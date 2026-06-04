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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

    23 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

    2 комментария
    4 июня 2026, 05:12 • Новости дня

    Грэм заявил о близости Сената США к принятию законопроекта о санкциях к России

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы близки к тому, чтобы одобрить законопроект о дополнительных ограничительных мерах в отношении Москвы, заявил сенатор Линдси Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов).

    Об этом сенатор заявил выступавшему в Сенате госсекретарю Марко Рубио, передает РИА «Новости».

    «Мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность», – сообщил сенатор.

    Он подчеркнул «огромную двухпартийную поддержку» инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы.

    В прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о продвижении законопроекта против покупателей российской нефти.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициатора этих ограничений заядлым русофобом.

    2 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    Журналистка из США Оуэнс ответила на обвинения из-за поездки на ПМЭФ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская журналистка Кэндис Оуэнс подверглась жесткой критике на родине после решения посетить Петербургский международный экономический форум и выступить на его пленарной сессии.

    Американская гостья столкнулась с информационной атакой из-за своего визита, передает ТАСС.

    «Давления со стороны администрации Трампа не было. Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование – все это безумные истории о «русском заговоре», которые уже много лет циркулируют», – подчеркнула Кэндис Оуэнс.

    По словам публициста, недоброжелатели пытаются запугать граждан США и криминализировать любые визиты в Российскую Федерацию. Она отметила, что в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) активно распространяются выдумки о ее рабочих контрактах и незаконной деятельности.

    Девушка добавила, что подобные угрозы юридическими последствиями не имеют под собой никаких реальных оснований. Оуэнс приехала в страну несколько дней назад для участия в мероприятиях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ. В Москве политическая активистка искренне удивилась красоте российской столицы.

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    3 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не может выступать нейтральным миротворцем из-за поставок вооружений Киеву и санкционного давления на Москву, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, Соединенные Штаты нельзя считать независимой стороной в процессе урегулирования украинского кризиса, передают «Вести». Соответствующее заявление сделал Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

    Глава Госдепа пояснил, что американские власти отправляют военную помощь Киеву и вводят ограничения против России. По его словам, таким образом Вашингтон однозначно выбрал сторону в текущем противостоянии.

    «Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», – подчеркнул Рубио.

    Ранее Рубио заявил об отсутствии перспектив мирного соглашения по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия намерена вести специальную военную операцию ровно столько времени, сколько будет необходимо для достижения всех поставленных целей.

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    3 июня 2026, 21:14 • Видео
    США против России: давление продолжается

    Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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    1 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Американская журналистка оказалась в Москве и удивилась красоте города

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская политическая активистка и журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и растерялась, увидев красоту вокруг, о которой не пишут западные СМИ.

    «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

    На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

    Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему  «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

    «Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

    Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.

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    3 июня 2026, 23:16 • Новости дня
    Рубио назвал Россию вызовом для США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжает оставаться вызовом для Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Такую оценку Рубио дал в ходе слушаний в Сенате США, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос об актуальном отношении Вашингтона к Москве, глава дипломатического ведомства заявил: «Они явно остаются вызовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США указал на важность сохранения дипломатических контактов с Москвой.

    Глава Госдепа признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.

    В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским коллегой.

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    1 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Пентагон решил закупить 300 тыс. дронов у стартапов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское военное ведомство запустило масштабный конкурс среди небольших компаний для приобретения сотен тысяч малых ударных беспилотников

    Министерство обороны США намерено провести конкурс среди стартапов, чтобы закупить 300 тыс. малых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. На реализацию 18-месячного проекта планируется выделить 1,1 млрд долларов.

    «Администрация пришла к выводу, что США отчаянно необходимо наверстать отставание. Цели администрации еще масштабнее: проект оборонного бюджета на следующий год предусматривает 54,6 млрд долларов на финансирование резко расширенного подразделения по ведению войны с применением дронов», – отмечает американское издание.

    Военные рассматривают такие аппараты, как расходный материал, стоимость которого составляет около пяти тысяч долларов. Потеря подобных беспилотников в бою не будет считаться критичной для бюджета. В настоящее время Пентагон проводит испытания, чтобы выбрать от трех до пяти основных поставщиков.

    Среди фаворитов конкурса называются британская компания Skycutter и американская Neros. Первый этап отбора уже состоялся в феврале на базе Форт-Беннинг, где 26 компаний демонстрировали возможности своих дронов, включая поражение небольших целей на дистанции до девяти километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил о планах закупки около миллиона малых беспилотников.

    В конце прошлого года Министерство обороны США запустило масштабную программу приобретения дронов-камикадзе на один миллиард долларов.

    Для ускорения внедрения новых аппаратов глава Пентагона Пит Хегсет отменил ряд бюрократических ограничений.

