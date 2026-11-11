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Мэра перуанского города выбрали подбрасыванием монеты
Капаханья стал мэром города Конима в Перу после подбрасывания монеты
Кандидат на пост мэра перуанского города Конима Рубен Киспе Капаханья получил должность после того, как специальная избирательная комиссия определила победителя выборов публичным подбрасыванием монеты, сообщило радио RPP.
В городе Конима на юго-востоке Перу выборы мэра завершились ничьей – кандидат от партии «Мы Перу» Рубен Киспе Капаханья и представитель «Страна для всех» Саломино Мамани набрали по 671 голосу, поэтому избирательная комиссия назначила публичную жеребьевку в виде подбрасывания монеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RPP.
По данным радио, перед подбрасыванием монеты провели жеребьевку бюллетеней с номерами один и два, представитель «Мы Перу» вытянул номер один и выбрал сторону монеты достоинством в один соль из пяти одинаковых монет, лежавших в коробке комиссии. «В итоге именно этот выбор принес победу», – отметило радио.
Мероприятие по определению победителя завершилось подписанием протоколов представителями обоих кандидатов в присутствии членов избирательной комиссии, полиции и нотариуса.
Согласно избирательному законодательству Перу, при равенстве голосов на муниципальных выборах победитель определяется публичной жеребьевкой, и на практике для этого чаще всего используют именно подбрасывание монеты.
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