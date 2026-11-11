Военная разведка Украины внесла Никиту Михалкова в черный список

Tекст: Дмитрий Зубарев

Режиссера внесли в базу данных портала War & Sanctions Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины за систематическую поддержку действий и политики российских властей, пишет ТАСС.

В базе также подчеркивается, что Михалков с 2012 года является неизменным доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Всего в черном списке этого портала с начала 2022 года собрана информация более чем о 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах, которых ГУР связывает с российской пропагандой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду актера Ивана Охлобыстина внесли в базу антироссийского портала War and sanctions Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

В санкционную базу украинского портала за поддержку специальной военной операции внесли продюсера и композитора Игоря Крутого.

Во вторник в базе антироссийского портала оказался телеведущий и актер Михаил Галустян.