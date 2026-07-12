В Сочи арестовали пытавшегося увести детей мужчину

Tекст: Денис Тельманов

Мужчина, пытавшийся увести чужих детей и ударивший их мать, получил трое суток административного ареста, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в субботу у одного из заведений общепита в Сочи.

По данным местных СМИ, нарушитель предлагал детям деньги, чтобы увести их с собой, а женщину ударил по голове. Сочинские полицейские оперативно задержали злоумышленника и составили протокол за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

«Решение о вынесении штрафа или ареста по данной статье принимается судом. Суд был, дали арест трое суток», – сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что проверочные мероприятия по факту произошедшего продолжаются.

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