  Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны
    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот отдавали. Часть II
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Многодетная семья из Башкирии назвала дочь именем Россия
    При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
    Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды»
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим
    Зеленский начал игнорировать главкома Сырского
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    7 апреля 2026, 05:20 • Новости дня

    РИА «Новости»: Пентагон намерен кратно увеличить расходы к 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Пентагона предусматривают значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году, сказано в бюджетных документах США.

    Министерство войны США намерено увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году, согласно бюджетным документам. Общий объем запросов Пентагона составил 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее, передает РИА «Новости».

    Наиболее значительный рост зафиксирован в общеоборонных статьях, которые увеличились на 571% по сравнению с 2026 годом – с 15 до 101 млрд долларов.

    Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Основной причиной стал рост расходов на ракетное вооружение, который составил 360%, достигнув 36,6 млрд долларов.

    Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 млрд долларов, что на 45% больше, чем в текущем году. Финансирование кораблестроения увеличилось на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.

    Военно-воздушные и Космические силы США ожидают бюджет в 101 млрд долларов, при этом расходы на космические силы выросли на 344% – до 19 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена». США применили устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II в Иране. Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США.


    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    6 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

    Американист Дудаков: США не хотят признавать поражение в войне с Ираном

    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США придется заключать перемирие с Ираном при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании как победу. Учитывая отчаянное положение, Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» – то есть провести наземную операцию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Тегеран отказался открыть Ормуз ради временного перемирия.

    «Переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке уперлись в позиции сторон. Ни США, ни Иран не желают на текущий момент первыми, что называется, сдавать назад и делать шаги в сторону деэскалации, потому что это будет означать потерю лица и де-факто признание своего поражения», – сказал американист Малек Дудаков.

    Отсюда и отказ Тегерана хотя бы временно открыть Ормузский пролив, добавил он. «Если Исламская республика пойдет на уступки в этом вопросе, то она лишится своего главного козыря в переговорном процессе с Вашингтоном», – уточнил собеседник.

    По его мнению, позиция Ирана не изменится, пока страна не добьется от Штатов твердых гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. «На этом фоне перспектива переговоров остается туманной», – считает политолог.

    «Администрация Дональда Трампа понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого они не хотят. Если им придется заключать перемирие при закрытом Ормузском проливе, то Белый дом никак не сможет представить итоги кампании собственной победой», – заметил Дудаков.

    При этом, как указал аналитик, у Вашингтона остался последний козырь. «Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях – это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», – рассуждает американист.

    По его оценкам, учитывая отчаянное положение, в котором оказался Трамп, президент США все же реализует эту стратегию «пан или пропал». «Важно понимать, что глава Белого дома рискует столкнуться с большими потерями среди военных, а это еще сильнее обрушит его рейтинги. Тогда ему придется сдавать назад. Но речь пойдет уже о полной военной и политической катастрофе», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что Пакистан разработал план, предполагающий немедленное перемирие между Ираном и США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает двухэтапный подход: прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

    Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив. Окончательное соглашение может быть достигнуто в течение 15-20 дней. Оно, как ожидается, будет включать ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение санкций и размораживание зарубежных активов, пишет агентство.

    Окончательные очные переговоры могут пройти в Исламабаде, а само соглашение неофициально называют «Исламабадским пактом». Незадолго до публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники – Турция, Пакистан и Египет – обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир.

    Иранский чиновник заявил агентству, что Тегеран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир. Он подтвердил получение предложения Пакистана по прекращению огня, отметив, что оно изучается. Чиновник подчеркнул, что Тегеран считает Вашингтон не готовым к постоянному прекращению огня.

    «Мы подготовили наш ответ <...>. Переговоры никак не сочетаются с ультиматумами, преступлениями и угрозами совершить военные преступления», – заявил официальный представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи. Напомним, накануне Дональд Трамп нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    США сочли предложение Ирана по прекращению конфликта недостаточно хорошим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о получении от Ирана «существенного предложения» относительно прекращения конфликта.

    По словам президента, иранская сторона сделала шаг навстречу США, однако Вашингтон не считает его удовлетворительным, передает ТАСС.

    «Они сделали предложение, и это существенное предложение. Это существенный шаг. Он недостаточно хорош, но это существенный шаг», – отметил глава Белого дома.

    Ранее Тегеран передал Исламабаду официальный ответ на предложение Вашингтона о прекращении войны.

    Портал Axios сообщал о возможном 45-дневном перемирии в войне США с Ираном.

    6 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Трамп сообщил о «разрыве» с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за ситуации с Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что его решение попрощаться с НАТО было связано с реакцией альянса на планы США по контролю над Гренландией.

    Американский лидер заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи союзников по НАТО, передает РИА «Новости». По его словам, страны альянса не только не помогали Вашингтону, но и старались этому препятствовать.

    «Все началось, если вы хотите правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал: "Пока, пока"», – сказал Трамп журналистами.

    Кроме того, он припомнил странам НАТО нежелание оказывать помощь США в конфликте с Ираном. «Они нам не были нужны, это очевидно, потому что они вообще никак не помогли. Совсем наоборот. Они фактически из кожи вон лезли, чтобы не помогать. Они даже не хотели предоставить нам взлетно-посадочные полосы», – заявил президент США.

    Он также отметил, что считает НАТО «бумажным тигром» и добавил, что российская сторона «не боится НАТО».

    Ранее на фоне спора о возможном контроле над Гренландией американский лидер называл себя спасителем НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему угрозы США выйти из НАТО нельзя принимать всерьез.

    6 апреля 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    Трамп заявил о концепции США по платному проходу через Ормузский пролив
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами в Белом доме заявил, что у США есть ответ на предложение Ирана сделать Ормузский пролив платным и поделился концепцией Вашингтона.

    Один из журналистов спросил, готов ли он положить конец конфликту, когда Иран взимает плату за проезд по Ормузскому проливу.

    «А почему бы нам этого не делать? Такое допускаете? Почему мы не должны? Мы победители. Мы победили. Ясно? Они потерпели военное поражение. <...> Все нормально. Нет, я имею в виду, что у нас есть концепция, согласно которой мы будем взимать плату за проезд», – ответил президент США в ходе трансляции, которая велась в You-Tube-канале Белого дома.

    Трамп добавил, что должен кое-что напомнить, чтобы «Иран успешно уложился в завтрашний дедлайн».

    «Они должны заключить сделку, открыть пролив или и то, и другое. Мы должны заключить сделку, которая была бы приемлемой для меня. И частью этой сделки будет то, что мы хотим свободного оборота нефти и всего остального», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз. Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Bloomberg сообщило, что прохождение судов через Ормуз выросло до максимума с начала конфликта.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    7 апреля 2026, 02:11 • Новости дня
    В Иране раскрыли две причины, влекущие Трампа к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный источник в иранских силовых и политических структурах назвал две причины, которые заставляют президента США Дональда Трампа искать возможность для переговоров с Ираном.

    «Пролив Баб-эль-Мандеб и операция в Исфахане. Администрация Трампа очень серьезно относится к угрозам закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, особенно после наблюдения за оперативной деятельностью в этом направлении», сообщил источник телеканала Al Mayadeen.

    Он добавил, что Трамп и его соратники, несмотря на свои красочные преувеличения, осознают масштабы своей стратегической неудачи в провалившейся операции в Исфахане и знают правду о спасении пилота F-15, тем более что они не показали никаких фотографий операции.

    Источник заявил, что Трамп осознает отсутствие возможности эффективного прогресса на местах, знает об отсутствии возможности успешного противостояния с Ираном на море и понимает, что цены на энергоносители значительно вырастут в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США. Иран направил Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны. Американские военные признали, что после месяца массированных ударов по Ирану стратегические объекты для авиации почти закончились.

