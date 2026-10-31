Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Делегации России и Украины прибыли в Гомель после миссии в Алешках
Самолет с делегациями России и Украины из Алешек прибыл в Гомель
Самолет с представителями российской и украинской делегаций прибыл в Гомель после гуманитарной миссии в Алешках.
Самолет с участниками гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области приземлился в аэропорту белорусского Гомеля, передает агентство БелТА.
На борту вместе с представителями России и Украины находились зарубежные журналисты и корреспондент белорусского телеканала. В аэропорту делегации встретили председатель постоянной комиссии парламента Белоруссии по труду Ирина Костевич и председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Гуманитарная миссия состоялась 30 октября после введения режима тишины, который был согласован при содействии первой леди США Мелании Трамп. Местным жителям раздали десятки тонн продуктов, средств гигиены и топлива для генераторов. Все желающие получили возможность беспрепятственно выехать в другие регионы России или на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство обороны объявило о вылете эвакуированных жителей Алешек из Анапы в Гомель.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о передаче гуманитарной помощи жителям Алешек.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.