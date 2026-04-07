РИА «Новости»: Пентагон намерен кратно увеличить расходы к 2027 году
Планы Пентагона предусматривают значительное увеличение бюджетных расходов на закупку вооружений и военной техники в 2027 финансовом году, сказано в бюджетных документах США.
Министерство войны США намерено увеличить расходы на закупки вооружений на 84,6% в 2027 финансовом году, согласно бюджетным документам. Общий объем запросов Пентагона составил 413 млрд долларов против 223,8 млрд годом ранее, передает РИА «Новости».
Наиболее значительный рост зафиксирован в общеоборонных статьях, которые увеличились на 571% по сравнению с 2026 годом – с 15 до 101 млрд долларов.
Сухопутные войска США запросили 60,5 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатели 2025 года. Основной причиной стал рост расходов на ракетное вооружение, который составил 360%, достигнув 36,6 млрд долларов.
Военно-морской флот и Корпус морской пехоты рассчитывают получить 150 млрд долларов, что на 45% больше, чем в текущем году. Финансирование кораблестроения увеличилось на 46%, а закупки авиатехники почти удвоились.
Военно-воздушные и Космические силы США ожидают бюджет в 101 млрд долларов, при этом расходы на космические силы выросли на 344% – до 19 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский президент предложил установить военные расходы США на уровне 1,5 трлн долларов к 2027 году, сославшись на «трудные и опасные времена».