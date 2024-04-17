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    Украина начала копировать российские дроны-камикадзе «Ланцет»
    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом
    В Кремле подтвердили начало вывода российских миротворцев из Карабаха
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    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики

    Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

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    17 апреля 2024, 13:43 • Новости дня

    Кремль: Путин на совещании обсудит ситуацию с паводками в регионах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин обсудит на совещании с правительством ситуацию с паводками в регионах России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в среду президент проведет совещание, основной темой которого будет внедрение отечественного программного обеспечения в сектора экономики, передает ТАСС.

    При этом Песков заверил, что на повестке дня также стоят вопросы с паводками в регионах.

    На совещании планируется присутствие главы МЧС Александра Куренкова, министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, связь с главой Оренбургской области Денисом Паслером, главой Курганской области Вадимом Шумковаым и главой Тюменской области Александром Моором.

    Напомним, в этом году весеннее половодье в России стало рекордным по масштабу за последние несколько десятилетий.

    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

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    16 апреля 2024, 16:43 • Новости дня
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    Россию пригласили на 80-летие высадки союзников в Нормандии
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится 6 июня, пишет агентство France Presse.

    Компания-организатор мероприятия Mission Liberation сообщила France Presse, что Россия приглашена на празднование и будет представлена с целью «почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», передает РИА «Новости».

    При этом «с учетом обстоятельств» российский президент Владимир Путин не приглашен на церемонию, добавили там.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал планы французских властей пригласить Россию на празднование высадки в Нормандии плохой новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    17 апреля 2024, 12:17 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    Российские войска нанесли удар по порту Одессы
    @ Ritzau Scanpix/Bo Amstrup/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    В районе Одессы был нанесен удар по портовой инфраструктуре, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет зафиксирован в Одессе в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, передает РИА «Новости».

    Лебедев также добавил, что ведущие к порту и набережной дороги перекрыты, проезд разрешен только машинам скорой.

    Ранее в Одессе прозвучал взрыв. На фоне участившихся ударов по украинской инфраструктуре главе командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову поручили оборону Николаева и Одессы.

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    16 апреля 2024, 10:33 • Новости дня
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Задержанный рассказал, что ему поставили задачу следить за Прозоровым, а позднее – собрать бомбу и прикрепить ее к днищу его автомобиля, в чем мужчине помог куратор СБУ, передает ТАСС.

    Также в ЦОС ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту попытки террористического акта и госизмены. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ гражданина России 1983 года рождения.

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    16 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины

    Политолог Корнилов: Выздоровевшая Украина обязательно возведет памятник Бузине в центре Киева

    Эксперт: Бузина был патриотом Киева и костью в горле властей Украины
    @ @buzina

    Tекст: Евгений Поздняков

    Олесь Бузина был патриотом своей Родины. Он любил Киев и отстаивал интересы своего народа. Его творчество раскрывало пороки украинского руководства и деятелей Майдана. К сожалению, с его смертью мир потерял яркого и талантливого человека, которого потомки еще оценят по достоинству. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Напомним, 16 апреля 2015 года в Киев был убит журналист и писатель Олесь Бузина.

    «Олесь Бузина был костью в горле у украинского руководства. Он успешно раскрывал пороки правительства и критиковал сторонников Майдана. Буквально каждый носитель националистической идеологии возненавидел его еще во времена публикации книги «Вурдалак Тарас Шевченко». Без преувеличений, 16 апреля 2015 года мир потерял крайне талантливого человека», – сказал политолог Владимир Корнилов, знавший погибшего лично.

    «Он был невероятным историком, и долгое время планировал написать том о Киеве времен Деникина. Олесь обладал невероятным чувством патриотизма и не мыслил себя вне Родины. Он страстно любил столицу, в которой вырос, и в своих трудах воспевал ее яркий образ. Конечно, человек подобной величины не мог не стать жертвой националистов», – отметил он.

    «Убийцы были известны с самого начала расследования. Однако дело приобрело политический характер. Преступников буквально носили на руках и воспевали как героев страны. К сожалению, до тех пор, пока на Украине не завершится деятельность русофобского режима, злоумышленники не понесут заслуженного наказания», – акцентирует собеседник.

    «Но у нас есть надежда на то, что после выздоровления Украины творчество Бузины будет оценено по достоинству. Найти другого человека, который так сильно любил собственную отчизну, очень трудно. Уверен, что рано или поздно в Киеве появится улица, названная в его честь», – считает эксперт.

    «Будут возведены и памятники. История расставит все по местам. Но, к огромному сожалению, мать Олеся может не дожить до этих светлых дней. Она очень долго надеялась на то, что справедливость все-таки восторжествует, и убийцы будут наказаны. Искренне надеюсь, что ей все-таки удастся увидеть признание сына земляками», – резюмирует собеседник.

    Напомним, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит историк, писатель, журналист Олесь Бузина. Автор запомнился читателям в качестве одного из наиболее трезвомыслящих аналитиков страны. Он был застрелен двумя неонацистами. На тот момент президент страны Петр Порошенко назвал раскрытие убийства «делом чести» для правоохранителей и потребовал оперативного разбирательства.

    Вскоре виновные были найдены. Ими оказались Андрей Медведько и Денис Полищук, участники так называемой АТО. Позже появилась информация о задержании третьего фигурата преступления. По слухам, им оказался руководитель одной из националистических организаций Евгений Карась, выступивший в качестве организатора убийства. Однако подтвердить подозрения следствию не удалось, и Карась был отпущен на свободу.

    Схожая ситуация произошла и с исполнителями убийства. В марте 2016 года им разрешили вернуться домой под подписку о невыезде. Примечательно, что результаты анализа ДНК Медведько и Полищука до сих пор не обнародованы. Таким образом за преступление никто так и не понес наказания.

    Однако память об Олесе Бузине живет по сей день, его творчество, хоть и подпольно, чтут в Киеве, Одессе, Харькове. Помнят о Бузине и в Москве. В день девятой годовщины убийства журналиста, МИД России в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором подчеркивается незаменимая роль Бузины в деле донесения истины об истории Украины.

    «Он стал одной из многочисленных жертв преступного киевского режима, поскольку представлял для него угрозу – публично критиковал и раскрывал истинную сущность неонацистских сил, дорвавшихся до власти в результате кровавого госпереворота», – говорится в заявлении МИД. Бузина также призывал украинское руководство к диалогу с жителями Донбасса, говорил о необходимости закрепления прав русского языка.

    «Спустя почти десятилетие очевидно, что ситуация со свободой слова на Украине деградировала до критического уровня. Все оппозиционные киевскому режиму СМИ запрещены, любые проявления инакомыслия жестоко подавляются и вымарываются из информационного пространства. На неугодных журналистов, в первую очередь российских, объявлена настоящая охота с применением всех возможных вооружений», – подчеркивает МИД.

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    16 апреля 2024, 04:04 • Новости дня
    Большинство российских мужчин предпочли при знакомстве работающих женщин

    Наличие работы у женщины делает ее привлекательнее для 80% российских мужчин, показало исследование службы знакомств

    Большинство российских мужчин предпочли при знакомстве работающих женщин
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе исследования аудитории службы знакомств выяснилось, что для 80% российских мужчин принципиально важно, чтобы их партнерша работала, вне зависимости от уровня ее дохода.

    При этом лишь 7% мужчин обращают внимание на размер заработка женщины, а 13% вообще не считают наличие дохода у партнерши важным фактором, говорится в исследовании сервиса знакомств Mamba, в котором приняли участие 1,3 тыс. россиян, передает РИА «Новости».

    При этом, большинство мужчин (68%) и женщин (70%) согласны с тем, что мужчина должен нести большую финансовую нагрузку в отношениях. Только 28% мужчин готовы делить расходы пополам, а 59% допускают такой формат лишь в случае крупных трат.

    Что касается женщин, то 87% из них обращают внимание на доход потенциального партнера. 13% россиянок не интересует уровень заработка мужчины, а каждая десятая никогда не попросит у него финансовой помощи, даже в случае крайней необходимости.

    Исследование также показало, что большинство мужчин (50%) готовы тратить на свою вторую половинку от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, а треть (30%) – от 50 до 100 тысяч. Женщины в большинстве своем (80%) готовы выделять на партнера от 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

    Интересно, что мужчины определяют уровень дохода женщины по ее внешнему виду, наличию недвижимости, автомобиля и брендовых вещей. Женщины же оценивают финансовое положение мужчины по его способности обеспечить семью, уровню дохода и наличию недвижимости или автомобиля.


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    15 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.

    Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.

    В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

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    17 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР

    Онуфриенко: Освобождение Красногоровки позволит создать серьезные предпосылки для полного освобождения ДНР

    Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение. В частности, это позволит ВС России создать более ровную линию обороны, а также задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и полного освобождения ДНР. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Продвижение на Марьинском направлении он называет существенным.

