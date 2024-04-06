Прорыв дамбы в Орске вызвал масштабное наводнение

Всего в дамбе обнаружили две течи, одну из которых засыпали, но остановить поток воды все равно не удалось. К утру субботы уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров (фото: Егор Алеев/ТАСС)

Ростехнадзор в 2020 году провел плановую проверку на дамбе и выявил 38 замечаний, но не мог проверить выполнение своего предписания из-за моратория на внеплановые проверки (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В старой части города, которая приняла на себя основной удар стихии, преимущественно затоплен частный сектор (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В зону затопления попадают более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек (фото: Егор Алеев/ТАСС)

В Орске в Оренбургской области прорвало дамбу в результате разлива реки Урал, уровень которой продолжает расти. Дамба разрушена, как минимум, в двух местах. Под водой оказались тысячи домов, сотни человек были эвакуированы в центры временного размещения (фото: Егор Алеев/ТАСС)

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Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стало активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел