Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
ПАСЕ приняла резолюцию о признании «голодомора» геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за признание «голодомора» геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании так называемого голодомора на Украине 1932–1933 годов геноцидом, сообщают информационные агентства.
За признание проголосовали 73 парламентария, против – один, передает РИА «Новости»..
Комментируя решение ПАСЕ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил: «Еще хоть у кого-нибудь остались вопросы, почему мы не в ПАСЕ?». По его словам, прежде ПАСЕ «была по большей части антироссийской», но сейчас она «превратилась в антиисторическую» и «античеловеческую». При этом жителям Европы приходится теперь «содержать сразу два «европарламента» с одной повесткой, одной идеологией и полным отсутствием не только демократического разнообразия, но уже и здравого смысла», сказал он. Косачев заявил, что «идея объединения Европы почила в бозе», передает ТАСС.
Напомним, «голодомором» на Украине называют голод в 1932–1933 годах. В Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами.