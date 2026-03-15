У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.
Трамп призвал страны отправить военные корабли для открытия Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.
Как пишетThe New York Times, по его словам, «многие страны» готовы принять участие в миссии, чтобы пролив оставался «открытым и безопасным», при этом Трамп назвал Британию, Китай, Францию, Японию и Южную Корею как возможных участников, но не уточнил деталей.
Трамп заявил, что Иран сможет угрожать судам в проливе с помощью дешевых дронов и мин, «несмотря на то, насколько они были бы побеждены». Он также предупредил, что может изменить решение не атаковать главный нефтяной терминал Ирана на острове Харк, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.
Пентагон подтвердил гибель шести американских военных при крушении заправочного самолёта KC-135 на западе Ирака, который поддерживал операции против Ирана. Погибшие были идентифицированы как служащие 6-го и 121-го крыльев воздушной дозаправки ВВС США. Расследование причин катастрофы продолжается.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высмеял призывы Вашингтона к другим странам отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири на днях заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем. Аракчи подчеркнул, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме американских и израильских. Большинство судов предпочитает избегать прохода через пролив по соображениям безопасности, сказал он.