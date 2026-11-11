Пентагон запросил увеличение взносов США в военный бюджет НАТО почти на 20%

Tекст: Антон Антонов

Общая сумма запрошенного финансирования на 2027 год составляет 1,36 млрд долларов против 1,14 млрд долларов в 2026 финансовом году. Таким образом, расходы предлагается увеличить примерно на 220 млн долларов (около 19%), передает РИА «Новости».

Наиболее заметный рост предусмотрен в программе инвестиций НАТО в обеспечение безопасности, включая модернизацию военной инфраструктуры и поддержку американских сил в Европе. Финансирование по этой статье планируется увеличить на 25,4%, до 604,3 млн долларов.

При этом взносы США в военный бюджет альянса хотят повысить на 14,5%, до 756,7 млн долларов. В 2022 году страны НАТО договорились ежегодно увеличивать на 25% сверх инфляции общий бюджет программы модернизации военной инфраструктуры альянса.

Американская сторона покрывает около 15% расходов на эту программу, а остальные 85% финансируют другие страны блока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил о завершении эпохи субсидирования обороны Европы со стороны Вашингтона.

В апреле Пентагон запланировал значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений в 2027 финансовом году.