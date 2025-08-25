В «Грузинской мечте» заявили об опасности нападок на граждан России в стране

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Первый заместитель председателя комитета парламента Грузии по обороне и национальной безопасности Тенгиз Шарманашвили задался вопросом о целях радикалов.

«Чего они хотят? Провоцируют Россию? Во внешней доктрине России записано, что она может применить военную силу для защиты своих граждан за рубежом», – сказал он журналистам.

«Так чего добиваются они (радикалы)? Хотят сюда зазвать российских военных? Не выйдет! Права всех, кто здесь находится легально, будут защищены, вне зависимости от гражданства», – заявил Тенгиз Шарманашвили.

В свою очередь, председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «так называемый оппозиционный активизм проявляет свое истинное лицо – это шовинизм».

«Власти Грузии хотят защищать общественный порядок, а взамен получаем попытки раскола общества», – сказал он.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, группа грузинских радикалов напала на проспекте Руставели на гражданина США, приняв его за россиянина, инцидент был исчерпан после вмешательства полиции.

О случившемся в ночь на понедельник рассказал очевидец – бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили.

«Около 50-60 участников акции протеста, большинство из них под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Кричат, ругаются, плюются. Один из самых агрессивных закричал: «Смотрите, идет русский!». Толпа напала на туриста, и если бы не своевременное вмешательство полиции, наверное, убила бы на месте. Полиция спасла туриста от нетрезвой толпы. Я подошел к этому молодому человеку, который был очень напуган. И вот неожиданность – это был гражданин США Люк Гаррет, приехавший познакомиться с достопримечательностями Грузии», – рассказал Леван Николеишвили в социальных сетях.

По словам бывшего начальника Генштаба Грузии, в настоящее время все те, кто продолжают с ноября прошлого года митинговать на проспекте Руставели за «европейский выбор Грузии», «либо нездоровы, либо наркоманы, либо пьяницы и бомжи, они – безродные подонки».

«Спасибо господу Богу и полиции, которые отвели беду, радикальная толпа хотела забить гражданина США», -- написал он.

Туристы из России оказались на первом месте по числу визитов в Грузию в первом полугодии 2025 года. За шесть месяцев Грузию в туристических целях посетили более 580 тысяч граждан России. Следом идут туристы из Турции, Армении, Израиля и Азербайджана. Всего в первом полугодии Грузию посетили 2,27 млн туристов из разных стран, турпоток вырос на 14, процентов% по сравнению с тем же периодом 2024 года.