Вода затопила арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье речная вода вышла из берегов и затопила часть набережной, где на металлических стойках расположена надпись «Счастье не за горами», передает РИА «Новости». Эта достопримечательность является одной из самых узнаваемых в городе.

Знаменитая инсталляция регулярно появляется во многих фильмах и сериалах, которые снимают в регионе. Известно, что объект уже оказывался подтоплен в 2020 и 2025 годах.

Глава города Эдуард Соснин объяснил ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, Камская ГЭС проводит сброс воды, что и привело к повышению уровня реки. При этом мэр подчеркнул, что угрозы для жилых территорий нет, а половодье проходит в стандартном режиме.

