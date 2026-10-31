Делегации России и Украины прибыли в Гомель после миссии в Алешках

Самолет с делегациями России и Украины из Алешек прибыл в Гомель

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет с участниками гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области приземлился в аэропорту белорусского Гомеля, передает агентство БелТА.

На борту вместе с представителями России и Украины находились зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала. В аэропорту делегации встретили председатель постоянной комиссии парламента Белоруссии по труду Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Гуманитарная миссия состоялась 30 октября после введения режима тишины, который был согласован при содействии первой леди США Мелании Трамп. Местным жителям раздали десятки тонн продуктов, средств гигиены и топлива для генераторов. Все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны объявило о вылете эвакуированных жителей Алешек из Анапы в Гомель.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о передаче гуманитарной помощи жителям Алешек.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.