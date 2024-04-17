Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
Куренков: Уровень воды в Курганской области может установить исторический рекорд
В Курганской области вода, согласно прогнозам, поднимется до исторического рекорда, сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.
В Курганской области вода подошла непосредственно к самому городу Кургану, в ближайшее время ожидаются максимальные уровни воды до 10 метров, что является историческим рекордом, сказал министр, передает ТАСС.
В среду уровень воды в реке Тобол в Кургане дошел до отметки опасного явления в 850 см. На федеральных трассах в Курганской области ограничили движение грузовых автомобилей.