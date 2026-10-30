Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.

Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.

Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.

Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.

Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.