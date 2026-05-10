Вода затопила арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми
Уровень реки Камы резко поднялся в выходные, из-за чего оказалась в воде площадка с популярной инсталляцией в виде красных букв «Счастье не за горами» .
В воскресенье речная вода вышла из берегов и затопила часть набережной, где на металлических стойках расположена надпись «Счастье не за горами», передает РИА «Новости». Эта достопримечательность является одной из самых узнаваемых в городе.
Знаменитая инсталляция регулярно появляется во многих фильмах и сериалах, которые снимают в регионе. Известно, что объект уже оказывался подтоплен в 2020 и 2025 годах.
Глава города Эдуард Соснин объяснил ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, Камская ГЭС проводит сброс воды, что и привело к повышению уровня реки. При этом мэр подчеркнул, что угрозы для жилых территорий нет, а половодье проходит в стандартном режиме.
