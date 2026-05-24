  Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Киев наказан за Старобельск
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 20:41 • Новости дня

    Силы ПВО за 12 часов уничтожили 33 БПЛА над тремя регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили 33 БПЛА самолетного типа в небе над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщает Министерство обороны.

    Силы ПВО в воскресенье ликвидировали 33 дрона Вооруженных сил Украины, следует из сообщения в Max Минобороны. Массированный налет вражеских аппаратов самолетного типа продолжался в течение 12 часов.

    Уточняется, что атака отражалась в период с восьми утра до 20:00 по московскому времени. Вражеские цели были успешно поражены в воздушном пространстве над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

    Ранее вагон с топливом загорелся после удара беспилотника в Курской области.

    Накануне российские военные нейтрализовали 42 украинских беспилотника над десятью регионами страны.

    24 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки гражданских объектов армия нанесла комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

    Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

    В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Военкор рассказал подробности ударов по Киеву

    @ Thomas Peter/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России осуществили один из самых интенсивных ударов в текущем году, охвативший территорию от Одессы до Хмельницкого, при этом главными целями стали Киев и Белая Церковь, сообщил военкор Александр Коц.

    «Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.

    В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.

    Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.

    В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    24 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных ударов в Киеве произошли крупные пожары на ряде промышленных предприятий, огонь сохраняется в нескольких районах города, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в Mах. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.

    Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. Глава государства связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    После ночной атаки на Киев Владимир Зеленский позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере для обсуждения «дальнейших действий союзников».

    Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере, передает Lenta.ru.

    «Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

    После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

    24 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные паблики выразили недовольство эффективностью противовоздушной обороны из-за отсутствия западных противоракет, сообщает издание «Страна».

    Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.

    В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинской столице.

    24 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.

    Представители зарубежных средств массовой информации выехали на место удара по учебному заведению, передает телеканал RT в MAX. В опубликованном ролике запечатлен сбор репортеров у здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади и их посадка в автобус.

    Ранее российское дипломатическое ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных корреспондентов посетить место трагедии. При этом некоторые западные издания проигнорировали предложение.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, британская корпорация BBC официально отказалась от поездки. Сотрудники американского телеканала CNN сослались на отпуск, а власти Японии прямо запретили своим репортерам освещать теракт в Старобельске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе западных СМИ от посещения места трагедии.

    Спасатели МЧС обнаружили под завалами разрушенного здания колледжа тела восемнадцати погибших.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников по студенческому общежитию террористическим актом.

    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    24 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Обломки американской ракеты Patriot упали на улицы Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В украинской столице обнаружили обломки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые упали прямо на городские улицы из-за сбоя в работе системы.

    Части ракеты американского производства были найдены на одной из улиц Киева, передают Военкоры русской весны. Судя по опубликованным ночным кадрам, боеприпасы сработали нештатно.

    В результате технического сбоя несколько зенитных ракет системы противовоздушной обороны упали на территорию города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности ударов по украинской столице.

    24 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели ударов «Орешником» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ, сообщает Минобороны России.

    В военном ведомстве особо подчеркнули, что атака была направлена исключительно на военную инфраструктуру. По гражданским объектам никаких ударов не планировалось и не осуществлялось, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Среди целей, пораженных «Орешником», «Искандерами», ракетами «Кинжал» и «Циркон», а также ударными дронами, были объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате комбинированного удара поражены объекты военно-промышленного комплекса на Украине.

    Ранее российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления Украины.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов заявил, что удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ.

    23 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Британский генерал объяснил, почему армия России «значительно более смертоносна»

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская армия столкнется с нехваткой беспилотников в считанные дни при прямом столкновении НАТО и России, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО в королевстве.

    Российская армия – «грозный противник» и «значительно более смертоносна» сейчас, чем в 2022 году, предупредил генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий ключевыми силами НАТО, в беседе с газетой The Telegraph.

    «Люди, сражающиеся друг с другом, меня не пугают, но они закалены в боях и испытывают на прочность. Дело в том, что они смотрели на это и жили в соответствии с этим долго, как могли долго», – сказал Элвисс.

    По словам командующего Корпусом быстрого реагирования союзников (ARRC), НАТО не готов к борьбе с Россией. Ранее издание Daily Mail сообщало, что запасы британских дронов будут исчерпаны в течение нескольких недель в случае конфликта.

