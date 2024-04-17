Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».3 комментария
В Курганской рекомендовали воздержаться от поездок по федеральным трассам
Движение грузовых автомобилей на федеральных дорогах в Курганской области ограничили из-за ситуации с паводком, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В частности, ограничение вводится с 17 апреля по федеральной трассе «Иртыш», это связано с эвакуацией людей и обеспечении бесперебойной работы экстренных оперативных служб, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Также сообщается, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации ЧС в регионе. Ведомство рекомендовало автомобилистам временно воздержаться от поездок.
Ранее в среду уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до 850 см, достигнув отметки опасного явления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глава российского государства Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками.