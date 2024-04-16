Глава МЧС назвал нынешний паводок самым масштабным за последние десятилетия

Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?2 комментария
Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?2 комментария
Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.18 комментариев
За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.
Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.
Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.
Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.
В Кургане затопило почти тысячу домов и участков, дороги перекрыли для движения автомобилей
«В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане на 16 апреля на 08:00 (06:00 мск) уровень составляет 742 см, плюс 8 см за 6 часов. Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды», – приводит ТАСС сообщение МЧС.
Отмечается, что уровень воды в Тоболе за сутки поднялся на 111 см, вода затопила 305 жилых домов и 685 приусадебных участков в шести муниципальных округах.
Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что уровень воды может подняться до 11 метров. В связи с этим власти призывают эвакуироваться жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола.
Ранее сообщалось, что жителей города Ишима в Тюменской области призвали срочно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим. Соответствующие оповещения были разосланы населению.
Отмечается, что на реке Ишим идет критический подъем воды.
В ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. В деревне Казанке Тюменской области возводят 10-метровое укрепление из 30 тыс. мешков, к работам подключены около 300 добровольцев.
При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».
Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.
Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.
По данным ведомства, на территории 33 регионов подтоплены более 15,8 тыс. жилых и дачных домов, порядка 28 тыс. приусадебных участков, 111 низководных мостов и 84 участка дорог, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек.
Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга
Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).
Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.
Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.
К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».
Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.
Из-за паводка в Бурятии эвакуированы 22 человека
Цыденов сообщил в Telegram, что «проблемы паводков дошли» до Бурятии, хоть и «в гораздо меньших масштабах», чем в уральских регионах. Причиной паводка глава Бурятии назвал «затор льда на Селенге», запланирован «взрыв затора». По его словам, эвакуировано 22 человека, включая шесть детей. Два человека находятся в ПВР.
Напомним, в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.
По его словам, уровень воды у Кургана стремительно растет и по данным на 12.00 он составляет до 519 сантиметров, передает «Интерфакс».
Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки.
Паслер: Паводковая вода ушла из 3,7 тыс. домов в Орске
Как написал Паслер в своем Telegram-канале, по состоянию на понедельник от воды освободилось 3763 дома на территории Орска, комиссия по оценке ущерба от паводка обследовала почти 1 тыс. домов, передает ТАСС.
Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в село Илек Оренбургской области направлены спасатели, там ожидается самая сложная паводковая ситуация.
Куренков: Спасателей направили в оренбургский Илек из-за паводка
Куренков отметил, что переброшенная в Орск группировка спасателей по-прежнему работает в регионе, передает ТАСС.
«Они своеобразным перекатом продолжают двигаться по Оренбургской области и сейчас будут находиться в селе Илек, в котором будет самая сложная ситуация, на наш взгляд», – сказал он.
В пятницу уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума.
«Эпицентр располагался в 157 км к юго-востоку от города Нисиноомоте (остров Кюсю), где проживают 17,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км», – передает ТАСС сообщение службы.
Отмечается, что нформация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что два землетрясения за сутки произошли у побережья Курил, магнитуда первого составила 4,6, второго – 4,5.
Эпицентр находился в 171 километре южнее курильского острова Симушир в Тихом океане, очаг – на глубине 63 километров.
Глава МЧС Куренков предложил создать информбригады по паводкам
По итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Орске Куренков призвал принять меры, чтобы горожане имели доступ к информации по всем возникающим вопросам, передает ТАСС.
«Подключите все ресурсы и задействуйте sms-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – подчеркнул глава МЧС.
Главам регионов поручено усилить работу по уведомлению граждан о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что число подтопленных паводком домов в России превысило 15,8 тыс.
Соединяющий два микрорайона Кургана железобетонный мост подтопило паводком
Как сообщил источник ТАСС, мост соединяет два микрорайона Кургана – Мало-Чаусово и Глинки, сейчас на мосту спецтехника расчищает дорожное полотно от мусора.
Напомним, за сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см.
«Жителям Ишима в 6 часов утра (04:00 мск) пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», – приводит ТАСС сообщение правительства Тюменской области.
Отмечается, что ранее глава региона Александр Моор сообщал о значительном ухудшении паводкового прогноза в Тюменской области. По его данным, приход большой воды во время паводка ожидается через два-три дня в первых населенных пунктах области. Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в Тюменской области заблаговременно.
При этом в ряде населенных пунктов жители возводят дамбы, чтобы защитить дома от затопления. Так, после ухудшения прогнозов по паводку наращивают уровень дамбы в деревне Казанке Тюменской области. К работам подключены порядка 300 добровольцев. Общая высота дамбы составит 10 метров.
«За два часа подготовлено 10 тыс. мешков, в планах еще 20 тысяч», – уточнили в правительстве региона.
Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за паводка, вызванного резким подъемом уровня воды в реке Селенга, затопило 420 приусадебных участков в садоводческом товариществе «Колос» в Прибайкальском районе республики.
Из зоны бедствия были эвакуированы 23 человека, в том числе трое детей.
Кроме того, в столице Бурятии Улан-Удэ затоплен жилой дом в микрорайоне Мостовой, а в СНТ «Академия» – 35 участков, в трех домах вода поднялась выше уровня пола.
По сообщению пресс-службы, в воскресенье из Казани в Оренбург для оказания помощи по ликвидации последствий паводка направился сводный мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств, укомплектованных необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, передает РИА «Новости».
Как отметили в МЧС, в селе Никольском, где начала прибывать вода, объявлена эвакуация, в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.
Всего в Оренбургской области в зоне паводка остаются почти 13,5 тыс. жилых домов и 20,5 тыс. придомовых участка.
Ранее в МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка.