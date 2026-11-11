В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ
Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ
Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.
Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.
Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.
В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.
Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.
В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.