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    2 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Кремль анонсировал первый за девять лет визит делегации США на ПМЭФ

    Ушаков: США посетят ПМЭФ с официальной делегацией впервые за девять лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон направит официальную миссию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, представители Соединенных Штатов отсутствовали на мероприятии подобного уровня с 2017 или 2018 года. Ожидается, что Кук выступит на специальной сессии, посвященной культурному диалогу двух стран.

    Кроме того, в дискуссии примут участие руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, а также генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

    Ранее глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил о планах посетить ПМЭФ. Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил о желании американских предпринимателей приехать на форум.

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    2 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков заявил о непрерывных контактах Москвы и Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти поддерживают постоянную связь с американскими коллегами, несмотря на временную остановку переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отечественная дипломатия не прерывает диалог с Вашингтоном по действующим линиям, передает ТАСС. При этом обсуждение украинского кризиса в настоящий момент полностью приостановлено.

    Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил текущую дипломатическую ситуацию. «Президент Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, взаимодействие продолжается на постоянной основе. Кроме того, он подчеркнул сохраняющуюся открытость российского государства к мирному диалогу с киевскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возникновении паузы в переговорном процессе по Украине.

    В конце прошлого года представитель Кремля подчеркнул полную открытость Москвы для мирного диалога.

    При этом американские власти знали о приостановке контактов между российской и украинской сторонами.

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    3 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Блогер из США призвал коллег разрушать стереотипы о России

    Американский блогер Хелали призвал западных коллег говорить правду о России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранным создателям контента необходимо бороться с навязанными западными медиа предубеждениями, демонстрируя реальную жизнь и гостеприимство жителей России, заявил американский блогер-журналист Кристофер Хелали.

    Блогер из США Кристофер Хелали считает, что задача зарубежных журналистов заключается в демонстрации в Интернете реального положения дел в России и преодолении барьеров между странами, передает РИА «Новости».

    «Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», – заявил Хелали во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме.

    По его мнению, западная молодежь потребляет информацию из мейнстримовых медиа, которые освещают события однобоко. Спикер отметил, что за рубежом формируется образ россиян, как холодных и склонных к преступлениям людей, тогда как в реальности они отличаются невероятным гостеприимством и радушием. Общественную дипломатию он назвал главной миссией гражданских репортеров.

    В качестве примера Хелали рассказал о своей поездке в Старобельск. Там ему предоставили возможность лично осмотреть последствия удара украинских беспилотников по зданию студенческого общежития.

    Обсуждение проходило в рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи, который состоится в Екатеринбурге. Он пройдет с 11 по 17 сентября текущего года и соберет более 10 тыс. участников из 190 стран мира.

    Ранее Хелали назвал тяжелейшим испытанием посещение разрушенного колледжа в Старобельске. После осмотра места удара репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошлый Всемирный фестиваль молодежи успешно развеял популярные западные мифы о России.

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    2 июня 2026, 20:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие снятия морской блокады с Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон снимет морскую блокаду с Ирана при условии немедленного открытия Ормузского пролива для судоходства.

    Соединенные Штаты готовы прекратить блокаду иранских портов, если Тегеран обеспечит свободное движение судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в американском Сенате.

    «Если они закончат это, мы снимем блокаду», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. По его словам, безопасность морских перевозок в этом регионе остается главным приоритетом Вашингтона в диалоге с иранской стороной.

    Напомним, 28 февраля текущего года американские и израильские силы нанесли удары по территории Ирана, в результате чего погибли более трех тысяч человек.

    Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, после чего США заблокировали порты Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения об открытии Ормузского пролива. Условия предварительной сделки предусматривают поэтапное возобновление судоходства.

    При провале переговоров Соединенные Штаты могут возобновить военные атаки на Иран.

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    3 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД сообщил о планах США усилить давление на Россию

    Замглавы МИД Панкин заявил о планах США наращивать давление на Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен усиливать экономическое и экстерриториальное воздействие на Москву, а также на ее международных партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Панкин подчеркнул, что Москва прекрасно осознает эти намерения. «То, что в их планах наращивание давления на Россию – экономического давления, экстерриториального давления – не только на Россию, но и на наших партнеров – это мы видим», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что страна продемонстрировала высокую выживаемость и доказала отсутствие изоляции от остального мира. По его словам, прежние попытки бездумно называть государство «бензоколонкой» оказались в корне неверными, поскольку экономика подтвердила свою исключительную устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Александр Панкин сообщил о наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

    Дипломат также констатировал отсутствие позитивных сдвигов в двустороннем экономическом диалоге с США.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков крайне негативно оценил перспективу введения американских санкций против партнеров России.

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    3 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    TAC: США следует возобновить переговоры с Россией по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтону необходимо срочно вернуться к дипломатическому диалогу с Москвой, чтобы избежать прямого вооруженного столкновения Североатлантического альянса с российскими войсками, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, американскому руководству следует инициировать возобновление переговорного процесса с Москвой по ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам», – говорится в публикации.

    Обозреватели подчеркивают, что продолжение ответных ударов по объектам в Киеве создает прямую угрозу для находящихся там офицеров альянса. Их вероятная гибель способна спровоцировать полномасштабную войну между западным военным блоком и Россией, куда неизбежно окажутся втянуты сами Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Киеву и семи регионам Украины, применив более 600 беспилотников и 73 ракеты.

    В конце мая Вооруженные силы России приступили к системному поражению предприятий военно-промышленного комплекса украинской столицы.

    Журнал American Conservative неоднократно предупреждал о риске начала третьей мировой войны из-за провокаций НАТО.

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    4 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Журналист из США Хелали объяснил поддержку Киева со стороны Джоли и Пенна

    Журналист из США Хелали: Джоли и Пенн используют конфликт на Украине ради выгоды

    Tекст: Антон Антонов

    Голливудские звезды Анджелина Джоли и Шон Пенн используют конфликт России и Украины ради собственной выгоды, заявил американский журналист Кристофер Хелали.

    Хелали заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Анджелина Джоли и Шон Пенн – это люди, которые постоянно оказываются не на той стороне в конфликтах, потому что это выгодно, потому что это прибыльно, и потому что так они делают себе имя», – сказал Хелали.

    Он также подчеркнул, что позиция артистов практически никого не интересует. По его словам, общество не обращает на звезд внимания.

    «Они видят в России врага, а мы не обращаем на них никакого внимания, потому что они незначительны в общей картине мира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме Хелали призвал иностранных журналистов показывать правду о России.

    В мае американский репортер заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Анджелина Джоли прибыла с визитом в подконтрольный Киеву Херсон.

    В марте американский актер Шон Пенн посетил разбитую под Харьковом 157-ю бригаду ВСУ.

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    3 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Рубио назвал лицензию США на российскую нефть краткосрочной мерой

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон выдал лицензию на поставки энергоносителей из России ради стабилизации мирового рынка, этот шаг является краткосрочной мерой, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство финансов временно на краткосрочной основе приостановило действие санкций в отношении продажи определенных объемов российской нефти». – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он назвал этот шаг вынужденным компромиссом, который был призван увеличить предложение нефти на рынке и попытаться стабилизировать мировые цены.

    Выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям, госсекретарь добавил, что послабление носит исключительно временный характер. Американские власти не планируют постоянно менять политику в отношении экспорта ресурсов.

    Он также заверил, что рано или поздно США откажутся продлевать генлицензию, если не случится «драматический поворот» к урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов США продлило на месяц вывод из-под санкций операций с российской нефтью. Опубликованный документ разрешает продажу и доставку сырья до 17 июня.

    Министр финансов Скотт Бессент назвал данное послабление временной мерой.

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    4 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    Рубио заявил о работе Белого дома с Сенатом США над новыми санкциями к России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обсуждает с сенаторами США формулировки будущего законопроекта, призванного расширить санкции против Москвы, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Рубио заявил об этом во время выступления в Сенате. По его словам, профильные ведомства ожидают согласования формулировок текста с инициаторами проекта, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем с вами, сенатор Грэм [сенатор Линдси Грэм внесен Россией в перечень террористов и экстремистов], а также с другими и управлением юрисконсульта… полагаю, вам удастся добиться желаемого результата при работе над вашим законопроектом в том, что касается необходимых положений», – сказал Рубио.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон поддерживает предоставление Белому дому дополнительных механизмов для санкционного давления. Юристы администрации уже дают обратную связь по приемлемым пунктам, а сам американский лидер дал согласие на эту работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Грэм (внесен Россией в перечень террористов и экстремистов) заявил о прогрессе в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти. Рубио активно выступал за одобрение данной инициативы.

    Белый дом выразил поддержку новым ограничительным мерам.

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    3 июня 2026, 11:43 • Новости дня
    Захарова сочла приезд делегации США на ПМЭФ пониманием Западом тупика

    Захарова: Участие делегации США в ПМЭФ подтвердило тупиковое положение Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие американских представителей на Петербургском международном экономическом форуме свидетельствует о том, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик, но не признает это, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова считает, что визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум демонстрирует безвыходное положение западных государств, передает РИА «Новости».

    По словам официального представителя МИД России, иностранные партнеры чувствуют свою уязвимость, однако отказываются это признавать.

    «Это свидетельствует о том, что коллективный Запад понимает, в какой тупик сам себя завел, но при этом не может в этом признаться», – подчеркнула дипломат на полях мероприятия.

    В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о прибытии на форум официальной американской миссии.

    Глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук подтвердил свои планы посетить пленарное заседание.

    На этом центральном мероприятии с большой речью выступит президент России Владимир Путин.

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    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

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      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

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      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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