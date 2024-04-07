Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Паводок в Оренбургской области отнесли к ЧС федерального характера
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС России Александра Куренкова признала паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Куренков подчеркнул, что с учетом сложившейся обстановки и докладов, необходимо отнести ЧС на территории Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования, передает ТАСС.
Решение было единогласно поддержано всеми членами комиссии.
В воскресенье Куренков, находящийся в Оренбургской области, заявил, что ситуация с наводнением в городе Орске является критической.
Ранее сообщалось, что ситуация с паводком в Оренбургской области осложнится обильными дождями, которые ожидаются в ближайшие сутки.