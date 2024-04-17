Куренков: Уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд

Tекст: Алексей Дегтярев

В Курганской области вода подошла непосредственно к самому городу Кургану, в ближайшее время ожидаются максимальные уровни воды до 10 метров, что является историческим рекордом, сказал министр, передает ТАСС.

В среду уровень воды в реке Тобол в Кургане дошел до отметки опасного явления в 850 см. На федеральных трассах в Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей.