На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Песков заявил о стремлении Европы сохранить причины конфликта на Украине
Песков: Европа планирует сохранить причины конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не намерены способствовать мирному урегулированию, а добиваются сохранения причин украинского конфликта.
Своими заявлениями о готовности ввести контингенты Европа доказывает намерение продолжать провокации. «Получается, что европейцы говорят: мы будем участвовать в вашем трехстороннем формате, сделаем его четырехсторонним форматом, но при этом мы продолжим наши провокации и линию фактически на продолжение войны», – пояснил Дмитрий Песков в комментарии News.by.
Он напомнил, что именно действия западных стран и приближение их контингентов стали первопричиной начала специальной военной операции.
По словам представителя Кремля, Москва хотела бы предварительно выяснить реальную позицию Евросоюза, прежде чем принимать решение о расширении трехстороннего формата переговоров. Однако европейцы отказались от контактов с Россией в двустороннем формате.
Ранее президент Владимир Путин предложил европейским политикам приехать в Москву для изложения своего видения ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц согласился на обсуждение, но выдвинул условие о проведении встречи исключительно на нейтральной территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ультиматумы препятствием для посредничества Евросоюза в мирном урегулировании.
В среду Кремль отказался комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Во вторник Москва сообщила о настояниях европейских стран преобразовать переговорный процесс в четырехсторонний формат.