    «После освобождения Марьинки ВС России начали продвижение в сторону Красногоровки. Несколько недель назад появились сообщения, что российским войскам удалось занять юго-восточную окраину города. Сейчас поступают сведения, что за последние дни наши продвинулись вдоль железной дороги и вышли к Красногоровскому огнеупорному заводу – наиболее укрепленному району населенного пункта», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Он также упомянул ролик, который сейчас активно распространяется в соцсетях. На видео – танк «Царь-мангал» выходит непосредственно к огнеупорному заводу. «Это достаточно большое продвижение вперед при нынешних темпах», – указал собеседник.

    Военный аналитик напомнил, что это вторая попытка штурма населенного пункта. По его оценкам, нынешняя операция российской армии будет успешной. «Был учтен опыт предыдущего наступления. Мы видим, что задействованы более мощные силы, активнее применяется авиация и наносятся ракетно-артиллерийские удары», – детализировал спикер.

    Вместе с тем надо понимать, что Красногоровка находилась на линии фронта фактически с 2014 года, город хорошо укреплен, добавил Онуфриенко. По словам спикера, основной сложностью станет ведение уличных боев. «Нужно контролировать каждый дом. Если вы его сегодня зачистили и пошли дальше, не факт, что завтра туда не просочится противник, и вам не придется повторно его штурмовать. Перед нашими военными стоит задача, в том числе буквально прочесывать и зачищать населенный пункт», – пояснил эксперт.

    Освобождение Красногоровки будет иметь важное стратегическое значение, акцентировал Онуфриенко. «Во-первых, мы обеспечим себе северный фланг. Без него продвигаться дальше попросту неэффективно. Во-вторых, это позволит нам создать более ровную линию обороны. Этой же цели отвечает штурм села Нетайлово, расположенного севернее Красногоровки», – уточнил собеседник.

    «Взятие Красногоровки позволит задать серьезные предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и освобождения ДНР», – подчеркнул он. Военный аналитик допускает, что следующим шагом ВС РФ станет продвижение с перспективой штурма города Горняк, поселка Кураховка и города Курахово, в котором расположена Кураховская ТЭС – мощный укрепрайон противника.

    Ранее стало известно о прорыве российских войск в Красногоровку в ДНР. Как сообщают военкоры, штурмовикам Южной группировки войск ВС России удалось занять уже большую часть застройки и здание железнодорожной станции. Украинские военные аналитики пишут, что российские войска закрепились в южной части города в частном секторе. Общее продвижение составляет до 1 км.

    Также появилась информация о проведенной танковой атаке ВС РФ в район Красногоровского огнеупорного завода. Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых засветился танк «Царь-мангал», который на Западе прозвали «танк-черепаха». На видео боевая машина под атакой противника доезжает до центра Красногоровки и высаживает десант для штурма, при этом, как отмечает военкор, особая защита танка позволяет ему оставаться невредимым под обстрелами.

    На фоне успехов российской армии украинские военные источники предупреждают о возможном развале фронта, удерживаемого ВСУ в зоне СВО, уже этим летом. Politico указывает, что украинские офицеры в частном порядке признают неизбежность новых территориальных потерь, вопрос лишь в том, насколько значительными они будут. По оценкам издания, Россия «как никогда близка к своим целям» в зоне СВО, в то время как Украина «в ее нынешнем виде останется в прошлом», если только на поле боя не произойдет перелом.  

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    15 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

    Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Астраханская область демонстрирует отличные показатели по целому ряду важных направлений. В регионе активно развиваются экономика, сельское хозяйство и логистические проекты. Неудивительно, что президент решил поддержать выдвижение действующего губернатора на новый срок, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и главы региона Игоря Бабушкина.

    «Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

    Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

    «Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

    «В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

    Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.

    «Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

    Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».

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    15 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    Неразрывность трех ветвей русского народа показали на выставке об истории Крыма и Новороссии

    В Москве на Страстном бульваре открылась выставка о становлении России в качестве черноморской державы

    Неразрывность трех ветвей русского народа показали на выставке об истории Крыма и Новороссии
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Олег Исайченко

    В Москве на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Она приурочена к 240-летию создания Таврической области и рассказывает о том, как Россия расширялась в сторону Черного моря, исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Крыма и Новороссии, и неразрывности великорусской, малорусской и белорусской ветвей русского народа.

    «Сама выставка приурочена к 240-летию создания Таврической области. Это большой и важный этап на пути воссоздания истории Новороссии. Событие особенно актуально на фоне того, что большая часть региона уже вернулась в Россию», – сказал Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России.

    «Не стоит забывать и о десятой годовщине Крымской весны, когда фактически начался процесс собирания современной России, которая ориентируется на историческую модель. Мы должны знать свою историю, иметь правильные ориентиры. И эта выставка помогает нам узнать тех людей, которые внесли свой вклад. Они для многих могут стать примером», – считает спикер.

    По его словам, выставка в некотором роде является и элементом поддержки бойцов в зоне СВО. «Ведь спецоперация направлена на защиту наших людей. И тут важно, что мы не разделяем ветви русского народа – великорусскую, малорусскую и белорусскую. Они были и останутся вместе, только так мы можем быть сильными», – акцентирует постпред.

    Схожей точки зрения придерживается и зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. «Российская история неразрывна и с Крымом, и с Новороссией. Равно как и русское искусство и культура. И в этом контексте популяризация истории наших регионов крайне важна для всей страны», – пояснил он.

    По словам спикера, выставку должны увидеть как можно больше москвичей и гостей столицы, поскольку там представлены различные портреты, карты и документы. «Здесь создано большое поле для мысли и раздумий о том, что такое Россия. Если посмотреть на историю нашего государства, можно увидеть, какое огромное число событий происходили в Крыму и регионах Новороссии», – перечисляет собеседник.

    «Выставка покажет нашим гражданам, которые не являются профессиональными историками, документальные доказательства того, что Россия присоединяла регионы мирно. Мы никогда не угнетали мирное население и действовали исключительно в целях обеспечения безопасности государства», – заключил Владимир Коптев-Дворников, ученый секретарь «Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова», профессор ВШЭ.

    В понедельник на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Экспозиция рассказывает об этапах присоединения этих земель к Российской империи, о непрерывности исторического расширения России на юг, в сторону Черного моря, и о тех людях, идеями и делами которых реализовывался этот процесс.

    Выставка подготовлена при поддержке президентского Фонда культурных инициатив в рамках проекта «Едины с Россией: историко-культурный взгляд на развитие новых территорий на «Бульваре искусств».

    Как отмечают организаторы, материалы, представленные в рамках экспозиции, расскажут историю региона начиная с глубокой древности. «Благодаря освоению Новороссии и Крыма, Россия стала великой Черноморской державой. В середине XIX века усилиями выдающихся адмиралов А. С. Грейга, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и В. А. Корнилова Черноморский флот стал одним из лучших парусных флотов Европы. Россия не только укрепила свои южные границы, но и обеспечила себе контроль над важными торговыми путями», – говорится в анонсе мероприятия.

    Экспозиция будет представлена в открытом городском пространстве в пешеходной зоне Страстного бульвара до 30 апреля.

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    16 апреля 2024, 01:08 • Новости дня
    Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в сети Интернет и СМИ.

    «Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото– или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет», – заявил Бастрыкин, передает ТАСС.

    Глава СК России отметил необходимость скорейшего принятия закона, который введёт административную ответственность за распространение фото– и видеоматериалов с изображениями жестоких преступлений через платформы потокового вещания. Кроме того, он предложил внести изменения в статью 63 УК России, дополнив ее новым отягчающим обстоятельством – публичной демонстрацией преступления в СМИ и сети «Интернет».

    Бастрыкин обратил внимание на негативное влияние коротких видеороликов, демонстрирующих преступления, на психологическое состояние молодёжи. Такие видео, по его словам, провоцируют агрессию в комментариях, которая впоследствии может перенестись в реальную жизнь.

    Также Бастрыкин считает, что фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков.

    В качестве решения проблемы глава СК России предложил увеличить количество центров информационной безопасности и психологической помощи для молодёжи. Эти центры, работающие по единому алгоритму, смогут эффективно формировать гражданскую позицию у молодых людей и противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.

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    15 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Мишустин сообщил о подписании договора о цифровой подписи с Минском

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Белоруссия в понедельник подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит предпринимателям двух стран без ограничений участвовать в госзакупках, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, передает ТАСС.

    Мишустин отметил важность данного события, добавив, что к этому шагу страны шли несколько лет и по ходу смогли решить целый комплекс задач и сложных правовых и технологических процессов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о сотрудничестве стран в космической сфере для достижения технологических прорывов.

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    15 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Российская ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства, сообщили в администрации.

    Известно, что около 11:30 мск в городе прозвучали взрывы, предварительно, на подлете были сбиты две ракеты Storm Shadow, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар был нацелен по одному из промышленных предприятий региона.

    Ранее система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Белгородской областью.

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    16 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эрдоган: Дата визита Путина в Турцию пока не определена

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что дата визита российского лидера Владимира Путина в Турцию пока не определена, однако выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

    «Мы часто общаемся с уважаемым господином Путиным по телефону. Дата его визита в Турцию ещё не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

    В конце февраля турецкий президент Эрдоган сообщал, что Путин в ходе телефонных переговоров пообещал не медлить с поездкой в Турцию.

    При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что четкие сроки визита Путина в Турцию пока не определены.

    Он сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно и назвал его важным.

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