой для поддержки ВСУ. И в этом плане Запорожье является одним из важнейших логистических хабов противника, через Преображенские мосты которого ведется снабжение украинских группировок на Запорожском и Ореховском направлениях», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

Кроме того, данные транспортные артерии служат для поддержания тыла в Сумской области. Таким образом, нарушение логистики в данном районе создает противнику существенные проблемы: нарушается цикличность поставок, замедляются темпы транспортировки военных, заметно снижается уровень обороноспособности ВСУ на этих участках фронта.

При этом полностью оценить последствия атаки на текущий момент несколько проблематично. «Офис Владимира Зеленского ограничил публикацию фото и видео с последствиями поражения критической инфраструктуры. Тем не менее по косвенным данным, поступающим с места событий, мы видим, что в том же Запорожье начались перекрытия ряда трасс, что указывает на значимые повреждения моста», – заключил Рожин.

Эксперт напомнил, что противник до сих пор продолжает придерживаться тактики применения якобы гражданских объектов для обеспечения военных нужд. Ярким примером такого подхода можно назвать другие цели российской армии, пораженные в ночь на воскресенье: логистический центр «Мирс» и цеха табачной фабрики JTI Ukraine, которые применялись для создания и распределения боеприпасов.

«Украина еще в 2022 году стала применять промышленные помещения и склады для хранения военных грузов. Помимо этого, сборочные цеха тех или иных фабрик регулярно переоборудуются для производства вооружений. Москва неоднократно вскрывала подобные факты и знакомила с ними международную общественность, однако Киев не собирается отказываться от данного подхода, осознанно подставляя под удар гражданское население», – рассуждает эксперт.

Ранее российская армия нанесла ночные удары по территории Украины. Как сообщает Минобороны, атака осуществлялась с помощью БПЛА. Целями стали промышленные предприятия, объекты логистики и транспорта, а также морские суда. Все перечисленное в той или иной степени было задействовано для обеспечения интересов ВСУ.

Так, в Запорожье удалось поразить автожелезнодорожный мост Преображенского через Днепр, по которому осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий в Донбассе. В Шостке Сумской области удар пришелся на склад дронов большой и средней дальности, а в Кременчуге целью атаки стали цеха табачной фабрики JTI Ukraine, в которых производились боеприпасы для ВСУ.

Кроме того, в акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для украинской армии. В Одессе под удар попал логистический центр «Мирс», где хранились и распределялись грузы военного назначения для ВСУ.

Напомним, до этого Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий украинским СМИ публиковать данные о повреждениях объектов критической инфраструктуры и сроках их восстановления. До этого в республике уже действовали запреты на распространение «чувствительной информации» о последствиях атак.