    К тому же решающую роль искусственного интеллекта и современных технологий в обеспечении превосходства над любым противником тоже нельзя забывать. Оценивая опыт боевых действий, Элвисс отметил, что четырехлетний украинский конфликт «промышленного масштаба» закалил русские войска.

    Корпус быстрого реагирования является одним из двух соединений НАТО, в который в полном составе входят 60 тыс. военнослужащих из Британии, Италии, Канады и Швеции. После недавней реорганизации Элвисс фактически возглавил британскую армию, взяв под контроль ее военный потенциал.

    Британский генерал заявил, что его расположение в стиле Второй мировой войны, находится под землей. Традиционные штаб-квартиры, которые обычно располагались «в море палаток»,  теперь стали «главной целью для ракет и беспилотников».

    Он отметил, что переезд в подземный «цифровой штаб» необходим для защиты от баллистических ракет и для выживания, считая при этом необходимостью находиться «как можно ближе к угрозе».

    Кроме того, Элвисс призвал заявления российских властей воспринимать всерьез, а западным странам готовиться к любым сценариям. В оборонном ведомстве Британии признали, что британские солдаты хронически плохо оснащены и в настоящее время страна тратит на оборону лишь 2,6% ВВП, в то время как Польша тратит 4,48%, а Литва – 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские оборонные предприятия массово переехали в США. В Британии отказались платить взнос за доступ к европейской оборонной программе SAFE. Главком ВМС Британии Дженкинс признал неподготовленность флота к войне.

    24 мая 2026, 08:01 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Информацию о происходящем в украинской столице распространил местный телеканал «Общественное», передает РИА Новости. На протяжении воскресного дня журналисты уже несколько раз информировали жителей о подобных инцидентах.

    «В Киеве снова звучат взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала вещателя.

    Согласно актуальным данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящий момент на территории города действует режим воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая в украинской столице прозвучала серия ночных взрывов.

    В конце апреля воздушная тревога охватила Киев и восемь областей страны.

    Днем ранее местные издания зафиксировали громкие звуки на фоне работающих сирен.

    23 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Житель Мариуполя сбил украинский дрон стрелой из лука

    Tекст: Вера Басилая

    Президент приазовской федерации стрельбы из лука Борис Кленин точным попаданием стрелы ликвидировал разведывательный коптер боевиков во время оккупации Мариуполя.

    Кленин рассказал, что тренировался во дворе собственного дома, когда услышал шум приближающегося аппарата, передают «Вести». В то время Мариуполь находился под контролем украинских военных, регулярно запускавших беспилотники для устрашения мирного населения.

    «Боевики запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора», – пояснил Кленин.

    По словам стрелка, аппарат завис на высоте около 50–60 метров, а затем опустился примерно до 30 метров. Именно в этот момент мариуполец выпустил стрелу и успешно поразил цель с первого раза.

    В августе прошлого года российский военнослужащий сбил украинский беспилотник броском автомата.

    Месяцем ранее на харьковском направлении боец спецоперации голыми руками разбил вражеский дрон о дерево.

    В январе 2025 года другой штурмовик отбил летящий аппарат прикладом своего оружия.

    24 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Командир ВСУ попытался отговорить солдата от сдачи в плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский командир в попытке предотвратить дезертирство с позиций уговаривал военного ВСУ на передовой не сдаваться в плен армии России, следует из радиоперехвата.

    Офицер украинской армии уговаривал военнослужащего отказаться от идеи сдаться в плен, передает РИА «Новости». В распоряжении агентства оказался радиоперехват соответствующих переговоров.

    «Просто сдаться? В плен – не вздумай, ты эту фигню прекращай», – сказал командир.

    Проблема массового ухода солдат с позиций стала одной из главных для украинской армии, о чем неоднократно рассказывали пленные. Глава Минобороны Украины Михаил Федоров ранее признавал, что около 200 тыс. военнослужащих самовольно покинули части или дезертировали.

    При этом Генпрокуратура страны еще в ноябре прошлого года сообщала о более чем 311 тыс. уголовных дел по соответствующим статьям. Пленные отмечают, что для борьбы с бегством солдат украинское командование создает заградотряды, готовые расстреливать отступающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинские заградительные отряды расстреляли несколько групп сдающихся в плен сослуживцев в Сумской области.

    Немногим ранее в Харьковской области националисты убили собственных дезертировавших бойцов с помощью беспилотников.

    Всего с начала текущего года свои части самовольно покинули около 80 тысяч военнослужащих ВСУ.