    6 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Путин присвоил статус «гвардейский» двум военным подразделениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» двум воинским подразделениям, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов. Соответствующие указы размещены на сайте и вступают в силу с 6 апреля.

    Согласно тексту документа, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия теперь будет именоваться 35-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия.

    В указе подчеркивается, что почетное наименование «гвардейская» присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Аналогичное почетное звание с этого дня носит и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

    Ранее президент Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 44-му инженерно-саперному полку.

    Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 299-му парашютно-десантному полку.

    7 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Поляки продемонстрировали в соцсетях рост симпатий к Путину

    Mysl Polska отметила внезапные симпатии поляков к президенту России

    Tекст: Катерина Туманова

    Польский политик Януш Корвин-Микке провел в соцсетях опрос, кто из мировых политиков больше нравится его землякам: президент России Владимир Путин или его американский коллега Дональд Трамп, итоги показали, что в Польше сильно изменились прежде антироссийские настроения.

    «Да, эти изменения настроений я зафиксировал по результатам опроса совершенно нерепрезентативной выборки людей – тех, что заглядывают на страничку Корвина-Микке. Но я думаю, что прежние пропорции – 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности – сегодня действительно сильно изменились», – пишет он в материале для Mysl Polska.

    По его словам, в его опросе довольно быстро вырвался вперед со счетом примерно 2:1 российский президент Путин. Тогда проголосовало около 3 тыс. человек. Через несколько часов дистанция между соперниками сократилась до минимума: 51% за Путина и 49% за Трампа.

    «Вскоре количество проголосовавших достигло примерно 5 тыс. человек. Голосование завершилось с результатом 55% против 45%. То есть последние проголосовавшие опять голосовали за Путина в той же пропорции 2:1», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша в «Рейтинге недружественных правительств» занимает шестое место.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, как в Польше и Литве появились пророссийские настроения.

    6 апреля 2026, 18:52 • Новости дня
    Боевик ВСУ Сендзюк внесен в перечень террористов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель комбрига ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговоренный к пожизненному сроку за атаку Курска дронами, оказался в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Заместитель командира бригады ВСУ Виталий Сендзюк, заочно приговорённый к пожизненному лишению свободы за атаку Курска дронами в апреле 2025 года, внесён в перечень террористов и экстремистов в России, передает РИА «Новости». Сообщение об этом размещено на сайте Росфинмониторинга.

    В перечне указаны полные данные Сендзюка и место его рождения – село Скрипче Хмельницкой области.

    В декабре 2025 года Следственный комитет России сообщил, что Сендзюк, а также командиры Дмитрий Бондарович и Андрей Дзяний (оба также признаны террористами и экстремистами), были заочно приговорены к пожизненному сроку за организацию теракта в Курской области.

    По данным следствия, украинские боевики под руководством Сендзюка, Бондаровича и Дзяния ночью 15 апреля 2025 года атаковали Курск более чем 120 беспилотниками с самодельными взрывными устройствами.

    В результате погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины скорой помощи.

    Внесённые в реестр Росфинмониторинга лица и организации лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах и пользоваться большинством финансовых услуг, кроме оплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша 9внесен в список террористов и экстремистов) признан виновным в теракте в Севастополе и приговорен к пожизненному заключению.

    Бывший замначальника генштаба ВСУ Артур Артеменко объявлен в розыск в России за причастность к гибели и ранениям 222 жителей Донбасса в 2017-2019 годах.

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    7 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Дмитриев отметил умение ЕС и Британии скрывать свой антитрампизм

    Tекст: Катерина Туманова

    ЕС и Британия долго держались, скрывая истинную антитрампистскую позицию ради украинской поддержки и преференций, что невозможно не восхититься, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «ЕС/Великобритания отчаянно скрывали, насколько они на самом деле настроены против [президента США Дональда] Трампа, так долго, как только могли, чтобы продолжать получать преференции и поддержку для Украины», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев продублировал свой пост от 22 января 2024 года с рейтингом американских политиков в ЕС/Британии, подписав «Это земля Байдена и Камалы».

    «В этом графике за 2024 год есть много различий между Камалой и Трампом. Предпочтения избирателей по странам. На противоположных сторонах спектра: в Дании было 96% сторонников Камалы, 4% – Трампа; в России было 22% сторонников Камалы, 78% – Трампа», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС. Против президентства Дональда Трампа восстал самый сложный враг –  Верховный суд США.


    7 апреля 2026, 02:25 • Новости дня
    Комбрига 35-й бригады ВСУ понизили в звании за потери в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Полковник ВСУ Алексей Булахов лишился звания командира бригады морской пехоты ВСУ после серьезных потерь подразделения под Красноармейском в ДНР, его понизили до командира полка, сообщили в российских силовых структурах.

    «Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты ВСУ из-за больших потерь в ДНР ушла на восстановление. Ее комбриг Булахов Алексей снят и назначен на нижестоящую должность. Новый командир тоже не справился с ситуацией», – рассказал источник РИА «Новости».

    Он уточнил, что «чистки» внутри бригады связаны с потерями под Красноармейском, где морпехи ВСУ находились больше года и были выведены в тыл в феврале 2026 года.

    По его словам, Булахов также был известен махинациями с военной ипотекой в 2018 году, разворовыванием гуманитарной помощи в период конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года и после начала спецоперации на Украине.

    «И вот за бездарное командование бригадой Булахов был понижен до командира 426-го полка беспилотных систем ВСУ», – резюмировал информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными. Кимаковский сообщил о провалившемся штурме ВСУ с танком Abrams.


    7 апреля 2026, 02:54 • Новости дня
    Более 370 американских военнослужащих пострадали в конфликте с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По состоянию на 6 апреля среди американских военнослужащих, задействованных в операции в Иране, более 370 человек считаются пострадавшими, сообщил представитель Центрального командования ВС США.

    «По состоянию на понедельник, в ходе операции в Иране пострадали 373 американских военнослужащих», – сообщил CBS News представитель Центрального командования США.

    Он уточнил, что почти 330 из них вернулись к исполнению служебных обязанностей, однако пятеро человек считаются тяжелоранеными.

    В этот же день сообщалось, что при атаке на авиабазу США в Кувейте ранения получили 15 американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили о подготовке Ираном ловушки для американских военных. Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан. Пентагон 4 апреля сообщил о 365 пострадавших военных США в операции против Ирана.

    7 апреля 2026, 04:20 • Новости дня
    Марочко рассказал, как ВС России атакует Рай-Александровку с двух направлений

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ВС России развивают наступление на Рай-Александровку в ДНР, используя одновременные удары с северо-восточного и юго-восточного направлений, что осложняет оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие продвигаются с Кривой Луки по направлению к Рай-Александровке и с Никифоровки, с юго-востока.

    «Говоря о населенном пункте Рай-Александровка, то сейчас идут два основных удара со стороны наших войск – это, прежде всего, с северо-востока от данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

    При этом командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, продолжает удерживать стратегически важный населенный пункт.

    «Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт – Рай-Александровку», – отметил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Марочко сообщил, что в ДНР начались бои за Рай-Александровку. Пушилин сообщил, что штурмовые группы ВС России  приблизились к населенному пункту Рай-Александровка, который является важным оборонительным пунктом ВСУ на подступах к Славянску.

    Минобороны России сообщило о массированных ударах по объектам ВСУ на Украине.


    Москва пригрозила Прибалтике ответом за открытое небо для БПЛА ВСУ
    «Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на сеть
    В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ
    Иран опубликовал список уничтоженной авиатехники США с начала конфликта
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    Умер основатель Diesel Гольдшмид
    Ученые: Человек обязан зрением древнему одноглазому червю

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

