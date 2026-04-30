FT: Техгиганты увеличили инвестиции в ИИ до рекордных 725 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ведущие технологические компании США – Amazon, Meta* (признана экстремистской в РФ), Microsoft и материнская компания Google Alphabet – увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект на 2026 год, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times. Теперь совокупные расходы ожидаются на уровне 725 млрд долларов, что на 77% превышает рекордные 410 млрд долларов, запланированные на 2025 год.

Ранее инвесторы с осторожностью относились к столь крупным вложениям, однако последние отчеты о доходах компаний показали рост выручки и прибыли благодаря высокому спросу на ИИ и центры обработки данных. Это укрепило доверие к долгосрочной окупаемости инвестиций в отрасли.

Аналитик Jefferies Брент Тилл подчеркнул, что «экономика ИИ эффективна и устойчиво развивается», а крупные корпорации способны покрывать значительные капитальные затраты. Он также заявил, что пессимистичные прогнозы о падении стоимости финансовых активов техкомпаний – это чепуха.

Аналитик UBS Стивен Джу считает, что положительные финансовые результаты помогут инвесторам укрепить уверенность в постоянной окупаемости вложений в ИИ-сектор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Google запланировала вложить до 185 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта в 2026 году.

