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Основатель Binance призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи
Основатель Binance Чжао призвал Маска остановить троллинг на фоне взлома биржи
Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с просьбой прекратить троллинг в связи со взломом платформы.
«Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но это неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати», – передает РИА «Новости» сообщение Чжао в социальной сети.
Таким образом он отреагировал на публикацию Маска, в которой бизнесмен оставил эмодзи со сжатыми зубами под заявлением Чжао о том, что Binance намерена покрыть все расходы из-за взлома.
Чжао напомнил, что биржа инвестировала 500 млн долларов в покупку Маском социальной сети Twitter. Стоимость акций SpaceX, которые Binance приобрела в рамках этих инвестиций, превышает 1 млрд долларов. Чжао также выразил надежду на «небольшую поддержку» со стороны предпринимателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств из-за проблем с безопасностью.
Позднее биржа сообщила о взломе ноутбука одного из инженеров и оценила ущерб в 6,3 млрд долларов.
Федеральное бюро расследований США начало выяснять масштабы и возможные последствия хакерской атаки.