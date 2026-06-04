Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.23 комментария
Грэм заявил о близости Сената США к принятию законопроекта о санкциях к России
Американские сенаторы близки к тому, чтобы одобрить законопроект о дополнительных ограничительных мерах в отношении Москвы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов).
Об этом сенатор заявил выступавшему в Сенате госсекретарю Марко Рубио, передает РИА «Новости».
«Мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность», – сообщил сенатор.
Он подчеркнул «огромную двухпартийную поддержку» инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы.
В прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о продвижении законопроекта против покупателей российской нефти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициатора этих ограничений заядлым русофобом.