Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.8 комментариев
Прорыв дамбы в Орске вызвал масштабное наводнение
В Орске в Оренбургской области прорвало дамбу в результате разлива реки Урал, уровень которой продолжает расти. Дамба разрушена, как минимум, в двух местах. Под водой оказались тысячи домов, сотни человек были эвакуированы в центры временного размещения (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В зону затопления попадают более 4,2 тыс. домов и почти 11 тыс. человек (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Спасатели МЧС России эвакуируют жителей из-за размыва дамбы. На месте работают более 530 специалистов, задействовано 125 единиц техники, 75 плавсредств (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В старой части города, которая приняла на себя основной удар стихии, преимущественно затоплен частный сектор (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Ростехнадзор в 2020 году провел плановую проверку на дамбе и выявил 38 замечаний, но не мог проверить выполнение своего предписания из-за моратория на внеплановые проверки (фото: Егор Алеев/ТАСС)
Всего в дамбе обнаружили две течи, одну из которых засыпали, но остановить поток воды все равно не удалось. К утру субботы уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров (фото: Егор Алеев/ТАСС)