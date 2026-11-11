  • Новость часаВ порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    22 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    18 комментариев
    11 ноября 2026, 05:47 • Новости дня

    США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ

    Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.

    Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.

    Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.

    В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.

    Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

    Комментарии (2798)
    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Рейтинг одобрения Трампа закрепился на рекордно низком уровне

    Reuters: Рейтинг одобрения Трампа среди американцев остался на уровне 32%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа сохранился на рекордно низкой отметке из-за недовольства американцев ростом цен.

    Деятельность Дональда Трампа на посту главы государства одобряют 32% американцев, пишет Reuters. Этот показатель остался неизменным по сравнению с предыдущими опросами и лишь на один процентный пункт превышает исторический минимум, зафиксированный в середине октября.

    Падение рейтингов президента негативно сказалось на результатах Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах. Партия потеряла контроль над обеими палатами Конгресса США, потерпев сокрушительное поражение.

    Работу главы Белого дома по борьбе с ростом стоимости жизни одобрил лишь 21% опрошенных. Инфляцию подстегнуло резкое подорожание топлива, которое произошло после начала военных действий против Ирана в феврале.

    Миграционную политику американского лидера поддерживают 38% респондентов, а экономический курс – 25%. На прошлой неделе глава государства назначил новым руководителем аппарата Белого дома Стивена Миллера, который считается главным архитектором программы по массовой депортации мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс огромным шагом назад в американской истории.

    Потерю поддержки главы государства среди значительной части мужского электората сочли причиной поражения республиканцев.

    В прошлом месяце рейтинг одобрения американского лидера снизился до исторического минимума в 31%.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 11:05 • Новости дня
    Маск и глава Mastercard вошли в делегацию Трампа на саммит АТЭС в Китае

    SCMP: Маск и Мибах присоединились к делегации Трампа на АТЭС в Шэньчжэне

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах войдут в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

    К саммиту АТЭС, который пройдет на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, к делегации президента США Дональда Трампа должны присоединиться несколько ведущих американских бизнесменов, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска и исполнительного директора Mastercard Майкла Мибаха, пишет South China Morning Post.

    Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, по данным издания, вел переговоры об участии в поездке, однако его присутствие на саммите оказалось под вопросом на фоне расследования предполагаемых связей с иностранной разведкой и скандала, затронувшего компанию и технологическую отрасль в целом; при этом Пекин назвал выдвинутые обвинения «неподтвержденными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Трамп сообщил о намерении провести в Китае переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

    Россия, США и Китай начали обсуждение повестки возможной встречи лидеров трех стран перед этим саммитом.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 08:51 • Новости дня
    Китай представил проект космической сети облачных вычислений

    Yicai: Китай создаст в космосе сеть облачных вычислений Nebula Constellation

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские специалисты разработали проект создания на орбите Земли облачной вычислительной сети Nebula Constellation для обработки спутниковых данных в космосе.

    Инициатива предполагает объединение возможностей спутников для создания в космосе интеллектуальной системы информационных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на издание Yicai. Проект был представлен компанией Nebula Space Intelligence на Конференции по отраслевой экосистеме облачных вычислений в космосе в Хэфэе.

    Космические вычислительные узлы будут координироваться с наземной инфраструктурой. Создание «космического облака» позволит объединить аппараты дистанционного зондирования, связи и вычислений. Часть данных будет обрабатываться прямо на орбите, а затем передаваться на Землю.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, предназначенная в том числе для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

    В субботу ракета-носитель «Церера-2-Y3» доставила на солнечно-синхронную орбиту четыре космических аппарата.

    В пятницу Китай запустил три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу

    WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.

    В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.

    В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 07:37 • Новости дня
    Депутат Тарбаев призвал маркировать дописанные нейросетями тексты классиков

    Депутат Тарбаев предложил маркировать дописанные ИИ тексты классиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тексты классиков, которые были дописаны нейросетями, необходимо маркировать для того, чтобы читатель мог отличить авторское произведение от сгенерированного, заявил член комитета Госдумы по культуре Сангаджи Тарбаев.

    «Здесь, пожалуй, будет уместна обязательная маркировка: она позволит и технологии развиваться, и читателю видеть, где Гоголь, а где алгоритм. Приверженность классике и интерес к ИИ не противоречат друг другу, если мы четко разделяем авторское и сгенерированное», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее нейросеть «Сбера» GigaChat совместно со специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановили второй том «Мертвых душ». Для создания сюжетной линии и образов героев алгоритм обучался у историков, литераторов и биографов.

    Тарбаев назвал этот эксперимент технически показательным кейсом. По его словам, искусственный интеллект уже может работать с большими массивами текстов аккуратно и осмысленно.

    Однако парламентарий подчеркнул важность культурной стороны вопроса. «Для старшего поколения классика – это не «незавершенный проект», который нужно «дописать», а живое наследие, у которого есть автор, эпоха и собственный голос», – пояснил он, добавив, что не следует уравнивать «продолжение ИИ» с текстом автора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил маркировать созданные с помощью ИИ произведения, сравнив их с генно-модифицированными продуктами.

    Тогда нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том «Мертвых душ».

    Также Госдума приняла закон о маркировке сгенерированного контента.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    Медиакомпания Трампа утроила выручку за счет платного доступа к постам в Truth Social

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп через свою медиакомпанию Trump Media & Technology Group сообщил о трехкратном росте выручки в третьем квартале на фоне продаж раннего доступа к постам в соцсети Truth Social.

    Trump Media & Technology Group, владеющая платформой Truth Social, отчиталась о выручке в третьем квартале в размере 3 млн долларов, что в три раза больше, чем год назад, причем 1,8 млн долларов принесли подписки на стриминговый сервис Truth+ и сервис Truth API, продающий моментальный доступ к постам Трампа, пишет The Washington Post.

    Компания заявила о чистой прибыли в 409,7 млн долларов против убытка в 54,8 млн долларов годом ранее, при этом 496,1 млн долларов пришлись на некэшевые переоценки криптовалюты и акций, а по собственной оценке без этих факторов основной бизнес показал убыток в 12,3 млн долларов при общих активах в 2,5 млрд долларов и дополнительной выручке от рекламы, включая кампанию на 175 тыс. долларов для структуры Freedom 250 в рамках National Park Foundation.

    Руководство компании признало, что на фоне перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов акции Trump Media достигли рекордного минимума, а демократы в Конгрессе пообещали расследовать бизнесы Трампа, однако исполняющий обязанности гендиректора Кевин Макгерн призвал инвесторов игнорировать волатильность рынка, заявив: «Мы торговались как прокси для новостного цикла и политических настроений, а не для того, что мы на самом деле строим изо дня в день… Пока рынок торговал заголовками, базовый бизнес не моргнул».

    Компания готовится к крупным сделкам и рискам: в конце месяца инвесторы по облигациям на 1 млрд долларов смогут потребовать досрочного погашения, а 14 декабря акционеры проголосуют по слиянию на 6 млрд долларов с фирмой ядерного синтеза TAE Technologies, которое должно закрыться до конца года, при этом траст Трампа с долей в 41% обязался поддержать сделку, рассчитывая получить через TAE выход на рынок чистой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе против президента США Дональда Трампа подали иск из-за программы платного раннего доступа к его постам в Truth Social. В начале месяца компания Trump Media & Technology Group запустила сервис, позволяющий биржевым трейдерам моментально отслеживать публикации Трампа в Truth Social. В прошлом году помощники Трампа продали крупные пакеты акций Trump Media and Technology Group за несколько дней до введения универсальных импортных тарифов.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня
    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

    Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер ввел запрет на использование малых китайских беспилотников в казармах и на полигонах, а также ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

    Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

    Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

    Кроме того, бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

    Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы предъявили обвинения

    Минюст США предъявил обвинения задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США предъявили 26-летнему гражданину Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криносу, задержанному возле Белого дома с арсеналом оружия, обвинения в угрозах президенту США Дональду Трампу.

    Гражданина Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криноса обвинили в высказывании угроз в адрес президента США Дональда Трампа и незаконном владении несколькими единицами оружия в угнанном пикапе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.

    Венесуэльцу инкриминируют незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами, владение угнанным автомобилем, а также угрозы убийством американскому лидеру и причинением вреда человеку. На первом заседании судья постановила оставить фигуранта под стражей.

    Обвиняемого задержали в ночь на 5 ноября, когда он спал в заглушенном автомобиле неподалеку от Белого дома. При обыске машины оперативники обнаружили заряженный карабин, два пистолета и более 70 патронов различных калибров.

    По данным следствия, задержанный признался в незаконном проникновении в страну в 2025 году. В марте 2024 года пограничная служба уже задерживала его при попытке перейти границу из Мексики в районе техасского города Эль-Пасо.

     В феврале вооруженный молодой человек погиб при попытке проникновения на территорию резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.

    На территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.

    В прошлом году иммиграционные власти США арестовали незаконно пересекавшего границу мужчину после угрозы покушения на Трампа.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран
    МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова

    Глава ЦБ объяснила жесткость по ключевой ставке

    Ситуация с ключевой ставкой ЦБ в этом году пошла не по плану, инфляция слишком отклонилась от желаемой. В 2027 году ставка должна продолжить снижаться, по крайней мере, в базовом сценарии, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Правда, до конца нельзя исключить ситуацию, когда придется снова повышать ставку. Какой прогноз на 2027 год? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией

    Целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала в последнее время из уст британского руководства. И политики, и генералы обращаются не только к военным, но и к британским обывателям, готовя их к жертвам. Выглядит как апофеоз безумия – зачем России воевать с Великобританией? Но, возможно, у этих заявлений есть рациональные и даже циничные причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      22 комментария
    • Евгений Сингатулин Евгений Сингатулин
      Как Китай решает национальный вопрос

      Советскую идею автономий Китай использовал, но право выхода из страны полностью отверг. Позднее распад СССР стал для китайского руководства дополнительным предостережением: национальное строительство не должно создавать предпосылок для распада государства.

      11 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации