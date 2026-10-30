В одной из стран Евросоюза закончился асфальт

Эстония отказалась от асфальта назло России

Tекст: Станислав Лещенко

В начале недели вице-мэр Таллина Кристьян Ярван открыл пресс-конференцию городской управы с фразы, быстро разлетевшейся по СМИ, включая мировые.

«Должен начать с печальных новостей. А именно: в Эстонии закончился асфальт», – сообщил чиновник.

На битумной игле

Поиски виноватых начались сразу же. Оказалось, республика находится в заложниках у двоих поставщиков битума – связывающего вещества в асфальте, которые вышли из строя практически одновременно и не смогли выполнить взятые на себя обязательства.

Основной канал поставок битума шел из Швеции. Эстонские чиновники, ссылаясь на «коммерческую тайну», отказываются раскрывать поставщика, но, судя по всему, речь идет о компании Nynas, имеющей в Эстонии свой терминал. Со слов Ярвана, по «пока еще не выясненным причинам» отгрузки были прекращены. Официальное уведомление от шведов оказалось предельно кратким: судно, прибывшее три недели назад, станет в этом году последним, а следующее прибудет только весной.

Тогда таллинцы еще не отчаивались, ведь у города был второй партнер, снабжавший его битумом – предприятие Orlen в литовском городе Мажейкяй. Но литовцы, обрадовавшись уходу шведского конкурента, немедленно подняли цены, а сразу после этого на заводе произошла поломка, которая остановила производство, а сроки возобновления пока не ясны.

Это означает, что Эстония лишилась целого сезонного окна. Битум в северных широтах используется преимущественно в теплый период, а весеннее (возможное) возобновление поставок фактически совпадает с началом нового строительного сезона. Страна осталась без ключевого компонента для производства асфальта, когда осенний сезон дорожных работ еще в разгаре и улицы рискуют остаться в разрытом состоянии на всю зиму. Это сулит пробки, повреждения подземных коммуникаций, аварии.

Поэтому администрация Таллина приняла решение отменить уже запланированные работы на Вильяндиском шоссе и на улице Вабаыхумуузеуми, чтобы не оставить их до весны «вскрытыми». Город смог достать материал для асфальтирования одной лишь улицы Лийвалайа.

Досаду управы усугубляет то, что всего неделю назад она одобрила корректировку бюджета, увеличив текущие расходы почти на 4,2 млн евро ради ремонта дорог, а также на уличное освещение и развитие общественного транспорта. Теперь эти планы пришлось свернуть – свободного асфальта на рынке нет и достать его неоткуда.

Проблема не ограничивается Таллином, без асфальта остались и ряд других проектов по всей стране. В республике есть собственные асфальтовые заводы, которые ежегодно производят около миллиона тонн асфальтовой смеси. Но для этого им требуется примерно 55 тысяч тонн битума, а это продукт нефтепереработки, которой Эстония похвастаться уже не может, страна полностью зависит от импорта этого сырья.

Производство битума есть в Финляндии и Польше, но организация новой логистической цепочки займет недели, даже месяцы. Это тяжелый и вязкий продукт, транспортировка которого экономически оправдана прежде всего морскими танкерами или специализированными цистернами, при этом производители законтрактованы по уши и свободных объемов для немедленных поставок у них нет.

Система себя исчерпала

Нынешний год для эстонской дорожной отрасли вообще богат на удары. Минувшим летом на фоне перекрытия Ормузского пролива были приостановлены пять крупных проектов по причине резкого роста цен на топливо и битум. В частности, пришлось отказаться от реконструкции дорог в уезде Валгамаа и отложить строительство нового моста через реку Вяйке-Эмайыги.

Казалось бы, власти должны были усвоить урок и организовать альтернативные каналы поставок, однако не сделали этого. Ни министерство экономики, ни департамент транспорта не выпустили сколь-либо развернутые комментарии, тем более, не публиковали планы действий. Пока что вообще никто не знает, как именно эстонское государство намерено выходить из топливно-битумного кризиса.

Ситуация иллюстрирует более широкий тренд, характерный для небольших экономик ЕС, когда оптимизация закупок ради снижения издержек приводит к концентрации поставщиков и утрате устойчивости, говорит политолог-балтовед, уроженец Эстонии Максим Рева. «В стабильные времена это экономически эффективно, но при первом же сбое страна оказывается перед лицом непропорционально больших последствий», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Фраза "В Эстонии закончился асфальт" звучит почти абсурдно для страны с развитой дорожной сетью и членством в ЕС.

«Но за ней стоит реальная хрупкость логистических и производственных цепочек, которая может проявиться в любой момент. Кризис с битумом – не просто сезонная неприятность для дорожников. Это сигнал о том, что модель снабжения критическими материалами, построенная на минимальных запасах и узком круге поставщиков, исчерпала свой запас прочности», – подчеркивает Рева.

По мнению политолога, ответственность в полной мере лежит на эстонских властях, которые ранее уже получили сигналы тревоги, но так к ним и не прислушались.

«Для Эстонии нынешняя ситуация ничего хорошего не означает. Тут и срыв осенних дорожных планов, и перенос работ на весну, и рост стоимости дорожного строительства в следующем сезоне из-за ценового давления литовского поставщика, и риск незавершенных проектов и связанных с ними неудобств для жителей, и необходимость пересмотра политики закупок критических материалов на государственном уровне.

Пока Таллин считает, хватит ли асфальта на одну улицу, а строительные компании ищут альтернативные источники битума, вопрос, как избежать повторения этой ситуации в будущем, остается открытым

– отмечает Рева.

Он также упомянул один важный нюанс, который эстонские СМИ предпочитают игнорировать: еще недавно Таллин в больших количествах закупал битум в России и Белоруссии. Согласно данным Всемирного банка (WITS), в структуре эстонского импорта битума они стабильно занимали третье и четвертое места после Швеции и Литвы.

Так, в 2018 году Швеция поставила в Эстонию битума на 23,2 млн долларов, Литва – на 11,2 млн, Белороруссия – на 10,0 млн, а Россия – на 6,9 млн. То есть из Союзного государство шла треть импорта.

К 2021 году его доля сократилась, но оставалась значительной, прежде всего за счет Белоруссии: Швеция продала эстонцам битума на 23,5 млн долларов, Литва на 8,9 млн, Беларусь на 5,4 млн, РФ на 1,2 млн.

Сейчас ни российского, ни белорусского битума в республике нет. Российский 27 мая 2023 года был включен в санкционный список ЕС. Но министерство экономики Эстонии и ранее наотрез отказывалось предоставлять местным строительным компаниям разрешения для его закупок.

Что же касается белорусского битума, ЕС ввел запрет на его импорт еще в 2021 году.

Эстония могла на национальном уровне запросить исключение из этих санкций, но сознательно отказалась от этого.

А в мае 2022 года латвийская компания Bitumen обратилась в эстонский МИД с просьбой исключить из санкций семь транспортных компаний, зарегистрированных в Союзном государстве, для облегчения поставок все того же битума. Итог немного предсказуем, но формальная аргументация министерства достаточно забавна: исключения могут запрашивать компании, зарегистрированные в России и Белоруссии, тогда как SIA Bitumen является латвийской фирмой.

«Если бы Эстония и сейчас закупала битум в России и Белоруссии, кризис с асфальтом не произошел бы. Восстановление цепочки поставок дало бы асфальтовым заводам стабильный доступ к сырью, что позволило бы выполнить запланированные дорожные работы и избежать срыва проектов. Кроме того, это, вероятно, привело бы к снижению и стабилизации цен. Но в нынешних условиях такой сценарий нереален – Эстония позиционирует себя как один из самых последовательных сторонников антироссийских санкций», – подчеркивает Максим Рева.

Могучие эстонские удары по себе

Это далеко не первый случай, когда Эстония душит свою экономику чисто для того, чтобы насолить восточному соседу. Впервые это ярко проявилось еще в далеком 2007-м, когда Таллин назло Москве пошел на перенос монумента «Бронзовый солдат» и показательно разогнал его защитников. За это пришлось заплатить свою цену, так как РФ начала вывод из Эстонии своего железнодорожного транзита, напоминает Рева

В Таллине, однако, это представили в качестве своей победы. Мол, таким образом «защитили национальный суверенитет». В 2022 году транзит наконец-то заглох окончательно, обретя на простой и массовые увольнения эстонские порты.

В то же время исчезновение российской древесины привело к катастрофическим последствиям для деревообрабатывающей промышленности. Отказ от импорта энергоресурсов из РФ – к значительному увеличению цен на топливо, которые продолжают разгонять инфляцию. Визовый запет стало причиной глубочайшего кризиса в туристической сфере.

В результате Эстония вошла в число лидеров Евросоюза по уровню инфляции, росту налогов и безработице.

Лишь 26 % граждан без труда могут оплатить расходы на отопление.

В этой бесконечной череде разорительных глупостей есть только одно заметное исключение: завод NPM Silmet в городе Силламяэ. Он единственный в своем роде в ЕС и перерабатывает российское редкоземельное сырье из Соликамска в материалы, критически важные для электроники, медицины, автопрома, аэрокосмической и военной промышленности, а также для производства ветрогенераторов и солнечных панелей.

В октябре 2026 года Эстония добилась исключения российского поставщика сырья для Silmet из 22-го пакета санкций ЕС. Как заявляется – чтобы «дать заводу время найти альтернативы».